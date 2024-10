Z obchoďáku do Sparty? Motivuje mě to, říká australský útočník Costa

„On je menší než já, ale nohu má jak já dvě. Je hodně silný! “ ocenil na parťákovi, s nímž se v létě doma v Austrálii připravoval. „Dostal se do NHL, což je pro mě dlouhá cesta. Mám co dělat, on je na ledě šikovnější a chytřejší.“

Costův příběh je notoricky známý, ale osvěžit paměť nezaškodí. V Austrálii má známé Čechy, kteří mu zařídili angažmá v ústeckém Slovanu u Jana Čalouna. Od svých třinácti let žil u olympijského vítěze tři roky. Pak zaujal Pardubice, odškrtl si první čtyři extraligové starty, od minulé sezony je v Litoměřicích, kam povýšil z druholigového Ústí.

„S Čalym jsme se v létě viděli, ale jinak už tolik v kontaktu nejsme. On a jeho kluci jezdí trénovat do Drážďan, manželka dělá zástupkyni ředitelky ve škole, moc doma nejsou,“ prozradil Costa obstojnou češtinou, kterou za devět let vypiloval.

Litoměřický útočník Kale Costa slaví gól v zápase s Chomutovem.

Stejně tak výkony. V minulém ročníku patřil k oporám bronzových kališníků se 13 góly a 10 asistencemi v základní části a play off. „Doufám, že budu ještě lepší!“

Cítí, že se v Máchově městě zlepšuje. „Hlavně v sebevědomí, protože jsem z první ligy měl velký respekt, nevěděl jsem, co po přechodu z druhé očekávat. V tom mi hodně pomohl Josef Jícha,“ poděkoval útočníkovi, který už nastálo zakotvil v Litvínově. „A taky se udržím víc na kotouči než dřív.“

Australanovou předností je rychlost, což poznala i Sparta, s níž hráči Litoměřic absolvovali část letní přípravy. „Bylo to tam skvělé! Snažím se dostat šanci, doufám, že přijde i pro mě. Motivace je to pro nás všechny, musím hodně makat.“

Dřina mu není cizí, v létě si střihl australskou ligu, i když mohl doma u protinožců lelkovat. „Chtěl jsem si zahrát s bráchou, naštěstí litoměřický klub mi to povolil. My měli zimu, ale ne klasickou jako v Česku, spíš hodně pršelo. Přes den jsme byli v mikině a kraťasech.“

Při angažmá v Ústí žil Kale Costa u Jana Čalouna

A Costa také v hokejovém úboru. „Australská liga není extra, ale hrají v ní dobří cizinci, kteří to spojí s cestováním po Austrálii,“ přiblížil dvaadvacetiletý útočník, který nastupoval za Sydney Ice Dogs. „Náš tým má led přímo v obchoďáku. Za závěsy, takže nakupující vás jen tak neokukují. Na malou tribunku můžou přijít a chodilo jich docela dost, i když ne tolik jako tady.“

Na jaře Costa prodloužil smlouvu s Litoměřicemi až do roku 2026. „Potřebuje dostávat prostor, aby udržel stabilní výkonnost bez výkyvů. Loni hrál výborně,“ chválil ho předseda klubu Jan Fišera.

Snu o NHL se hráč s filipínskými kořeny po matce nevzdává. „Je těžké někam se dostat, když nemám agenta. Potřebuješ kontakty. Upřímně, promluvím o NHL s Nathanem,“ vtipkoval Costa. „Ale ne, chci si to zasloužit, ne mít protekci.“

Hokeji je oddaný, přivedl ho k němu táta, který dělal inline a motal se také kolem ledního hokeje. Costa jako malý hrál i fotbal, plaval, ale učarovala mu hokejka, puk a brusle, na kterých stojí už od čtyř let.

„Když doma mluvím o Česku, tak většinou o hokeji. Nebo že mi nechutná česká kuchyně. Nesnáším brambory! Měl jsem je pořád a přestaly mi chutnat. Guláš si dám, ale ne s knedlíky, jen s těstovinami nebo rýží. Chybějí mi filipínské snídaně od mamky, což je česneková rýže s filipínskými párky, slanina, vajíčka,“ popsal své (ne)chutě. Chuť na hokej má neustále.