Dělbuchy, náběh těžkooděnců. Prostějov po vyhroceném derby s Přerovem stále žije

Babka: Výhra v derby je vždy super, už jen doufáme Za čtyřicet devět prvoligových zápasů v aktuální sezoně skóroval útočník hokejového Prostějova Jakub Babka jen pětkrát. Nikdy se přitom netrefil dvakrát během jednoho mače. Schoval si to až na poslední derby sezony, Prostějov i díky dvěma brankám Babky porazil Přerov 5:2. Babka skóroval dvakrát v rozmezí jedné minuty, není na nakopnutí formy už ale pozdě? Prostějovský Jakub Babka (v sedě) se raduje z branky do sítě Přerova. „Mám radost, že mi tam padly dva góly, asi nastartovaly zápas. Je pravda, že sezona už pro nás není dlouhá, ale snad nám to pomůže alespoň odrazit se do zbývajících dvou zápasů,“ nabádá Babka. I pokud oba mače vyhrajete, nemusí to znamenat udržení v Maxa lize.

Už můžeme ovlivnit jenom náš výkon. Musíme ke zbývajícím dvěma zápasům přistoupit stejně jako k zápasu s Přerovem a při nejhorším alespoň oba naše zápasy vyhrát. Pak se musíme spolehnout na soupeře, není to v našich rukách, takže už můžeme jenom doufat. Proti Přerovu jste skóroval z přesilovky, jak to, že jste zůstal na ledě?

To vzešlo od asistenta Matouše Venkrbce. Dali jsme gól, šli jsme na střídačku a on řekl, ať jdu se svojí lajnou zpátky. Takže jsem se jenom otočil, šel zpátky a hned z následujícího útoku jsem dal další gól. Stál jsem ve správný čas na správném místě. Zápas nakonec trval téměř tři hodiny. Cítil jste, že kvůli častým přerušením opadlo tempo hry?

Žádné přerušení není dobré. My jsme byli v dobrém tempu, první třetina byla od nás nejlepší, pak už to, pravda, nebylo takové. Dolů šlo naše tempo i tempo zápasu. Ale je fakt, že zápas se přerušoval až moc. Spousta vyloučení, pak dělbuchy, nějaká zranění... Zranění přitom byla zbytečná, ke konci se duel vyhrotil a k vidění byly ostré i nefér souboje a jedno vyloučení do konce zápasu.

Takhle to holt bývá, tím, že je to derby, to bylo ještě víc vyhrocené. Převládá po vyhraném derby radost, nebo smutek z postavení v tabulce?

Víme, jaká je situace v tabulce, ale výhra v derby je vždycky super a počítáme ji. Znamená to pro nás i pro fanoušky hodně, vždy tím žije celé město. I proto jsme si to chtěli po zápase s fanoušky užít. Za poslední týdny bylo dost výher, takže jsme si s fanoušky chtěli vychutnat děkovačku.