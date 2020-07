Havlíčkův Brod bez kapitána? Lídr Třetina přijal trenérskou nabídku

Dlouholetý brodský kapitán a lídr týmu totiž přijal nabídku na celoroční trenérskou práci v telčské Hockey talent academy (HTA) Jaromíra Pytlíka, takže na pokračování ve své hráčské kariéře už možná ani nebude mít čas.

„Taková šance se neodmítá. Pro mě je tohle další výborná škola,“ pochvaloval si nové angažmá čtyřicetiletý rodák z Jihlavy. „Navíc budu moct pracovat i s top hráči,“ připomněl, že do Telče především v letní pauze jezdí trénovat také borci z prestižních hokejových soutěží.

V minulých dnech se tak Třetina věnoval na ledě například i bratrské trojici Zohornových, Martinu Nečasovi či Martinu Kautovi. „Taková práce mě samozřejmě moc baví,“ hlásil. „Ale je toho daleko víc. Od rána se na zimáku střídají individuální tréninky s přípravou mládežnických týmů akademie. Plus se pak hlavně v létě konají o víkendu i kempy.“

Doteď se trenérské práci s mládeží věnoval Třetina v Havlíčkově Brodě, kde vedle toho pravidelně nastupoval v místním druholigovém A-týmu. Jak to ale bude po jeho trenérském přestupu do Telče?

„David Kozlík mladší (nový šéf Bruslařského klubu – pozn. red.) mi sice volal, jenže zatím jsem se nedozvěděl nic konkrétního. S Mírou Pytlíkem jsem domluvený, že by mi nebránil, ovšem já nejsem schopný říct, co bude,“ přiznal Třetina. „Teď je té práce opravdu hodně. Třeba to v sezoně bude lepší, tak by se to dalo skloubit. Ale je taky dost možné, že volný čas raději věnuji rodině,“ dodal.