Štohanzl ukázal rytířský čin proti Rytířům. Jágr vyjel na led se závažím

Jenže diváci ve středu nedorazili. Kvůli koronavirovým opatřením se musí hrát nadále bez nich.

Fanoušci tak nemohli domácím Kozlům zatleskat za statečný výkon, který při těsné porážce 1:2 proti velkému favoritovi předvedli.

A neocenili ani gentlemanské gesto mladého útočníka Martina Štohanzla, jenž ve vypjaté koncovce neváhal odvolat faul soupeře a připravil tím kolínské mužstvo o možná klíčovou přesilovku.

„Nebylo nad čím přemýšlet. Věděl jsem, že to od protihráče faul nebyl,“ řekl jednadvacetiletý hráč, jehož má Kolín na sezonu půjčeného z partnerského extraligového klubu Mountfield HK.

Rozhodčí nicméně zapískal a chystal se kladenského beka Jakuba Štochla vyloučit. Můžete situaci popsat ze svého pohledu?

Jel jsem s pukem do útočné třetiny a zakopl v nějaké rýze. Už jsem byl v pádu, když přišel kontakt se soupeřovou hokejkou. Poznám, kdy je a kdy není faul. Proto jsem oslovil rozhodčího a on trest pro Kladno zrušil.

Jaké byly bezprostřední reakce okolí? Nevyčetli vám třeba spoluhráči, že jste je připravil o výhodu?

Naopak, na střídačce mě všichni pochválili, přestože se jednalo o vypjatý zápas. Že jsem blbec, to mi fakt nikdo neřekl (smích). A ani po utkání v kabině už jsme se k tomu nijak nevraceli.

Co soupeř? Nepoděkoval vám za příkladné gesto fair play Jaromír Jágr?

Kladno mi vyjádřilo poděkování poklepáním hokejkami o mantinel. Žádný osobní kontakt neproběhl, ono to při těsném stavu bylo na ledě opravdu docela vyhrocené.

O to více vaše rytířské chování vynikne. V čem konkrétně bylo utkání s Kladnem tolik vypjaté?

Je jasné, že jsme měli obrovskou motivaci. Kladno má postupové ambice, přijelo k nám se slavnými hokejisty v sestavě. Chtěli jsme se jim vyrovnat a porazit je. Drželi jsme kontakt a bojovali až do konce o úspěšný výsledek, to pak hokej nějaké vyhrocenější situace přináší.

Zkusím čistě hypotetickou otázku. Měl Kolín kvalitu na to, aby z přesilovky vyrovnal, pokud by nedošlo k vašemu odvolání soupeřova trestu?

Odpovím trochu jinak. Já jsem stoprocentně věřil, že dokážeme vyrovnat i bez té přesilovky. Ony nám v poslední době ty početní výhody moc nešly, spíš jsme při nich pár branek dostali.

V tom případě chápu. Vy jste vlastně zrušením přesilovky svému týmu pomohl...

V podstatě ano (smích).

Byl pro vás souboj proti hvězdnému Kladnu nevšedním zážitkem?

Určitě ano. I když já už jsem proti Jaromíru Jágrovi nastoupil v minulosti za Litoměřice. On pro mě patřil mezi top pět nejlepších hráčů světa, má neskutečné zkušenosti. A co mě nadchlo, to bylo jeho chování před zápasem. Zatímco my jsme se rozcvičovali na suchu, Jágr si oblékl zátěžovou vestu a kroužil s ní po ledě. Je neskutečné, jak na tom téměř v padesáti letech je.

To mohla být pro lidi vážně parádní pecka, kdyby tohle mohli vidět...

Celkově je strašná škoda, že lidé na hokej nemůžou, situace je na prd. Jsem vděčný, že jsem na podzim pár zápasů s fanoušky zažil, protože kolínský stadion je skvělou atmosférou pověstný. Když jsme doma porazili Vsetín, byla kapacita omezena asi na tisíc lidí, přesto byla kulisa v hale naprosto fantastická.

Divácké návštěvy mohly být letos v Kolíně rekordní.

Všechny nás to mrzí. Atraktivních soupeřů je v soutěži řada, vedle Kladna a Vsetína třeba i Slavia či Dukla Jihlava. Navíc jsme se přesvědčili, že můžeme kohokoliv porazit, lidi by to bavilo. Jágr už tady možná nikdy hrát nebude.

Patřil mezi vaše vzory, když jste býval kluk?

Jasně. Když jsem s hokejem začínal, byl v NHL hvězda, hltal jsem ho. A druhým mým vzorem byl Rus Ovečkin, protože se mi líbilo, jak střílí spoustu gólů.

Když probíráme nepřítomnost fanoušků, jaký je váš obecný názor na nemoc covid-19?

Nechci se k tomu příliš vyjadřovat, protože nevidím do pozadí. Jen řeknu, že kroky naší vlády nejsou podle mého názoru úplně optimální. Měl by se mnohem více používat selský rozum.

Vy sám jste nákazou prošel?

I když nám kabinou virus proběhl a měli jsme nakažené hráče, já jsem ho nechytil. Ideální by asi bylo, kdyby nemoc prodělali všichni z týmu, protože pak by nás na nějaký čas chránila imunita. Vím, že v Hradci Králové to nyní takhle mají.

Jak vůbec hodnotíte dosavadní působení Kolína v první lize?

Zatím jako nováček nezaostáváme. Úroveň hry i výsledky jsou možná až nad očekávání. Je škoda, že jsme několikrát prohráli jen o gól. Hned v prvním kole nás Kladno vysoko porazilo, to pro nás byl takový seznamovací duel, jinak jsme ale ani jednou neudělali klubu ostudu.

Co vaše osobní dojmy?

Dostal jsem roli, kterou chápu. V týmu jsou kluci, co si postup ze druhé ligy vybojovali, my jsme přišli jako mladí pomoci. Prostor celkem dostávám, takže jsem spokojen a zároveň doufám, že to z mé strany bude lepší a lepší.

Místo máte ve třetí či čtvrté formaci. S jakými pokyny a úkoly?

Úplně se po nás nežádá nějaká vysoká produktivita, góly mají obstarat první dvě formace. Hlavně musíme dobře bránit, bruslit, docela často se dostávám na oslabení. Hodně nastupuji vedle Jakuba Petržílky, jsme stejný ročník, rozumíme si, stejně jako třeba s Miroslavem Kuklou.

Hradec s Kolínem spolupracuje a letos už si několik mladých hráčů vytáhl do extraligového zápasu. Je to i vaše motivace?

Je to sen, který mám už od osmé třídy, kdy jsem do Hradce přestoupil. Už tehdy jsem přemýšlel o tom, že bych si chtěl zahrát za áčko. Přes Vánoce jsem tam s dalšími kluky trénoval, jsme v kontaktu, svůj sen neopouštím.