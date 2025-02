Blamáž stvrzena. Prostějov míří do druhé ligy, blížící se sestup prozrazovali diváci

„Už deset kol jsme byli v situaci, kdy jsme se museli ohlížet na soupeře. Každý může říct: Tady jsme měli uhrát doma zápas s Frýdkem, tam jsme měli bodovat se Vsetínem nebo Slavií. A je to pravda, ale takto se můžeme ohlédnout za třiceti zápasy,“ řekl prostějovský asistent trenéra Matouš Venkrbec.

Stejně jako hlavní trenér Miloš Říha, přišel Venkrbec ke klubu až v průběhu sezony a potápějící loď už nový tandem nedokázal vytáhnout na břeh. U týmu po hlavním trenérovi Martinu Janečkovi, který loni dotáhl Prostějov k bodově nejúspěšnější sezoně v historii Česka, skončil také asistent Lukáš Majer, jenž v roce 2023 stál jako hlavní kouč také u sestupu Šumperka do druhé ligy.

„Přišel jsem v polovině listopadu, tým už tehdy byl poslední a řekl bych, že v až kritické situaci. Vyhrabali jsme se z toho vždycky jenom na chvilku. I tak jsme dlouho byli mimo sestupovou pozici, tam jsme se vrátili až teď, o čemž jednoznačně rozhodla zázračná forma Kolína. Ta kdyby nepřišla, na poslední místo bychom se nevrátili,“ připomněl Miloš Říha jízdu Středočechů, kteří na přelomu ledna a února vyhráli devět utkání z deseti.



„I my jsme měli v lednu a únoru nejlepší výsledky za celou sezonu, ale už tam byla díra a body, které se poztrácely na začátku, asi chyběly,“ dodal hlavní trenér Prostějova.

Asistent Venkrbec se snažil pojmenovat i příčiny hanáckého nezdaru.„Resumé je takové, že se vždycky musíte soustředit na přítomný zápas. Na to svoje střídání, jako hráč nesmíte polevit. Znám to i z vlastní zkušenosti, že rozdíl mezi extraligou a první ligou je největší právě v tomto. Hráči výš jsou stoprocentně připraveni na každé střídání, na každý souboj, nic nepodcení. A čím jdete ligami níž a níž, přibývá té laxnosti. A to když se potom sečte...“ zamýšlel se Venkrbec.

Prostějov ve středu prohrál v Pelhřimově s Jihlavou 1:3, už před třetí třetinou ale byl osud Hanáků zpečetěn. Předposlední Frýdek-Místek totiž na domácím ledě porazil Kolín 3:0 a v posledním kole, které Jestřábi odehrají v sobotu (16.00) doma s Chomutovem, už tak prostějovský celek nemá ani teoretickou možnost záchrany.

Prostějované měli v posledních týdnech pravidlo, že během svých duelů průběžný stav u zápasů tabulkových konkurentů nekontrolovali. „Snažili jsme se to nesledovat, ale v Pelhřimově to pořád někdo křičel z tribuny, takže jsme to asi věděli,“ přiblížil Říha chvilky smíření se sestupem.

Podle informací iDNES.cz je pravděpodobné, že dosavadní šéf klubu Jaroslav Luňák svoji funkci neopustí ani ve třetí nejvyšší soutěži. Na hodnocení je ještě brzy, jisté však je, že sestup ambiciózního celku, který toužil i po prvoligovém finále, je nečekaná blamáž.