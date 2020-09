Kouč klatovských hokejistů Straka: Potřebujeme se zase naučit vyhrávat

„Příprava nebyla dobrá, všechno jsme prohráli. Ale teď se začíná naostro a to bude něco jiného,“ věří Straka. Klatovy zahájí třetí nejvyšší soutěž v sobotu na ledě Kobry Praha.

Karanténa vás hodně přibrzdila?

Museli jsme do ní těsně před startem soutěže, to nám tréninky samozřejmě výrazně narušilo. Odehráli jsme také málo přípravných utkání, nakonec jsme nastoupili jen do čtyř duelů. Všechny jsme bohužel prohráli, takže příprava z naší strany nebyla úplně vydařená.

V generálce na ligu jste ve středu podlehli Příbrami 3:6.

Zápas jsme stihli do programu vložit ještě po karanténě. Ani tam to nevyšlo, ale nechtěli jsme jít do ligy nerozehraní a bez zápasového tempa. Zápas je prostě zápas, to se opravdu nedá natrénovat. Dlouho jsme předtím stáli, někteří do toho šli pouze s jediným absolvovaným tréninkem. V utkání byly různé pasáže, kdy jsme hráli dobře, chvílemi zase hůř do obrany. Hlavně kvůli tomu jsme dostali šest gólů. Všechno jsme si museli rozebrat na videu, ukázat si, kde jsme dělali chyby. Snad to zabere, protože zatím se to bohužel pořád opakuje.

Dokážete teď složitou letní přípravu hodit za hlavu?

Věřím, že ano. Už je to za námi, nyní se musíme koukat jenom dopředu a soustředit se na sobotní první zápas. Prostě se zase musíme naučit vyhrávat!

Jak jste spokojený s kádrem, který máte k dispozici?

V poslední době jsme se snažili tým ještě doplnit. Sháněli jsme brankáře, nakonec k nám přišel Patrik Polívka. Za to jsme opravdu moc rádi. V Příbrami ještě nemohl chytat, měl nějaké zdravotní problémy s kolenem. Druhým gólmanem je junior Marek Micka z Plzně. Myslím si, že v bráně by to mohlo být dobré. I do útoku bychom mohli být slušní. Máme v něm ale hodně mladé kluky, takže uvidíme.

A co obrana?

Tam zatím vidím problém a slabinu. Dva klíčové beky máme zraněné, mimo jsou Jakub Sysel a Albert Šiller. Ani jeden z nich netrénuje, s jedním můžeme počítat za měsíc, s druhým možná za dva. Navíc skončil Slavík, náš loňský kapitán. Doplnili nás kluci z juniorky, ale ti na to, myslím, ještě úplně nemají. Zkoušíme domluvit nějaké střídavé starty, uvidíme, jak to dopadne.

S čím Klatovy půjdou do sezony, jaké jsou ambice týmu?

Půjdeme zápas od zápasu. Startujeme na Kobře, se kterou jsme vlastně v minulé sezoně končili během zkráceného play off. Vedli jsme proti nim 2:0 na zápasy, pak jsme to mohli doma ukončit, ale prohráli v prodloužení. Pak ale bylo stejně play off předčasně ukončeno. Paradoxně proti Kobře teď nastupujeme hned znovu na startu. Připravíme se na to, jak nejlépe umíme. A znovu zopakuji to klíčové – potřebujeme se zase naučit vyhrávat.