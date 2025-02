Žádné lážo plážo, i když je postup jistý. Litoměřice se chystají na play off

„Nemůžeme to dohrát lážo plážo, protože pak se lusknutím prstu nepřepneme. Už teď se na to musíme nastavit a začít hrát v play off módu,“ vyzývá nejproduktivnější hráč Stadionu, jenž letos v 46 zápasech posbíral 40 bodů za 17 gólů a 23 asistencí.

Naposledy se dvakrát trefil do sítě vsetínského lídra, nejprve vyrovnal na 1:1, v prodloužení pak rozhodl o výhře Litoměřic. Načasovanou formu má skvěle, gól slavil ve třetím zápase po sobě. „Jsem za to rád. Snažím se víc střílet, ale když ty góly nebudu dávat já, určitě se přidají ostatní kluci,“ nepochybuje, že by ho měl kdo zastoupit.

Domácí výhry nad Vsetínem si cení. „Dokázali jsme si, že můžeme hrát s jakýmkoliv soupeřem. A také vývoj zápasu hodně ukázal. Prohrávali jsme, dotáhli jsme to a zlomili v prodloužení. Ukázali jsme charakter,“ vypíchl fanoušek amerického útočníka Patricka Kanea.

Fanynka hokejových Litoměřic s transparentem.

Litoměřicím patří před závěrečnými pěti zápasy s Třebíčí, Přerovem, Zlínem, Chomutovem a Slavií čtvrté místo, přímo do play off postupuje elitní šestice. Udržet pozici v nejlepší čtyřce a začínat v rozhodující fázi sezony doma, to je velká motivace.

„Musíme načerpat nějaké síly na závěr sezony, ale zároveň šlapat v trénincích a připravovat se na play off,“ plánuje forvard, jehož si letos na dva extraligové zápasy vytáhl Liberec a nejvyšší soutěž už si zahrál i za Kladno.

K extraligové baráži se teď Kuťák pokusí přiblížit s Litoměřicemi, loni se Stadion probil až do semifinále play off, kde vypadl 3:4 na zápasy se Zlínem. Udělá letos další krok?