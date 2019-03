Král vychytal Jágra. Jako brankář si nemůžete vysnít víc, rozplýval se

Splnili si sen o postupu do play off a teď budou chtít potrápit favorita favoritů. Hokejisté Stadionu Litoměřice se ve čtvrtfinále prvoligového play off postaví vítězi základní části Jihlavě, série hraná na čtyři vítězná utkání startuje na ledě soka už dnes.

„Náš cíl byl postup do play off, teď už hrajeme jen o něco navíc. Jihlava je jasný favorit série, budou to muset potvrdit, my budeme bojovat jako do teď,“ burcoval v klubové televizi litoměřický brankář Tomáš Král, hrdina úterního zápasu v Kladně, který rozhodl o postupu Stadionu do play off.

Litoměřice urvaly na ledě favorita výhru 5:4 po samostatných nájezdech, Král vychytal při penaltách všechny tři kladenské střelce včetně legendárního Jaromíra Jágra.

„Líp jsme si to vymyslet nemohli, takhle jsme si to vysnili, jsme strašně šťastní. Jako brankář si nemůžete vysnít nic víc než vychytat nájezdy a postoupit do play off. A že na měl jel i Jarda Jágr, to je něco neuvěřitelného, další bonus navíc,“ usmíval se Král.

Bude zářit i ve čtvrtfinále s Jihlavou?