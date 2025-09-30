Klub, který spolupracuje se Spartou, si ani přes snový start nedává přehnaně vysoké cíle, na extraligu nemyslí.
„Pro Litoměřice je to utopie. Chceme hrát dobrý hokej a vychovávat mladé hráče, na postupové ambice jsou tu jiní,“ tuší bývalý útočník.
Všechny extraligové adepty navíc čeká těžko prostupná baráž. „Současný systém je absolutně anti fair play, ale samozřejmě kapříci si svůj rybník nevypustí.“
|
Sedm zápasů, sedm výher. Litoměřice dál válcují první ligu, Zlín nestačil na Porubu
Prvoligové týmy si stěžují, že je vyčerpá play off, zatímco nejslabší extraligista více než měsíc před baráží odpočívá. Objevily se názory, ať první liga zruší vyřazovací část. Bylo by to řešení?
Hokej se hraje pro lidi a ty zajímá především play off. To je náboj, to je adrenalin pro hráče a především pro fanoušky. Sebrat jim tohle je absolutní nesmysl, to jsou jen takové fráze, aby se něco řeklo. Je to úplně mimo.
Co byste navrhoval vy?
Přímý postup a sestup, to jediné je správné, ale řídí si to někdo jiný. Aspoň baráž dvou extraligových a dvou prvoligových týmů dávala trošku logiku, to bych bral jako rozumný kompromis. I prvoligové kluby měly z této baráže šanci postoupit. Teď je to strašně těžké, muselo by se sejít fakt hodně faktorů. Poslední roky jasně ukazují, že to je neprostupné. Sportovní hledisko za současného systému baráže dostává na frak.
V Litoměřicích se nezačne mluvit o extralize po výtečném prvoligovém rozjezdu?
Je to utopie. Víme, jaké peníze jsou potřeba na extraligu, co musí splňovat zimní stadion, to jde všechno mimo nás. Víme, jaká je naše role, jsme partnerský tým, jsme tu, abychom připravovali hráče pro Spartu, předváděli dobrý hokej, a tohle vůbec neřešíme. Chceme vyhrát každý zápas, kam to dotáhneme, to uvidíme, je to ještě daleko.
|
Labilní tým, nedotrénovaní hráči. Říha chce dovést Prostějov opět do první ligy
Zatím máte sedm výher ze sedmi zápasů, co je za tím?
Nedostáváme góly. Opíráme se o výborné oslabení, přesilovka taky funguje dobře, měli jsme chvíli úspěšnost až 25 procent. Tým je strašně pracovitý, charakterní, zatím se nám nepřihodil žádný výpadek. Až na pár výjimek jsme byli bez zranění a nemocí, famózní formu mají brankáři. Zůstal kouč Jarda Nedvěd, jehož lákal Litvínov, to je další stěžejní věc. Sešlo se nám všechno, i los nám přál. Kromě Jihlavy jsme nenarazili na žádného z top favoritů, jako jsou Zlín, Poruba nebo Vsetín. Jsme za ten start hrozně rádi, ten bodový polštář se nám bude hodit.
Jak funguje spolupráce s pražskou Spartou?
Funguje oboustranně. Kuba Klepiš Spartě na začátku sezony pomohl, teď zase gólman Martin Michajlov. My tady máme šest až sedm kluků, kteří se mohou kdykoliv ve Spartě objevit, hráči jako Tomov, Pavlák, Tůma, Ton nebo Pospíšil jsou tu rozehraní, mají vytížení a Sparta si je může kdykoliv stáhnout. Teď má náročný program, bude mít zápasy v Lize mistrů, třeba přijdou zranění. Ten výměnný obchod asi bude probíhat celou sezonu.
Jaký přínos má pro Litoměřice veterán Jakub Klepiš, bývalý reprezentant?
Obrovský. V tréninku i v zápasech. I když je mu 41, tak trénuje výborně a dává skvělý příklad pro mladé hráče. Problémové situace, do kterých se v zápasech dostane, řešil stotisíckrát, mladí kluci si z toho mohou vzít příklad.
|
Hejduk hodil buly v Ústí, viděl debakl a mluvil o synech: Oba hrají za Harvard
Je i přes skvělý start do sezony něco, co v Litoměřicích ještě úplně neladí?
Pořád je co zlepšovat, hlavně musíme udržet mentální nastavení, abychom nelétali moc vysoko. Víme, že prohry přijdou, a v tu chvíli nesmíme ztratit sebevědomí, které je teď velké. Můžeme prohrát, ale vždy to musí mít nějaké parametry.
Pobláznili jste mimořádným úvodem i fanoušky?
Bohužel, zářijové návštěvy nejsou nikdy v Litoměřicích top, chodí 800 až 1 000 lidí, ale věřím, že když v těch výkonech budeme pokračovat, tak v podzimních měsících to půjde nahoru.