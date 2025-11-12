Kolín nastřílel vedoucí Slavii sedm gólů a poskočil na druhou příčku

  22:07
Hokejisté Slavie prohráli v 21. kole první ligy doma s Kolínem 4:7 a v čele tabulky se jejich náskok na druhé Středočechy snížil na devět bodů. Ve všech čtyřech ostatních zápasech středečního programu se nerozhodlo v základní hrací době. Zlín prohrál první zápas po změně trenérů a domácí porážka 1:2 v prodloužení s Přerovem znamenala pátý nezdar v řadě.

Hokejisté Kolína se radují ze vstřelené branky. | foto: Profimedia.cz

V Praze rozhodla až třetí třetina, do které šly týmy za stavu 2:2. Závěrečné dějství ale ovládli hosté, dvěma góly se v této části prosadil útočník Martin Štohanzl, Petr Moravec se na čtvrté výhře Kolína za sebou podílel gólem a dvěma asistencemi.

Ve Zlíně, kde po odvolaném Jánu Pardavém vedl domácí mužstvo poprvé Martin Janeček, šli Berani ve druhé třetině do vedení po gólu finského útočníka Jesseho Paukkua, ale sedm sekund před druhou přestávkou vyrovnal v přesilovce Daniel Indrák. Další branka v normální době nepadla, ale už po 53 sekundách prodloužení rozhodl o bodu navíc pro čtvrtý tým tabulky Jiří Fronk. Zlín zůstal desátý, na posledním místě pro účast v play off má tříbodový náskok na Sokolov, který má zápas k dobru.

Hokejová Slavia přehrála béčko Pardubic a první ligu vede o 13 bodů

Ani pátá Jihlava doma nezvládla prodloužení a podlehla 2:3 posledním Pardubicím B. Dukla v poslední třetině během 68 sekund ztratila dvougólové vedení a ve třetí minutě prodloužení dokonal obrat Robin Kaplan. Jihlava z pěti zápasů odehraných v nové hale zvítězila v jediném.

Také Třebíč v duelu s Porubou ztratila před vlastními diváky v poslední části dvoubrankové vedení a prohrála 3:4 po nájezdech. Dělbu bodů zařídil 37 sekund před koncem Emils Gegeris a lotyšský útočník pak rozhodl v rozstřelu o čtvrté porážce Třebíče v řadě.

Doma ve středu zvítězil pouze Tábor, který porazil 3:2 po nájezdech předposlední Chomutov a po páté výhře z posledních šesti zápasů se vklínil na osmé místo mezi Porubu a Třebíč. Severočeši mají jen jednobodový náskok na pardubickou rezervu.

Maxa liga
21. kolo 12. 11. 2025 18:00
HC Tábor : Piráti Chomutov 3:2N (0:2, 2:0, 0:0 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
22:14 Handl (Prášek)
30:40 Mertl (Valský, Jungwirth)
65:00 Pech
Góly:
13:03 Coskey (Káňa, Eret)
18:48 Eliáš (Ouřada, Jaroslav Brož)
Sestavy:
Novotný (Žajdlík) – Zahradníček, Cícha, Kubíček, Bernad, Plášil (A), Kvasnička, Suchánek (A), Piegl – M. Svoboda, Pech (C), Hruška – Valský, Mertl, Jungwirth – Karabáček, Handl, Prášek – Weinhold, Dančišin, Doležal.
Sestavy:
Vay (s.n. T. Král) – Baláž, Jenáček, Hejda, Eliáš (A), Krutil, Ulrych (C), Havel – Coskey (A), Eret, Káňa – Badinka, Tadeáš Svoboda, Kordule – Jaroslav Brož, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Havelka – Sklenář.

Rozhodčí: Šudoma, Kosnar – Polák, Maňák

Počet diváků: 1981

Maxa liga
21. kolo 12. 11. 2025 18:00
SK Horácká Slavia Třebíč : Poruba 3:4N (1:1, 2:0, 0:2 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
09:07 Tomáš Svoboda (V. Brož, Štebih)
30:28 Dočekal (Štebih, Kučera)
30:42 Michálek (V. Brož, Tomáš Svoboda)
Góly:
06:39 Koudelný (Berisha)
44:56 Berisha (Koudelný, Haas)
59:23 Gegeris (Mrázek, Razgals)
Gegeris
Sestavy:
Jan Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Malý, Kučera – V. Brož, Michálek, Tomáš Svoboda – Bednařík, Kuba, Jaša.
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Žůrek, Nilsson, Jeřábek, Ježek (A), Gutwald, Bartko, Sedlák – Gřeš, Vachovec (A), Šik – Gegeris, Mikyska, Razgals – Lundgren, Roman (C), Mrázek – Haas, Koudelný, Berisha – Vehovský.

