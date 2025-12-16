Kontumace v první lize. Tábor nasadil až příliš hokejistů na střídavý start

„Z důvodů vysokého počtu zranění a nemoci byl klub nucen doplnit soupisku střídavými starty, u kterých bohužel došlo k překročení povoleného limitu. Toto pochybení vedlo ke kontumaci utkání ve prospěch soupeře. Chyba vznikla na straně našeho klubu během zpracování a kontroly potřebných podkladů,“ uvedli zástupci Tábora.
|
Vánoční dárek pro fanoušky Slovanu, legendární Růžička nastupuje na střídačku
Jihočeský tým v tabulce klesl z devátého na 11. místo. Pardubice B jsou i nadále předposlední, o dva body se ale vzdálily Zlínu. Na Tábor ztrácí béčko extraligového Dynama dva body.