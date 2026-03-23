Kolín vyhrál nad Zlínem, Litoměřice zdolaly Jihlavu. Semifinálové série jsou srovnané

Zlín po nedělní výhře 1:0 v prodloužení nezvládl doma druhý zápas. Skóre otevřel v čase 14:02 finský útočník Jesse Paukku, který z brankoviště usměrnil za Jakuba Soukupa přihrávku Lukáše Válka. Kolín odpověděl 63 sekund před koncem běžné hrací doby, kdy při vyloučení Richarda Jarůška při hře bez brankáře vyrovnal trefou z pravého kruhu Jan Veselý. Nájezdy rozhodl v deváté sérii Matěj Gardoň, jehož úspěšný pokus si ještě sudí Roman Mrkva a Tomáš Micka prověřili u videa.
|
Holík byl v pátek u porodu, v neděli přijel na rozbruslení a rozhodl zápas
Litoměřice v neděli ztratily doma vedení 2:1 a prohrály 2:4, ale v pondělí rázně vykročily za výhrou. Přesně po čtyřech minutách přesilovou hru při vyloučení Tomáše Čachotského využil Filip Novák a pak se v 11. a 13. minutě dvakrát trefil Šimon Jelínek.
V brance Dukly nahradil Adama Berana tentokrát Maxim Žukov, který inkasoval ve 27. minutě, kdy se také podruhé v zápase prosadil Novák. Litoměřický gólman Martin Michaljov udržel poprvé v letošním play off čisté konto.
04:00 F. Novák (Suhrada, Kern)
10:56 Jelínek (Suhrada, F. Novák)
12:42 Jelínek (Eberle, Žovinec)
26:49 F. Novák (Bernovský, Kern)
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (C), J. Tůma, Tomov, Pavlák, Benda, Samson – Plos, Žmola, Jiří Pospíšil – R. Chlán, Kern (A), Lang – Jelínek, Eberle, Bernovský – F. Novák, Špilka, Koštoval.
A. Beran (13. Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Chvátal, Strejček (A), Dlapa, Krenželok – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, Michnáč.
Rozhodčí: Wagner, Petružálek – Malý, Teršíp
Počet diváků: 1528
Stav série: 2:2
14:02 Paukku (Válek)
58:57 Veselý
Gardoň
Huf (Čiliak) – Veber, Zavřel, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Sadovikov, Sedláček (A) – Gago.
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Černohorský, Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Moravec, Čech, A. Adamec – Štohanzl, Musil (A), Gardoň – P. Moravec, Veselý, Dlouhý (A) – Pajer, Zvagulis, Pokorný – Skořepa, Šimek, Chalupa.
Rozhodčí: Mrkva, Micka – Kokrment, Dědek
Počet diváků: 4286
Stav série: 2:2