Rozhodčí: Hucl, Rapák – Sýkora, Bartoň

Počet diváků: 403

Maxa liga
21. kolo 12. 11. 2025 17:00
HC Slavia Praha : SC Marimex Kolín 4:7 (2:2, 0:0, 2:5)
Góly:
02:13 Berka (Čermák)
09:17 Polák (Kružík, Gricius)
45:57 Gricius (Kružík, Holý)
52:03 Čermák
Góly:
07:24 P. Moravec (Gardoň, Veselý)
13:32 Gardoň (Musil, P. Moravec)
43:32 Štohanzl (Musil, Sýkora)
45:20 Pajer (Pokorný)
49:00 Štohanzl (Kolmann, P. Moravec)
49:42 Skořepa (Černohorský, Zvagulis)
58:50 Musil (Čech, Černohorský)
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – F. Kočí, Gaspar (A), Holý (C), Hrdinka, Perčič, Š. Havránek, V. Beran – Kružík, Polák, Gricius – Slavíček, J. Knotek (A), Šťovíček – Průžek, Přikryl, M. Beran – Čermák, Trunda, Berka.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Čech, Sýkora, T. Moravec, Hampl, A. Adamec – Musil (A), Štohanzl, Novák (A) – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Skořepa, Závora – Havrda, Pajer, Pokorný – Šimek.

Rozhodčí: Zavřel, Čamra – Pěkný, Teršíp

Maxa liga
21. kolo 12. 11. 2025 17:30
RI Okna Berani Zlín : HC ZUBR Přerov 1:2P (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
27:23 Paukku (Holík, Veber)
Góly:
39:53 Indrák (Prčík, Březina)
60:53 Fronk (Zdráhal, M. Tomeček)
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Riedl, A. Salonen, Hanousek, Talafa, Zavřel, Veber, Hamrla – Heš, Holík, Paukku – Šlahař (A), Kverka, Válek – Vracovský, Pilát, Říčka (A) – Gago, Sadovikov, Sedláček (C) – Kratochvíl.
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Prčík, Krisl (C), Šišák, Zdráhal, Pěnčík, Zbořil, Mozr – Hradil, M. Tomeček, Fronk – Indrák (A), Süss, Březina (A) – Boltvan, D. Moravec, Ministr – J. Hanák, Čechmánek, David Dobša.

Rozhodčí: Wagner, Micka – Dědek, Tvrdík

Maxa liga
21. kolo 12. 11. 2025 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Dynamo Pardubice B 2:3P (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)
Góly:
29:43 Strejček (Čachotský, Pořízek)
46:21 Menšík (Burkov, Harkabus)
Góly:
53:32 Kolář (Rákos)
54:40 Formánek (Tvrdík, Rákos)
62:40 Kaplan (Stránský)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Chvátal – Rachůnek, Kulda, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Čachotský (C), Menšík, Pořízek – Jiránek, Jáchym, T. Havránek.
Sestavy:
Vondraš (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Pekař, Hrníčko, Pochobradský – Kaplan, Rákos (A), Formánek – Pavlata, Jevtěchov, Stránský – Štěpánek, Rouha, T. Zeman.

Rozhodčí: Miroslav Petružálek, Marek Domský – Kristýna Hájková, Jakub Černohlávek

Počet diváků: 4299

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium
Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New...

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

Kolín nastřílel vedoucí Slavii sedm gólů a poskočil na druhou příčku

Hokejisté Kolína se radují ze vstřelené branky.

Hokejisté Slavie prohráli v 21. kole první ligy doma s Kolínem 4:7 a v čele tabulky se jejich náskok na druhé Středočechy snížil na devět bodů. Ve všech čtyřech ostatních zápasech středečního...

12. listopadu 2025  22:07

Zug - Sparta 6:0. K debaklu pražského týmu přispěli i Kubalík se Skleničkou

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Sparťanští hokejisté zahájili osmifinále Ligy mistrů vysokou porážkou 0:6 na ledě Zugu, když už po první třetině prohrávali 0:4. Za švýcarský tým se trefili i dva Češi - útočník Dominik Kubalík a...

