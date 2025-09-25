Hejduk hodil buly v Ústí, viděl debakl a mluvil o synech: Oba hrají za Harvard

Petr Bílek
  13:00
Zažil nablýskané ceremoniály v NHL před natřískanými arénami, teď hokejový velikán Milan Hejduk vhodil čestné buly před 350 fanoušky ústeckého Slovanu na šestitisícovém stadionu. Nejslavnější odchovanec klubu odstartoval jeho neslavnou éru, první amatérskou v novodobých dějinách. A vyprávěl nejen o mateřském oddíle, ale i o svých synech anebo pardubické touze po titulu.
Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem -...

Ústí nad Labem, 24. 09. 2025. Hokejová 2. liga Slovan Ústí nad Labem - Havlíčkův Brod. Čestné buly vhodil Milan Hejduk, legendární odchovanec ústeckého hokeje. | foto: MF DNES

16 fotografií

„Do Česka se dostanu jednou dvakrát za rok a zrovna to vyšlo na první domácí zápas ve druhé lize. Láďa Evan a Honza Čaloun mě poprosili, jestli bych nevhodil buly, tak proč ne?“ nezarmoutil legendární útočník funkcionáře Slovanu ani fanoušky.

Středeční domácí premiéra však zarmoutit musela všechny. I člen Síně slávy českého hokeje na tribuně trpěl, Havlíčkův Brod totiž zdemoloval své hostitele nemilosrdně 11:0. Pro Slovan je však výhra, že vůbec druhou ligu hraje. Hrozil mu krach, nakonec funguje v sešněrovaném, zhruba třímilionovém rozpočtu, který je na hraně životaschopnosti. Krásné žluté dresy jsou skoro bez reklam.

„Situace je tady všelijaká, něco mi k tomu říkal Láďa. Je to smutné. Problémy se řešily už loni, růžové to není ani teď. Snad se z toho nějak dostanou,“ modlí se Hejduk. „Extraliga tady byla jen jeden rok, ale Maxa liga se hrála standardně. Krajskému městu by slušela.“

Čaloun o Slovanu: Co se stalo, je zemětřesení. Nejsme ani v sezoně nula

Když někdejší superstřelec vstoupil na led a upustil puk mezi kapitány, tedy domácího Štěpána Kuchynku a bývalého slávistu Jana Nováka, vybavily se mu vzpomínky na jeho ústecké začátky.

„A jsou jen krásné. Hrál jsem tady do nějakých 14 let, do mladšího dorostu. Na stadionu se moc nezměnilo, což tedy nevím, jestli je dobře. Vždyť už je mi skoro padesát, takže za 40 let nic… Z Ústí jsem šel na rok do Teplic, pak do juniorky Pardubic, kde jsem začal hrát za chlapy. Ve Slovanu jsem za dospělé nikdy nenastoupil,“ připomněl.

I když jednou bylo blízko tomu, aby ústecký dres navlékl znovu. „Během stávky v NHL v ročníku 2004/05 jsem odehrál celou sezonu v Pardubicích. Možná se řešil jeden start za Ústí, ale já byl zrovna trošku zraněný,“ vybavil si matně.

2. liga Slovan Ústí nad Labem - Havlíčkův Brod. Čestné buly vhodil Milan Hejduk.

V Ústí má i svého kamaráda a bývalého spoluhráče Jana Čalouna, kterého nahradil v sestavě během zlatého olympijského Nagana 1998. Také on patří mezi záchranáře ústeckého hokeje a patrioty.

„Občas si zavoláme, ale Honza poslední roky víc funguje v Německu, trénuje v Drážďanech. Bohužel na golf jsme nešli. On je každý den pryč, já mám tenisové lokty z golfu a hokeje. Dávám si měsíc pauzu, pak se ke sportu vrátím,“ předsevzal si. „Čaly je ústecký srdcař.“

A spolu s Hejdukem a Petrem Rosolem platí za tři krále ústeckého hokeje. Nikdo nedokázal víc než oni. Hejduk nejvíc: kromě olympiády vyhrál i Stanley Cup s osudovým Coloradem, s 50 góly byl nejlepším střelcem NHL v sezoně 2002/03, v Avalanche je za modlu, jeho číslo 23 vyvěsili ke stropu Ball Areny. A ještě získal české zlato s Pardubicemi, finále se Zlínem ukončil právě jeho gól.

Hejdukův táta se s Pardubicemi stal také mistrem, ještě československým. „Zrovna jsem se na Dynamo byl podívat v Liberci. Nějaký pátek se snaží o titul stejně jako Sparta, tlačí do toho hodně peněz, oba kluby by si ho už zasloužily,“ míní bývalý spoluhráč dalších legend Forsberga či Sakica.

Funím jak parní válec. Hejduk o penzi, dluhu i Naganu: Sám bych se nenominoval

A co si myslí o Petru Dědkovi, majiteli Dynama, který je někým obdivován a jinými zatracován. „Až tolik ho neznám, ale víceméně zachránil pardubický hokej. Vypadalo to tam jednu dobu mizerně, skončili i v baráži, teď díky němu atakují titul. Vidím ho pozitivně, je ambiciózní. Často sice mění trenéry, za posledních šest sedm let se jich tam vystřídalo hodně. Jenže když do toho dává spoustu peněz, má právo si s klubem dělat, co chce,“ nestaví se Hejduk do opozice.

Do českého hokeje se ústecký rodák aktivně nezapojí. Zakořenil totiž v Denveru, kde Colorado působí. „Já už jsem víc než půlku života v Americe, návrat do českého hokeje nehrozí,“ zavrtěl hlavou. „Dřív jsem trénoval svoje kluky, teď v Coloradu pomáhám na poloviční úvazek s hráčským rozvojem. Pořád se kolem toho motám.“

Že by si alespoň jeho synové Marek a David našli angažmá v Česku, je prý také nepravděpodobné. Jiná dvojčata, Kelly a Kevin Klímové, tuto cestu ze zámoří zvolili. „Moji kluci jsou na univerzitě. Něco zdědili, ale ne moc,“ zasmál se Hejduk. V jednadvaceti letech oba hájí dres Harvardu, nejstarší univerzity na území USA. „Táhne je to trošku jinam, mimo hokej. Hlavně ať si najdou něco, co je baví. Nemusí to být sport nebo něco, co dělali rodiče.“

A Hejduk to dělal znamenitě.

Výsledky

Hejduk hodil buly v Ústí, viděl debakl a mluvil o synech: Oba hrají za Harvard

Zažil nablýskané ceremoniály v NHL před natřískanými arénami, teď hokejový velikán Milan Hejduk vhodil čestné buly před 350 fanoušky ústeckého Slovanu na šestitisícovém stadionu. Nejslavnější...

