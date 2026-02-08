„Bouchlo se do stolu, zkouší se to všemi způsoby, jsme hodní, jsme zlí. Ale každý musí začít u sebe,“ řekl v rozhovoru pro klubový web kapitán kališníků Filip Kuťák.
Co se s týmem děje?
Něco jsme si k tomu řekli. Respektive už si povídáme dlouho a je na čase přestat povídat. Začít u malých věcí a nejen na ledě, i věci kolem. Jsou různé maličkosti uvnitř kabiny, které musíme zlepšit. A zasadit to pomyslné semínko, z kterého budeme těžit v dalších zápasech a v play off, kam to všichni cílíme. Musíme hrát každý zápas, jako kdyby byl poslední v sezoně. Nechat na ledě jeden za druhého všechno.
V posledních sedmi kolech máte skóre 11:27. Co je nutné zlepšit
Systematická změna není potřeba. Každý musí začít u sebe, hlavně v obraně. Když nelepí góly, musíme zápasy uhrávat na žádný nebo jeden inkasovaný. Zároveň nehrát nic hezkého. Musíme zahodit ego, hrát pro tým, fandit spoluhráči. Dělat černou práci, srážet se, blokovat, bruslit. A myslím si, že by se to potom na naši stranu mohlo přiklánět.
Kde vás tlačí bota?
Když se budeme dostávat do předbrankového prostoru, když budeme mít střeleckou mentalitu a střílet odevšad, tak věřím, že se tam něco odrazí a něco spadne a zápasy začneme uhrávat.
A co zbytečná vyloučení?
To taky řešíme. Nemůžeme se vymlouvat na mladé, nezkušené a nerozvážné mužstvo. Každý je už dospělý, každý chce hrát extraligu, každý se chce posouvat z mladých kluků. Může být dobrý faul, když je soupeř v šanci, ale na jeho půlce se to stávat nesmí, nehledě na to, když je to mimo hru.
Seřval jste tým jako kapitán?
Nejsem jako Honza Výtisk, že bych bouchl do stolu, to po posledním zápase udělal Ondra Smetana. Zavřely se dveře a vzal to na sebe. Z mé strany by to byla přetvářka. Snažím se mluvit věcně. Starších je nás míň, to je naše zodpovědnost.
Trenérský benjamínek Slavíček: Nezahodil jsem šanci
V jedenatřiceti se postavil na střídačku hokejových Litoměřic a stal se nejmladším hlavním trenérem v první lize, teď Tobiáš Slavíček čelí první vážnější krizi. Jeho Stadion prohrál čtyři utkání v řadě, vypadl z elitní čtyřky. A v ohrožení by mohl být i přímý postup do čtvrtfinále. „Musíme se z toho oklepat, čekají nás další těžká utkání. Snad ještě nějaké body uválčíme, abychom zůstali v elitní šestce,“ přeje si trenérský benjamínek.
Na střídačku Stadionu naskočil v průběhu sezony, aby nahradil Jaroslava Nedvěda, jehož si vytáhla partnerská Sparta. A na oplátku poslala do Litoměřic Slavíčka. „Jsou to pro mě dobré zkušenosti a jsem rád, že jsem tuhle příležitost z nějakých obav nezahodil a šel do toho po hlavě.“
Litoměřický projekt je postavený hlavně na mladých hráčích, doplněných o pár mazáků, to Slavíčkovi vyhovuje. „Je fajn být u toho, když mladé hráče můžete rozvíjet. S mnohými jsem se tady znovu shledal, před lety jsme je vypustili z mládeže Sparty a teď se potkáváme v profesionálním hokeji. Baví mě to moc!“ vyznal se držitel doktorátu na katedře kinantropologie.
Nejvíc si užil nedávný Winter Classic v Povrlech, byť Litoměřice zápas pod širým nebem s rivalem Chomutovem prohrály 2:4. „Když neberu výsledek, tak to byla úžasná akce pro kulturu kraje. Jedinečný zážitek pro hráče i diváky.“
Jenže hned po svátečním zápase schytaly Litoměřice dva debakly, ve Frýdku padly 1:6 a doma s béčkem Pardubic 1:5. Útlum přišel v nevhodnou dobu, těsně před koncem základní části. Sérii čtyř porážek v řadě Stadion letos ještě nezažil a začíná se trochu obávat i o přímý postup do čtvrtfinále, i když před sedmým Sokolovem, který má zápas k dobru, pořád drží desetibodový náskok. „Musíme se dívat spíš nahoru a vrátit se do čtyřky,“ velí Slavíček.
Do prvoligového finiše by se mu hodili zkušení útočníci Jakub Klepiš, který teď vypomáhá extraligové Mladé Boleslavi, i Jan Eberle, jehož využívá Sparta. „Honza Eberle má nějaké menší zranění, to samé Kuba Klepiš. Zotavují se, tak uvidíme, jestli a kdy nastoupí.“ S hráči, kteří dohromady posbírali v extralize 1 493 startů, by nejspíš cesta z nynější krize byla rychlejší.