Parádní prvoligová derniéra. Rozjetá Jihlava míří na kladenský led

Kdo chce víc, nemá nic. Staré pořekadlo se nyní jako bumerang vrátilo do mysli vedení prvoligových hokejistů Kladna. Klub vlastněný Jaromírem Jágrem se na konci září rozhodl, že by chtěl domácí duel Rytířů 8. kola Chance ligy s Jihlavou odehrát před větším počtem fanoušků, než byla v té době povolená kapacita 1 000 diváků. A tak se rozhodl zariskovat a po dohodě s Duklou duel odložil - původně na termín 7. listopadu.

V té době však nebylo kvůli vládním nařízením možné druhou nejvyšší domácí soutěž hrát, a tak na duel tradičních hokejových bašt dochází až dnes. Paradoxně ve chvíli, kdy se sportovní soutěže kvůli protikoronavirovým opatřením hrají před prázdnými tribunami.

„Musíme to brát jako fakt,“ uvedl trenér Dukly Viktor Ujčík. „Všichni jsme věřili, že se to nějakým způsobem bude uvolňovat. Bohužel, nestalo se a budeme hrát v komorním prostředí.“

Hráči i trenéři obou týmů se tak musí připravit na to, že atraktivní bitvě prvního a čtvrtého celku soutěže bude scházet jakákoliv kulisa. „Je to pro všechny týmy stejné a musíme se s tím vyrovnat. Samozřejmě, s lidmi by to bylo lepší,“ připouští Ujčík.

Chystali se na Zimáčku

Ten se i tak na duel dvou největších favoritů Chance ligy těší. „Kladno je určitě vynikající tým, který ještě loni hrál extraligu. Má výborně poskládané mužstvo, jsou tam individuality i kluci, kteří hrají dobře týmově,“ všímá si jihlavský kouč.

„Mají náš velký respekt a my se na to připravujeme se vší vážností,“ pravil kouč aktuálního lídra soutěže. „Víme, že hrají na menším kluzišti, kde každá střela může znamenat gól. Snažíme se na to připravit na našem malém hřišti, vedlejší ledové ploše. Aby pro kluky nebyl přechod tak těžký,“ zmínil Ujčík, že se Dukla chystá na Zimáčku.

Jihlava je v psychické pohodě. Bodovala ve všech dosavadních prosincových zápasech a pouze v jediném případě soupeři podlehla – pražské Slavii 3:4 v prodloužení.

„Jsme samozřejmě rádi, že se nám nyní daří,“ pochvaluje si Ujčík. „Některé zápasy máme i trošku štěstí, ale jdeme mu naproti aktivní hrou a obětavostí. Musím kluky pochválit, že opravdu hrají jako tým. A na výsledcích je to vidět.“

Vynikající gólman domácích

Po jednoznačných výhrách nad Kolínem (6:0) a ve Vsetíně (7:1) se sice Dukla v sobotním duelu ve Frýdku-Místku střelecky trápila a vyhrála jen 1:0, ale soupeře přestřílela poměrem 41:11. „Na můj vkus tam bylo až moc nevyužitých šancí, což nás nakonec málem stálo body,“ vrací se Ujčík k duelu, který rozhodl Tomáš Jiránek až v 59. minutě.

„Hodně nám to ztěžoval vynikající výkon domácího gólmana,“ zmiňoval Ujčík parádní vystoupení Tomáše Suchánka. „Musím říct, že pro trenéra soupeře byla v uvozovkách radost se na něj dívat, chytal fakt dobře. Ale my jsme se snažili být pořád pozitivní a věřili jsme, že ten gól dáme.“

Vysvobození a s ním spojená úleva přišly v čase 58:22. „Naše střela sice byla od modré, ale puk se odrazil od nohy soupeře, takže to bylo trošku se štěstím,“ usmál se Ujčík. „Ale my jsme je ve třetí části skoro nepustili ze třetiny, dobře jsme pracovali a výhru jsme si zasloužili.“

O nervozitě prý podle Ujčíka nemůže být slov. „Samozřejmě, soupeř má svou kvalitu, a když se dal do protiútoku, bylo to vždycky nebezpečné. Ale já jsem věřil, že tím, jak tomu jdeme naproti, to nemá kam uhnout. A že se budeme radovat,“ tvrdí Ujčík. „Gól tak sice dlouho nepadal, ale proč být nervózní. Pořád je to jenom hokej, kluci pro to dělali maximum a to je pro mě směrodatné,“ doplnil.

Jeho tým čeká poslední zápas v letošním kalendářním roce - další střetnutí by měla Dukla hrát až ve středu 6. ledna v Prostějově. Nemrzí kouče, že jeho tým vypadne z dobře zajetých kolejí?

„Mrtí nemrzí... Takhle je to prostě dané,“ nechce o ničem spekulovat Ujčík. „My budeme chtít odehrát poslední zápas letošního roku co nejlépe. A pak máme zase spoustu času dobře potrénovat a připravit se na zbytek sezony.“