Kolín vyhrál nad Zlínem, Litoměřice zdolaly Jihlavu. Semifinálové série jsou srovnané

Hokejisté Kolína a Litoměřic vyrovnali série semifinále play off první ligy na 2:2 na zápasy. Druhý nejlepší tým základní části Kolín vyhrál na ledě Zlína 2:1 po samostatných nájezdech a Litoměřice zvítězily doma nad Jihlavou 4:0. Páté zápasy sérií na čtyři vítězství se hrají ve čtvrtek v Kolíně a Jihlavě.

Závar před Danielem Hufem ze Zlína v semifinále s Kolínem. | foto: Jan SalačMAFRA

Zlín po nedělní výhře 1:0 v prodloužení nezvládl doma druhý zápas. Skóre otevřel v čase 14:02 finský útočník Jesse Paukku, který z brankoviště usměrnil za Jakuba Soukupa přihrávku Lukáše Válka. Kolín odpověděl 63 sekund před koncem běžné hrací doby, kdy při vyloučení Richarda Jarůška při hře bez brankáře vyrovnal trefou z pravého kruhu Jan Veselý. Nájezdy rozhodl v deváté sérii Matěj Gardoň, jehož úspěšný pokus si ještě sudí Roman Mrkva a Tomáš Micka prověřili u videa.

Holík byl v pátek u porodu, v neděli přijel na rozbruslení a rozhodl zápas

Litoměřice v neděli ztratily doma vedení 2:1 a prohrály 2:4, ale v pondělí rázně vykročily za výhrou. Přesně po čtyřech minutách přesilovou hru při vyloučení Tomáše Čachotského využil Filip Novák a pak se v 11. a 13. minutě dvakrát trefil Šimon Jelínek.

V brance Dukly nahradil Adama Berana tentokrát Maxim Žukov, který inkasoval ve 27. minutě, kdy se také podruhé v zápase prosadil Novák. Litoměřický gólman Martin Michaljov udržel poprvé v letošním play off čisté konto.

Maxa liga
4. kolo 23. 3. 2026 18:00
HC Stadion Litoměřice : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Góly:
04:00 F. Novák (Suhrada, Kern)
10:56 Jelínek (Suhrada, F. Novák)
12:42 Jelínek (Eberle, Žovinec)
26:49 F. Novák (Bernovský, Kern)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (C), J. Tůma, Tomov, Pavlák, Benda, Samson – Plos, Žmola, Jiří Pospíšil – R. Chlán, Kern (A), Lang – Jelínek, Eberle, Bernovský – F. Novák, Špilka, Koštoval.
A. Beran (13. Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Chvátal, Strejček (A), Dlapa, Krenželok – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, Michnáč.

Rozhodčí: Wagner, Petružálek – Malý, Teršíp

Počet diváků: 1528

Stav série: 2:2

Maxa liga
4. kolo 23. 3. 2026 17:30
RI Okna Berani Zlín : SC Marimex Kolín 1:2N (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)s.n.3:4
Góly:
14:02 Paukku (Válek)
58:57 Veselý
Gardoň
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Veber, Zavřel, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Sadovikov, Sedláček (A) – Gago.
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Černohorský, Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Moravec, Čech, A. Adamec – Štohanzl, Musil (A), Gardoň – P. Moravec, Veselý, Dlouhý (A) – Pajer, Zvagulis, Pokorný – Skořepa, Šimek, Chalupa.

Rozhodčí: Mrkva, Micka – Kokrment, Dědek

Počet diváků: 4286

Stav série: 2:2

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

23. března 2026  22:18

21. března 2026  21:47,  aktualizováno  23. 3. 21:57

