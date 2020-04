Kolín vyhlíží Jágra. Klub se rozhoduje, zda kývne na 1. ligu

Šance přichází až nyní, naprosto nečekaně, doslova koronavirově.



Právě probíhající pandemie spojená s nemocí covid-19 zapříčinila předčasné ukončení hokejových soutěží, z nichž tak nemohly vzejít postupující týmy. Svaz o nich rozhodl od stolu a Kolín se jako vítěz jedné ze skupin druhé ligy dočkal společně s Vrchlabím a Šumperkem lákavé nabídky.

„Zájem o první ligu máme, ale jestli opravdu podáme přihlášku, o tom ještě definitivně rozhodnuto není,“ reagoval včera pro MF DNES prezident klubu Luboš From.

Ve městě už se mezitím rozběhla hokejová euforie. Postup se rozebírá na sociálních sítích, místní politici vyjadřují podporu, ozývají se potenciální sponzoři, fanoušci vyhlížejí příjezd slavných soupeřů.

„Euforie? Já na sociálních sítích příliš nejsem, tak moc netuším, co se mezi lidmi děje. Ale je pravda, že se mi sami ozvali někteří partneři i větší zdejší firmy,“ prozradil From a přidal k dobru i působivou historku, která touhu místních po první lize skvěle dokumentuje. „Zrovna když jsem se o možnosti postupu oficiálně dozvěděl, mluvil jsem s Tomášem a Milošem, dvěma kluky, co spolu mají malou firmu a klubu přispívají dvaceti tisíci ročně. Všimli si, že jsem trochu v rozpacích, a hned z nich vypadl slib, že na první ligu dají dvakrát tolik. Ať se děje co se děje, ať je pandemie, nebo ne. Okamžitě mi to dodalo obrovskou chuť do práce,“ popsal From, někdejší dlouholetý kolínský bek.

Ostatně, klub má své bývalé hráče snad na všech pozicích. Ve vedení, na trenérských postech, u mládeže. Pracuje koncepčně, zakládá si na rodinném prostředí a i na vrcholku pyramidy v podobě seniorského mužstva sází především na vlastní odchovance.

Když se od téhle vyhlášené strategie v Kolíně odklonili, nebylo to zrovna na vítěznou salvu z děla.

Ať už to bylo za působení kouče Milana Skrbka, který si jako Kladeňák přivedl tamní hokejisty, nebo při angažovanosti podivného slovenského podnikatele Jozefa Chromiaka, jemuž šly více sliby než činy, vždy to byl průšvih.

„My v žádném případě nemíníme odstavit současné hráče. Naopak, jejich názor hraje zásadní roli. Pokud mi velká většina z nich sdělí, že do první ligy nechtějí, tak do ní nepůjdeme,“ naznačuje From, jak vypadá kozlí demokracie.

Na klubovém webu lze dohledat vyjádření dvou velkých opor. Zatímco brankář Martin Sejpal by výzvu nadšeně akceptoval, elitní kanonýr David Šafránek zůstal spíš opatrný. Přitom právě on patřil ještě nedávno v dresu Slavie k nejproduktivnějším prvoligovým hráčům. „Už jsem s ním mluvil. Kývne, pokud do toho půjdeme opravdu na sto procent. On hlavně nechce, abychom si šli první ligu jen tak zkusit a přitom dopředu tušili, že zase okamžitě spadneme,“ tlumočil From aktuální myšlenky útočníka, který si vyzkoušel i extraligu.

Šafránek do ní krátce naskočil v dresech Mladé Boleslavi a Hradce Králové, což jsou shodou okolností organizace, které nyní kolínský klub pružně oslovily s možností vzájemné spolupráce. Případné posily by Kozlové mohli vyhledat i v Pardubicích, kde se angažuje mistr světa z roku 2010 Petr Čáslava, kolínský odchovanec. „Už jsem mu volal, zájem z jejich strany potvrdil,“ prozradil From.

Chystá se jednání v TPCA

A šikovně vytěžil i svůj další zajímavý kontakt od ledu. Vždyť mluvčím kolínské automobilky TPCA je taktéž bývalý hokejista Tomáš Paroubek. „Pomohl mi domluvit schůzku s vedením firmy, už máme termín. Účastnit se budou i čelní představitelé města,“ uvedl From.

Jelikož je TPCA největším zaměstnavatelem na Kolínsku, je asi zbytečné podotýkat, o jak důležité rokování se může jednat.

„Pokud máme postup přijmout, musíme mít všeobecně potvrzené základní ekonomické zajištění,“ vyjádřil From jasnou podmínku.

Na druhou stranu je takřka jisté, že by Kolín v Chance lize nepatřil k nejbohatším subjektům. Vlastně by ani nebyl plně profesionálním týmem, řada hráčů by i dál pokračovala v civilním zaměstnání.

„Hodláme jim to umožnit a také bychom se snažili vynahradit klukům ztráty, protože by si třeba na nějaké zápasy museli brát v práci volno,“ řekl From. „A kdo by vyšší soutěž hrát nechtěl, nebo by na to neměl kvalitu, může nastupovat za naše béčko v krajském přeboru.“

Klubová kasa by se částečně mohla naplnit i ze vstupného. Kolín i s okolím vždy byl hokejovým regionem a lidé se už nyní třesou, jak se vyrazí pokochat bitvami se Slavií, Vsetínem nebo Duklou Jihlava.

A co teprve kdyby dorazili kladenští Rytíři s božským Jaromírem Jágrem... „V předchozích letech už se ukázalo, že kamkoliv přijel, tam bylo vyprodáno. Myslím si, že pokud by nastoupil za Kladno v Kolíně, tak by nám kapacita našeho zimáku ani nestačila,“ odhaduje s úsměvem Luboš From.

Přihlášky do první hokejové ligy mohou kluby podávat do 22. května. Budou mezi nimi i populární Kozlové?