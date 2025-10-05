Legenda Růžička opět pomáhá Slovanu. Bez nároku na odměnu, řekl ústecký šéf

Legendární Vladimír Růžička znovu na scéně. Kapitán olympijských vítězů a trenér dvojnásobných mistrů světa přijal roli dočasného pomocníka v druholigovém ústeckém Slovanu, kde již krátce působil coby trenér. „S klubem nemá žádnou smlouvu,“ uvedl trenér a krizový manažer hokejového Slovanu Jaroslav Linet.
O Růžičkovi, který patří mezi výrazné osobnosti českého a československého hokeje, se v létě mluvilo v souvislosti s italským HC Aosta, působícím v tamní druhé lize. Na jihu nakonec nezakotvil, jako hokejový fanatik však bez ledu nezůstal. Jak Linet prozradil Ústeckému deníku, pomáhá s tréninkovým procesem A týmu.

Polámaný, ne zlomený. Že nejdu s dobou? I já se měním, říká Růžička

„Áčko je složeno z velmi mladých hráčů, kteří se musí v seniorském hokeji postupně zapracovat. Společně s Janem Čalounem a zkušenostmi Vladimíra Růžičky chceme pracovat hlavně na zakončení a obraně naší hry. Jsme také v kontaktu s vedením naší mládeže ohledně případné možnosti Růžičkovy spolupráce s dorosteneckou a juniorskou kategorií,“ prozradil Linet.

S koučem, který ke dvěma titulům dovedl Slavii, v minulé sezoně působil Linet na střídačce Mostu. Od té doby jsou v kontaktu. „Zástupce společníka i jednatel společnosti měli s panem Růžičkou jednání a souhlasili s jeho dočasnou výpomocí u nás,“ uvedl krizový manažer s tím, že legenda se do vedení klubu nezapojí.

Ústí po letošní sezoně přežilo klinickou smrt, dluhovou spirálu se snaží zastavit právě Linet se zlatým olympionikem Čalounem. Vytvořili úsporný, třímilionový rozpočet, podmínky jsou amatérské. Tým vstoupil do soutěže špatně, má bilanci čtyř porážek, skóre 2:26 a bez bodu je poslední. V sobotu alespoň dal první góly při domácí porážce 2:5 s Kobrou.

Horor Slovanu, 0 bodů, skóre 0:21. Ale třetí restart už vyjde, věří kapitán

„Při osobním jednání byl Vladimír Růžička seznámený se současnou situací ve Slovanu, jehož jednoznačným a hlavním cílem dál zůstává především ekonomická stabilizace,“ vykreslil Linet.

„Pan Růžička situaci průběžně sledoval a rozhodl se pomoci klubu zachránit po sportovní stránce druhou ligu v Ústí nad Labem. Bez nároku na odměnu. Vážíme si každého, kdo chce z vlastní vůle Slovanu pomoci. Musíme zůstat trpěliví a postupně naplňovat naše malé cíle.“

Nyní dvaašedesátiletý Růžička už stál i na střídačce Slovanu, trenérského žezla se ujal v létě 2023, tehdy poprvé vedl druholigový tým. Zároveň obcházel sponzory. Ve městě na Labi nevydržel dlouho, už v říjnu 2023 se stěhoval do jiného Slovanu, bratislavského. Kromě zmiňovaných klubů trénoval i Chomutov, Hradec Králové, Kadaň a Most.

Legenda Růžička opět pomáhá Slovanu. Bez nároku na odměnu, řekl ústecký šéf

Horor Slovanu, 0 bodů, skóre 0:21. Ale třetí restart už vyjde, věří kapitán

Jako hasič zachraňuje lidi a majetek, jako hokejista ústecký Slovan. Jeho kapitán Štěpán Kuchynka s ním zůstává v dobrém i zlém. Navzdory hororovém vstupu do druhé ligy – tři porážky a skóre 0:21 –...

4. října 2025  6:25

Změny Spartě nepomohly. Je to křeč, ale nemůžete být pořád v topu, hlásí kapitán

Vzhledem k předchozím výkonům se nějaký zásah do týmu dal očekávat. Něco změnit, osvěžit sestavu a dostat hráče z marasmu. Právě k takovému kroku sáhla Sparta v utkání 11. kola hokejové extraligy...

3. října 2025  22:44

