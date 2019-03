Docházejí síly, vidí kouč. Hokejisté Litoměřic čelí mečbolu

„Ve středečním zápase už bylo vidět, že nám trošku došly síly. Poslední měsíc hrajeme na pár lidí, máme úzký kádr. Do toho přišlo pár zranění, nemoci. Sestavu jsme museli lepit. Od 2. třetiny jsme úplně vypadli ze systému, dostali jsme laciné branky a už jsme neměli sílu na zvrat,“ hodnotil pro klubový web litoměřický kouč Daniel Tvrzník středeční porážku 3:6; zápas žhavil 1 700 fanoušků. „Klukům ale nemám co vytknout. Hrají vyrovnané zápasy s favoritem na postup.“

Stadion doma v úterý padl 3:4 až po samostatných nájezdech, ve středu vedl 2:0 i 3:2, ve druhé třetině ovšem Dukla nastartovala obrat.

„Chtěli jsme daleko víc než domácí. Ani za stavu 3:2 nás to nezlomilo, šli jsme si za svým a myslím, že si odtud po právu odvážíme dvě vítězství za sebou,“ tvrdil jihlavský asistent František Zeman.

Duklu v sérii táhne především útočník Juraj Bezúch, jenž v úterý nasázel hattrick a proměnil i nájezd, ve středu přispěl k výhře jedním gólem.

„Věděli jsme, že nás v Litoměřicích nečeká nic lehkého. Má to náboj, pěkné akce, pěkné góly i tvrdé hity. Zápasy mají vše, co přináší play off, a jsem velmi rád, že jsme udělali důležitý krok k postupu,“ těší Bezúcha. Udělá jeho Dukla poslední krok už v pátek?