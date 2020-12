Kvalitní trénink, výchova i dobré známky. Liberecká akademie je potřetí nejlepší

17:28

První tým hokejového Liberce za posledních pět let čtyřikrát vyhrál základní část, třikrát hrál finále play off a jednou získal titul. Farma v Benátkách nad Jizerou vychovává budoucí talenty, z níž se do zámoří odpíchli Radim Šimek nebo Filip Pyrochta. Dobře funguje i jejich výchovný systém mládeže. Proto byla liberecká akademie vyhlášená potřetí v řadě tou nejlepší v Česku.