12. listopadu 2025  20:08,  aktualizováno  22:04

Vítkovice po otočce porazily Budějovice, Liberec si poradil s Olomoucí

Liberecký Martin Faško-Rudáš (vlevo) a jeho spoluhráč Adam Musil se snaží...

Hokejová extraliga je zpět, po reprezentační přestávce měla na programu dvě předehrávky. Vítkovice doma otočily souboj proti budějovickému Motoru a vyhrály 4:2, stejným výsledkem uspěl Liberec proti...

12. listopadu 2025  19:02,  aktualizováno  21:01

Co předcházelo magické čtyřstovce? Připomeňte si Pastrňákovy milníky v NHL

David Pastrňák z Boston Bruins pálí v zápase proti Toronto Maple Leafs.

Je nejlepším českým hokejistou současnosti, nenajde se téměř nikdo, kdo by neznal jméno David Pastrňák. Než si však havířovský rodák vydobyl místo mezi hvězdami NHL, musel se blýsknout řadou gólů,...

12. listopadu 2025  17:50

POHLED: Hlavně nepostoupit! Kometa jako český mistr nešla v Evropě příkladem

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea....

Kometa Brno nemohla hlasitěji křičet, že v osmifinále Ligy mistru odmítá postoupit dál. Zčásti naleznete pro český klub pochopení, evropská soutěž je pro většinu prodělečná. Ale způsob, jakým...

12. listopadu 2025  15:32

Šampion Káňa chytá druhý dech u Pirátů: Chci zaujmout a hokejem se už netrápit

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Má za sebou titul s Kometou a další tři medaile, 98 gólů a 546 zápasů v extralize, ale taky pád na dno. Teď se z něj Jan Káňa, někdejší elitní útočník české nejvyšší soutěže, zase drápe nahoru. Z...

12. listopadu 2025  11:38

Hurá na led, Pasta má 400 gólů v NHL! Tolik jsem jich nedal ani na tréninku, bavil kouč

Poté, co v NHL vstřelil gól s pořadovým číslem 400, dostal David Pastrňák i...

Vnikl do útočného pásma a samostatný únik zakončil přesně tak, jak má v oblibě. Geniálně, nechytatelně. Gólmana poslal dlouhým naznačením na jednu stranu a za betonem poslal puk do sítě. Už po...

12. listopadu 2025  11:10

Před příchodem do Plzně napsal Jeřábkovi. Teď se Lajunen těší na souboj s bráchou

15. kolo hokejové extraligy: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 16. října 2025. Zleva...

Na konci září posílil defenzivní řady plzeňských hokejistů Ville Lajunen. Na západ Čech přišel jako náhrada za dlouhodobě zraněného lotyšského beka Kristianse Rubinse a v dosavadních zápasech ukázal,...

12. listopadu 2025  9:05

Fárali šedesát minut, chválil trenér mladíky. Kometa ale v závěru nestíhala

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému...

Ani play off nedonutilo hokejisty mistrovské Komety přehodnotit filozofii pro zápasy Ligy mistrů. Na led švédských úřadujících šampionů z Luleå vyrukovali ve třech formacích, které tvořili...

12. listopadu 2025  7:33

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

12. listopadu 2025  5:20,  aktualizováno  7:13

Kometa v play off Ligy mistrů dobře začala, pak kraloval švédský mistr

Útočník Šimon Stránský spěchá ke spoluhráčům po vstřeleném gólu.

Hokejisté Komety Brno podlehli v úvodním duelu osmifinále play off Ligy mistrů na ledě Luley 1:6. Český šampion se sice ujal brzy vedení díky brance Davida Moravce, ale na začátku druhé třetiny...

11. listopadu 2025  18:45,  aktualizováno  21:45

Litoměřičtí hokejisté si na domácím ledě poradili se Vsetínem

Hokejisté Stadionu Litoměřice.

Litoměřice v předehrávce 21. kola první hokejové ligy porazily na domácím ledě Vsetín 2:1. Stadion se dočkal vítězství po sérii tří proher a vrátil se na druhé místo tabulky. Na třetí Kolín má náskok...

11. listopadu 2025  21:16

