Kolín nastřílel vedoucí Slavii sedm gólů a poskočil na druhou příčku

V Praze rozhodla až třetí třetina, do které šly týmy za stavu 2:2. Závěrečné dějství ale ovládli hosté, dvěma góly se v této části prosadil útočník Martin Štohanzl, Petr Moravec se na čtvrté výhře Kolína za sebou podílel gólem a dvěma asistencemi.
Ve Zlíně, kde po odvolaném Jánu Pardavém vedl domácí mužstvo poprvé Martin Janeček, šli Berani ve druhé třetině do vedení po gólu finského útočníka Jesseho Paukkua, ale sedm sekund před druhou přestávkou vyrovnal v přesilovce Daniel Indrák. Další branka v normální době nepadla, ale už po 53 sekundách prodloužení rozhodl o bodu navíc pro čtvrtý tým tabulky Jiří Fronk. Zlín zůstal desátý, na posledním místě pro účast v play off má tříbodový náskok na Sokolov, který má zápas k dobru.
Hokejová Slavia přehrála béčko Pardubic a první ligu vede o 13 bodů
Ani pátá Jihlava doma nezvládla prodloužení a podlehla 2:3 posledním Pardubicím B. Dukla v poslední třetině během 68 sekund ztratila dvougólové vedení a ve třetí minutě prodloužení dokonal obrat Robin Kaplan. Jihlava z pěti zápasů odehraných v nové hale zvítězila v jediném.
Také Třebíč v duelu s Porubou ztratila před vlastními diváky v poslední části dvoubrankové vedení a prohrála 3:4 po nájezdech. Dělbu bodů zařídil 37 sekund před koncem Emils Gegeris a lotyšský útočník pak rozhodl v rozstřelu o čtvrté porážce Třebíče v řadě.
Doma ve středu zvítězil pouze Tábor, který porazil 3:2 po nájezdech předposlední Chomutov a po páté výhře z posledních šesti zápasů se vklínil na osmé místo mezi Porubu a Třebíč. Severočeši mají jen jednobodový náskok na pardubickou rezervu.
22:14 Handl (Prášek)
30:40 Mertl (Valský, Jungwirth)
65:00 Pech
13:03 Coskey (Káňa, Eret)
18:48 Eliáš (Ouřada, Jaroslav Brož)
Novotný (Žajdlík) – Zahradníček, Cícha, Kubíček, Bernad, Plášil (A), Kvasnička, Suchánek (A), Piegl – M. Svoboda, Pech (C), Hruška – Valský, Mertl, Jungwirth – Karabáček, Handl, Prášek – Weinhold, Dančišin, Doležal.
Vay (s.n. T. Král) – Baláž, Jenáček, Hejda, Eliáš (A), Krutil, Ulrych (C), Havel – Coskey (A), Eret, Káňa – Badinka, Tadeáš Svoboda, Kordule – Jaroslav Brož, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Havelka – Sklenář.
Rozhodčí: Šudoma, Kosnar – Polák, Maňák
Počet diváků: 1981
09:07 Tomáš Svoboda (V. Brož, Štebih)
30:28 Dočekal (Štebih, Kučera)
30:42 Michálek (V. Brož, Tomáš Svoboda)
06:39 Koudelný (Berisha)
44:56 Berisha (Koudelný, Haas)
59:23 Gegeris (Mrázek, Razgals)
Gegeris
Jan Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Malý, Kučera – V. Brož, Michálek, Tomáš Svoboda – Bednařík, Kuba, Jaša.
Pařík (O. Bláha) – Žůrek, Nilsson, Jeřábek, Ježek (A), Gutwald, Bartko, Sedlák – Gřeš, Vachovec (A), Šik – Gegeris, Mikyska, Razgals – Lundgren, Roman (C), Mrázek – Haas, Koudelný, Berisha – Vehovský.
Rozhodčí: Hucl, Rapák – Sýkora, Bartoň
Počet diváků: 403
02:13 Berka (Čermák)
09:17 Polák (Kružík, Gricius)
45:57 Gricius (Kružík, Holý)
52:03 Čermák
07:24 P. Moravec (Gardoň, Veselý)
13:32 Gardoň (Musil, P. Moravec)
43:32 Štohanzl (Musil, Sýkora)
45:20 Pajer (Pokorný)
49:00 Štohanzl (Kolmann, P. Moravec)
49:42 Skořepa (Černohorský, Zvagulis)
58:50 Musil (Čech, Černohorský)
Pavelka (Ebenstreit) – F. Kočí, Gaspar (A), Holý (C), Hrdinka, Perčič, Š. Havránek, V. Beran – Kružík, Polák, Gricius – Slavíček, J. Knotek (A), Šťovíček – Průžek, Přikryl, M. Beran – Čermák, Trunda, Berka.
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Čech, Sýkora, T. Moravec, Hampl, A. Adamec – Musil (A), Štohanzl, Novák (A) – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Skořepa, Závora – Havrda, Pajer, Pokorný – Šimek.
Rozhodčí: Zavřel, Čamra – Pěkný, Teršíp
27:23 Paukku (Holík, Veber)
39:53 Indrák (Prčík, Březina)
60:53 Fronk (Zdráhal, M. Tomeček)
Huf (Čiliak) – Riedl, A. Salonen, Hanousek, Talafa, Zavřel, Veber, Hamrla – Heš, Holík, Paukku – Šlahař (A), Kverka, Válek – Vracovský, Pilát, Říčka (A) – Gago, Sadovikov, Sedláček (C) – Kratochvíl.
Švančara (Němeček) – Prčík, Krisl (C), Šišák, Zdráhal, Pěnčík, Zbořil, Mozr – Hradil, M. Tomeček, Fronk – Indrák (A), Süss, Březina (A) – Boltvan, D. Moravec, Ministr – J. Hanák, Čechmánek, David Dobša.
Rozhodčí: Wagner, Micka – Dědek, Tvrdík
29:43 Strejček (Čachotský, Pořízek)
46:21 Menšík (Burkov, Harkabus)
53:32 Kolář (Rákos)
54:40 Formánek (Tvrdík, Rákos)
62:40 Kaplan (Stránský)
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Chvátal – Rachůnek, Kulda, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Čachotský (C), Menšík, Pořízek – Jiránek, Jáchym, T. Havránek.
Vondraš (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Pekař, Hrníčko, Pochobradský – Kaplan, Rákos (A), Formánek – Pavlata, Jevtěchov, Stránský – Štěpánek, Rouha, T. Zeman.
Rozhodčí: Miroslav Petružálek, Marek Domský – Kristýna Hájková, Jakub Černohlávek
Počet diváků: 4299