Chytil: Odmítám tvrzení, že hráči nemají kondici. Za svou přípravou si stojím

„Za svou přípravou si stojím,“ uvedl Chytil pro MF DNES.

Zlínské mužstvo prý nemá kondici a je špatně nachystané. Co na toto tvrzení říká muž, který je za to zodpovědný?

Řeknu to tak, jak jsme se o tom bavili s Robertem Hamrlou. Po zápase s Kolínem si vytáhl celý realizační tým a tam na mě byla jediná otázka, proč hráči jezdili v předklonu. Říkal jsem, že vzhledem k tomu, že jsme hráli na tři pětky a byla tam nějaká oslabení a nějaké icingy, je přirozené, že hráči chodí na led častěji, a tím pádem se potřebují vydýchat. A člověk se líp vydýchá, když je v předklonu. To byla jediná otázka, kterou jsem dostal. Druhý den mi oznámil, že končím. Takže v podstatě jsem nevěděl, proč končím. To jsem se dozvěděl až později z médií.

A co tedy řeknete ke kondici zlínského mužstva?

Dočetl jsem se, že se dívali na testy z léta, které dopadly katastrofálně. To je zavádějící. Při testu VO2 max záleží, na jakém kole jedete, protože každé je jinak kalibrované. Jeden hráč na dvou různých kolech může mít dva různé výsledky. V Olomouci, kde jezdí naši hráči, jsou výsledky vždycky nižší. Mám to ověřené. Jeden hráč tam měl před dvěma roky výsledek 45, loni 62, ale to jel jinde, a letos znovu v Olomouci měl nějakých 48–49. To jsou obrovské rozdíly, obrovské skoky. Kondice se nedá natrénovat tak, aby to jeden rok tak výrazně vyskočilo nebo spadlo.

Takže si stojíte za tím, že zlínští hokejisté jsou dobře připraveni a mají dobrou kondici?

Určitě. Stojím si za tím, že hráči jsou po fyzické stránce dobře připraveni. Mám výsledky z loňského extraligového roku, takže u hráčů, kteří zůstali v Chance lize, je můžu porovnávat. Je tam viditelný rozdíl. Stejné je to u dalších testů, které se dělaly, ať jde o vertikální výsledky, nebo o interní testy na skoky do dálky, kde došlo ke zlepšení průměru celého mužstva. Ve finále jsme dělali na ledě kondiční testy a tam bylo také dost výrazné zlepšení.

Na druhou stranu v řadě zápasů zlínští hokejisté soupeřům nestíhali. Proč, když byli dobře nachystaní?

Za mě je to hodně o tom, že ve Zlíně máme starší mužstvo a hráči už ztrácí rychlost. Pokud je hráč pomalejší, tak se více nadře. Když jsme byli v srpnu na ledě a začalo se trénovat, vypadali velmi dobře. Potom začala soutěž a možná na ně dolehl tlak, možná vzpomínky, že ani v minulých sezonách se jim nedařilo. Když dostali gól, tým začal hrát úplně jinak, ze střídání na střídání, což za mě rozhodně není kondicí. Je to vyloženě o tom, že přestane fungovat hlava a začne strach o výsledek. To je za mě asi největší příčina toho, proč řada zápasů nedopadla dobře.

Jste ze svého předčasného konce ve Zlíně zklamaný?

Ze začátku jsem byl velmi zklamaný, protože jak už jsem říkal, za přípravou si stojím. Ať sezona dopadne úspěšně, nebo neúspěšně, chtěl jsem s mužstvem být až do konce, mít nějakým způsobem možnost ho ovlivnit. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Plně respektuji, že se nový manažer tak rozhodl, že se chce obklopit lidmi, kterým věří. Spíše mě zaskočilo, že po týdnu, aniž bych se dozvěděl důvod svého konce, mi v médiích naloží.

Momentka z utkání mezi Zlínem a Porubou

Budete týmu nadále držet palce?

Vzhledem k tomu, že mám s hráči dobré vztahy a se spoustou z nich budu v kontaktu, mužstvu budu dál fandit. Když jsem odcházel, říkal jsem jim, že věřím, že se jim podaří sezonu zlomit a bude úspěšná.

S některými zlínským hráči jste už před nástupem k mužstvu spolupracoval individuálně. Budete v tom pokračovat?

Záleží, jak to budou mít nastavené u nového trenéra. Potřebují zjistit, jak to bude s tréninky, jaký budou mít program. Jejich reakce na můj konec mi udělaly radost, zanechal jsem u nich nějakou stopu. Pokud to bude možné, ozvou se mi.

Každé léto pravidelně trénujete s Filipem. Jak se vaše spolupráce podobá nebo liší od toho, co jste dělal ve Zlíně?

Bylo to hodně podobné. Samozřejmě individuální trénink a trénink hráčů ve skupině jsou trošičku odlišné, ale jinak byl trénink stejný. Hráči měli také nachystaný plán, který se individualizoval podle toho, co mi řekli, jaké měli zranění, na čem chtěli více pracovat. Snažil jsem se jim udělat plán co nejvíc individualizovaný. Co se týče délky nebo rozložení tréninků, bylo to úplně stejné jako s Filipem.

Co na váš předčasný konec ve Zlíně říkal?

Byl překvapený. Sice jsem mu nastínil, že po změně manažera by se to mohlo stát, ale i tak byl překvapený.

Alespoň ho teď budete moci navštívit, ne? Vaši rodiče byli v New Yorku nedávno.

Budu mít prostor na jiné věci a hlavně na přítelkyni. Teď jsem ho moc neměl. Zápasy, tréninky, příprava pro hráče, příprava individuálních plánů, to zabere spoustu času. A určitě bych se rád podíval i za bráchou do USA.