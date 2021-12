V Lajně hráli za „hodináře“. Táborští junioři si vyzkoušeli komparz

Švýcarské hráče v seriálu ztvárnili táborští junioři a prožili netradiční, ale velmi zajímavý hokejový zážitek. „Bylo to skvělé. Málokomu se poštěstí, aby si zahrál v seriálu, natož takhle známém,“ libuje si Martin Kundrát, jeden z členů táborského týmu.

Hráči jednohlasně souhlasili s nabídkou, kterou jihočeští mladíci dostali. „Ivan Mikula je ředitel Televize Seznam a zároveň také spolužák matky jednoho z našich juniorů. Takže nás oslovil a měli jsme víc možností. Nakonec jsme zvolili natáčecí den pro Švýcary i proto, že máme černé přilby a další doplňky dresů,“ vysvětluje hlavní trenér juniorů a šéftrenér mládeže táborských hokejistů Štěpán Kadilák.

Pro natáčení jako komparz se využívali převážně juniorští hokejisté. Když Táborští dorazili v polovině května na natáčecí den do pražské O2 areny, štáb je vybavil dresy a štulpnami. „V šatnách jsme strávili asi dvě hodiny, protože jsme museli přelepovat značky na zbylých věcech,“ dodává Kadilák.

A šlo se na led. Po třech hodinách natáčení následoval oběd a další porce záběrů. Celý filmový den trval až do deseti hodin večer. „Štáb nám řekl, co si od hráčů představuje. Zkoušeli jsme různé vybrané situace. Na ledě byl přímo trenér, který koordinoval, co máme dělat, aby to vypadalo autenticky. Někdy nás ale na chvíli nechali hrát hokej bez pokynů, z čehož si pak vybrali také nějaké záběry,“ popisuje kouč.

Některé momenty se podařilo zvládnout téměř hned, jiné se musely opakovat. „Záběry jsme někdy ani nedotočili a vypadalo to až komicky. Měli jsme problém občas také s mimikou, na což nás lidé od filmu upozorňovali. Ale celkově to snad propadák nebyl,“ věří Kundrát.

Inkasovali až v závěru

V šestém dílu seriálu si trenér Slováků Hrouzek vzal necelou minutu před koncem oddechový čas. Švýcaři mohli rozhodnout při hře bez brankáře, jeden z jejich hráčů ale prázdnou branku netrefil, a tak se po zakázaném uvolnění vrátila hra před švýcarskou branku. „To já nebyl, já bych neminul,“ směje se Martin Kundrát.

Po závěrečném buly slovenský obránce trefil přesně a poslal tým do čtvrtfinále. „Zrovna tahle scéna se točila opravdu hodněkrát, než se povedla,“ ví Kadilák. Táborský kouč si příliš nevyzkoušel, jaké je to stát na střídačce proti Hrouzkovi.

„Hráče jsem vedl, ale když jela kamera, tak tam nastoupili místo mě herci,“ upřesňuje. S hlavní hvězdou seriálu Jiřím Langmajerem se potkat skoro nestihl. „Chtěli jsme se ho zeptat, co o hokeji ví, ale na to nebyl prostor. Měl pěkný knír a bylo znát, že je to osobnost. Mimo kamery vypadal takový plachý a skromný, ale pak hrál úplně opačnou roli,“ srovnává. „Má opravdu ikonický křik. K tomu seriálu to skvěle jde,“ myslí si Kundrát.

Jihočeši byli při natáčení trochu nervózní. „Bylo to něco jiného než při zápasech. Ale nikdo nechce zkazit záběr, do kterého zrovna nastupuje. Ještě když vidíte celý štáb, který kolem filmu je. A že to může být třeba sto lidí,“ tvrdí Kadilák.

Celkově to byl pro táborský hokejový celek zážitek. „Všichni herci ze slovenského týmu byli na ledě, i když někteří bruslili hůř. Gólman Borovčík tedy nechytal, stejně jako Halák. Ale oba tam byli,“ přitakává. Sám šéftrenér mládeže ještě celý seriál nedokoukal, viděl jen první sérii a část té třetí. „Ale kluci to mají nakoukané. Vždy v pondělí hned sledovali premiéru a bavili se o tom,“ potvrzuje kouč.

Do odvysílání daného dílu Lajny však hokejisté neměli sdílet žádný materiál, který by prozrazoval děj. „Někdy byly vidět i drobné hokejové chyby a kluci se mezi sebou pak popichovali, kdo udělal něco špatně. Užili jsme si to. Já točil podruhé, už jsme dělali komparz ve filmu Zkrocení zlého muže,“ uzavírá.