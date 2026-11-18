Do konce utkání zbývalo 37 sekund. Domácí Richard Žemlička ujížděl na prázdnou branku, když ho fauloval jeden z pardubických hráčů. Rozhodčí přiznali technický gól, dvacetiletý útočník však puk přesto dopravil střelou jistoty do již prázdné pardubické branky.
Hosté jeho počínání nesli nelibě. Na Žemličku se okamžitě vrhli pardubičtí hráči a během několika sekund se na ledě strhla hromadná rvačka, která nakonec přinesla deset trestů do konce zápasu.
Sudí Michal Kostourek a Luboš Čamra v zápise upozornili na trojici mimořádně agresivních hráčů. Jmenovitě uvedli domácího Sebastiána Maláta a pardubické Teodora Vápeníka a Matěje Pekaře.
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Nevídané. Při hromadné bitce Litoměřic a Pardubic se porvali i brankáři
Všichni tři podle rozhodčích pokračovali v bitkách navzdory opakovaným výzvám k jejich ukončení, a to „s vysokou intenzitou agresivity“.
„Jejich bezohledné údery mohly způsobit zranění,“ stojí v zápise. Pekař se během incidentu také pokusil dostat přímo na litoměřickou střídačku, v čemž mu bylo zabráněno.
Do hromadné rvačky se rovněž zapojili oba gólmani. Domácí Martin Michajlov se pustil do pardubického Jakuba Vondraše, který mu během souboje přetáhl dres přes hlavu a zasadil několik úderů.
„Pardubičtí chodili na jednoho v přesile, to mě naštvalo,“ vysvětloval Michajlov své zapojení. Právě tento nepoměr sil vyvolal vedle samotné bitky největší kontroverze, docházelo i k situacím, kdy se tři hráči pustili do jediného soupeře.
Odlišně hodnotil průběh potyček pardubický trenér Richard Král. „Bylo to jeden na jednoho, takže já v tom nevidím nějaký problém,“ prohlásil. Současně připustil, že reakce jeho mužstva nebyla zcela v pořádku.
Emoce se projevily i po skončení vyhroceného utkání, které skončilo bez tradičního podání rukou. Pardubičtí zamířili rovnou do kabiny, podle předsedy litoměřického klubu Jana Fišery na základě dohody trenérů.
Incident nyní posuzuje disciplinární komise vedená Pavlem Setikovským. K dispozici má zápis rozhodčích a při hodnocení může vycházet také z videozáznamů. Tresty hrozí hráčům obou mužstev.
Další vzájemné utkání čeká Litoměřice a pardubickou rezervu 29. prosince v Chrudimi. Bude podobně vyostřené?