Litoměřice prahnou po odvetě za senzační vyřazení: Loni nám Prostějov nandal

„Máme jim z loňska co vracet za to, jak nám nandali, jak nás vyřadili,“ řekl v klubové televizi útočník Josef Koláček.

Loni šlo o senzaci, Prostějov favorita vyřídil 3:1 na zápasy. Ovšem kdo si přelouskal nemocemi a zraněními rozbitou soupisku Stadionu, tušil, že může být zle. A bylo. „Chyběly nám dvě lajny lajny a kádr nemáme tak široký, abychom takovou díru zalepili. Smutná shoda okolností,“ vrátil se o rok zpátky litoměřický brankář Tomáš Král.

Tehdy se Prostějov jako outsider vyškrábal z předkola až do semifinále, teď nálepku favorita nikdo nemá. Litoměřice skončily páté, o jedno místo a čtyři body za svým vyzyvatelem. Ovšem vzájemná bilance hovoří pro ně, vyhrály třikrát, jednou ruply.

„Teď máme volno, v sobotu odpoledne se všichni sejdeme a pustíme se do přípravy, ať jsme co nejlíp nachystaní,“ zahlásil Koláček, hrdina posledního zápasu základní části. Litoměřice díky jeho hattricku a jedné přihrávce skolily Frýdek-Místek 4:2 a on pak křepčil před tisícovkou fanoušků: „Užíval jsem si to moc. Aspoň jsem poznal, jaké to má Král každý zápas.“

Zápas Stadion naladil na klíčovou fázi sezony, do play off skočí se sérií čtyř vítězství v zádech. „Už před posledním zápasem jsme si řekli, že si nejdeme jen tak zahrát, i když se nemůžeme posunout nahoru ani dolů. Chtěli jsme vyhrát, brali jsme to jako začínající play off,“ objasnil Koláček. „Hráli jsme jednoduše, příště musíme být ještě důraznější.“

Čtvrtfinálové repete vypukne 8. a 9. března na prostějovském ledě, do Kalich Areny se přesune v neděli 12. března. Hraje se na tři vítězné zápasy. Použijí letos Litoměřice parafrázi slavného filmu a zahlásí: Prostějovský Jestřáb sestřelen!?