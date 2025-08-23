„Zažil jsem tady dvě party, které to nezvládly, a jak se říká – do třetice všeho dobrého. Snad nejlepšího. Doufám, že už se nic takového jako předtím opakovat nebude, to už by bylo pro smích,“ pochopil třiadvacetiletý odchovanec Kladna, že nynější pozice je teď – anebo nikdy.
Slovan se pod vedením trenéra a krizového manažera Jaroslava Lineta poprvé sklouzl na ledě zkraje týdne, dalším koučem a navíc jednatelem klubu je legenda Čaloun. „Mám z toho dobrý pocit. Doufám, že tady všechno poběží podle plánu a hokej se v Ústí udrží.“
Poslední dva roky Slovan živořil.
Nejdřív ho rozklížil Arménec Mikael Agateljan, muž baronprášilovských vlastností. Vystřídala jej trojice Vobecký, Kanis, Šíma, ale také oni skončili v minusu.
„Pan Agateljan byl pohádkář. Slíbil toho spoustu, nic nesplnil. A další rok jeho nástupci to samé. Že peníze přijdou, že oni za to nemůžou. Pořád nás točili,“ vrátil se Funk do temných časů, v nichž se ovšem pokaždé tým semkl a pro fanoušky vybojoval účast v play off.
Přesto se i letos museli hráči strachovat, co s klubem bude. Jeho osud visel na vlásku.
„Bál jsem se o něj, protože jsem tady už nějaký pátek a ústecký hokej mi přirostl k srdci. Doufal jsem, že všechno dobře dopadne. A po telefonátech s pány Linetem a Čalounem jsem tomu už i věřil.“
Pomohlo, že hráči se vzdali poloviny peněz, které jim minulí vlastníci dlužili. „Všichni jsme udělali ústupky. Bylo to pro nás těžké, ale s kluky jsme si mezi sebou říkali, že do toho půjdeme, protože chceme zachránit ústecký hokej,“ mysleli Funk a spol. na vyšší hodnoty. „Věřím, že se nám to v sezoně vrátí. Tedy nevím, jestli finančně, možná z malé části ano, ale hlavně v tom, že tady zachováme hokej pro fanoušky.“
Kolik peněz musel obránce s šesti extraligovými starty za Kladno oželet, neprozradil. „To je soukromá záležitost,“ řekl. „Ale v Ústeckém kraji jsem se zabydlel, líbí se mi tady, nechtěl jsem pryč.“
Slovan po dekádách přepnul do amatérského režimu, trénuje se večer po práci. Noví zachránci nastolili střídmou a bezdlužnou cestu a počítají, že stabilizace potrvá dva až tři roky. „Někteří kluci budou mít smlouvy, někteří odměnu dostanou v rámci prémií za vyhrané zápasy,“ přiblížil Funk, který ještě loni přespával na zimním stadionu, teď už má vlastní byt.
Pracuje, kde se dá. „Jezdím pomáhat stěhovat do Německa, kamarádovi dělám zahradníka. Jdu do všeho,“ neštítí se dřiny. „V kabině máme prodavače, kluci z Prahy se věnují gastru, Kuchynka je hasič, je tady plno vysokoškoláků.“
Ambice? Vyšší než zhruba třímilionový rozpočet, alespoň ty týmové. „Bavili jsme se v šatně, že bychom rádi postoupili do play off. Ale teprve uvidíme, jak všechno skloubíme se školou, s prací. Hlavní cíl je udržet druhou ligu a stabilizovat tým do příštích let.“
Hnacím motorem jsou fanoušci, kteří už na úvodním tréninku tým podpořili hlasivkami. „Nečekali jsme jich tolik ani to, že budou skandovat. Krásné, děkujeme!“
Bude děkovačka i po sezoně, která sice bude skromná, ale možná konečně klidná?