Jsme na poslední, nejtenčí hraně. Prostějov může po derby zamířit do druhé ligy

K pádu do druhé ligy stačí, aby Prostějov v pondělním derby padl v základní hrací době s Přerovem a předposlední Frýdek–Místek zvládl za tři body souběžně hraný duel s Pardubicemi B. Pak už by Jestřábi neměli ani teoretickou šanci na záchranu.

Minulou středu přitom na vlastním ledě porazili druhý Zlín 1:0, jenomže v sobotu skvělý výsledek devalvovali prohrou 1:2 na ledě Slavie, a tak se bodově na Frýdek, který má s Prostějovem lepší vzájemnou bilanci, nedotáhli.

Tři kola před koncem základní části je rozdíl mezi Prostějovem a Frýdkem tři body, Prostějované potřebují předskočit Slezany minimálně o bod, jiný tým už spadnout nemůže.

„Já jsem rád, že tahle jízda ještě nekončí. Co si budeme nalhávat, jsme na té poslední, nejtenčí hraně,“ prohlásil realisticky prostějovský trenér Miloš Říha, jemuž prošedivělé vlasy za tři měsíce na Hané snad ještě více zbledly.

Nepohoda v kabině týmu, jenž měl před sezonou ambice minimálně na zopakování dlouhých cest vyřazovacími fázemi, už podle nového kapitána Pavla Jenyše tým nesužuje. Tlak je ale s blížícím se koncem neúprosný.

„Je jedno, jestli jste střelec, nebo drsňák, teď musíte zavřít oči, přijmout jakoukoliv roli a jít se porvat. Musíme dát ega pryč, to je jediná možnost, jak se zachránit. Jiná cesta, než žrát led nyní prostě není,“ tvrdí Jenyš, který je v této sezoně už třetím kapitánem celku.

Prostějovský kapitán Pavel Jenyš.

„Jsem rád, že si mě kluci zvolili, protože to bylo rozhodnutí kabiny, když jsme v reprezentační pauze hledali společnou řeč. Pochopitelně to je v náročném období a je to pro mě nová role, tak si zvykám. Já ale i bez céčka na dresu byl tím, kdo vstal a něco řekl, když bylo potřeba, a mlčel, když nebylo žádoucí mluvit. Teď je to však oficiální role a jsem tím prvním, od koho se to očekává,“ zamýšlel se Jenyš.

Říkat si, že musíš, nepomáhá

Svým spolubojovníkům se však snaží náladu spíš zlepšit, než aby je bičoval závažností situace. „Já sám nemám rád, když si mám říct, že musím. Pak mé zápasy nestály za nic. Nikdo ale nechce být podepsaný pod touhle hloupou sezonou a jedinou šancí, jak to zvrátit je potopit Frýdek pod nás,“ shrnul kapitán.

Podobně to vidí také Říha, jenž sáhl i do hlubin fondu svých trenérských zkušeností. „Věřím, že tohle už je tým, který dokáže bitvy zvládnout. Během reprezentační pauzy jsme se snažili ulevit hlavám. Já vytáhl svůj motivační trénink. Používám ho v nejhorších situacích, a ne každou sezonu ho potřebuji. Cítil jsem ale, že je ten čas. Kluci snad poznali, že se mohou uvolnit, připomněli si, že hokej má být pro zábavu, že ho milují. Pak byli na večeři a něco si ke všemu řekli. To mi udělalo velkou radost, že ten impulz jde z kabiny,“ pověděl trenér.

„Kluci si sedli, vyříkali si, co bylo třeba, a zvolili lídry. Vytvořili si tam pět pilířů, kluků, na nichž to stojí. Kabina začala fungovat perfektně a mě jen mrzí, že tento tým nejde do play off,“ věří Říha svým svěřencům do závěru základní části.

Kouč rivala: Sami se posílají do druhé ligy

Po pondělním derby s Přerovem čekají Prostějov dva zápasy – s Jihlavou a Chomutovem. „Body leží v těžké práci v brankovištích, přesilovkách a oslabeních,“ ví Jenyš.

„Jedeme v play off módu od zápasu s Litoměřicemi. Série v něm mají také sedm zápasů, což přesně vycházelo. Kluci si dávají v šatně za každé vítězství puk do držáku a uvidíme, zda tuto sérii ještě vyhrajeme. Věříme, že to zvládneme,“ připojil se ke kapitánovi trenér Říha.

Oba by uvítali bohatější návštěvu na prostějovském stadionu, dříve slušně zaplněný stánek nyní zeje prázdnotou. „Chápu, že to fanoušci berou těžce. Není to nikomu z nás jedno, tak jim chci jen říct, že budeme rádi za každého, kdo nám přijde držet palce,“ vzkázal Jenyš.

Pondělní (18.00), tradičně vyhrocené derby Prostějova s Přerovem tak bude mít náboj, jaký léta nemělo. „Že můžeme soupeře teoreticky poslat do druhé ligy, mě moc nezajímá. Prostějov se posílá do druhé ligy sám,“ vzkázal klubovému webu trenér Zubrů Michal Mikeska.

„Pro mě osobně je to pouze další utkání, budu tak apelovat i na hráče. Atmosféra bude určitě těžká. Bude to zajímavé, ale i takové zápasy je důležité zvládnout psychicky. Půjde jenom o psychickou stránku, kdo jak to zvládne,“ míní přerovský kouč.