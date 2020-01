Už nemáme jen hlavy dole, těší čtyřgólového střelce z Kadaně

Celkem už nastřílel 16 branek a po galashow s Benátkami předstihl dosud nejlepšího střelce týmu Romana Chloubu. „Trochu samozřejmě pokukuji po tom, jak si ve statistikách vedu, ale poslední dobou jsem tomu nevěnoval moc pozornosti. Určitě nám víc záleží na celkovém týmovém výkonu, který se nám i díky vítězství proti Benátkám podařilo zase o něco pozvednout,“ těší Wágnera.

Pro Kadaň to byla třetí výhra v řadě, což je na předposlední tým 1. ligy rovněž mimořádný úspěch. V sezoně se to povedlo Trhačům teprve podruhé. „Poslední tři utkání jsme odehráli slušně. Pomáhá nám to psychicky, nechodíme už pořád se svěšenou hlavou, ale taky si pořádně zakřičíme a zaboucháme po vydařeném utkání v kabině,“ řekl Wágner na klubovém webu.

Ve středu v Prostějově bude Kadaň útočit na čtvrté vítězství v řadě, což by pro ni byl letošní rekord. „Po dlouhé cestě si musíme dát pozor na úvodní třetinu. Musíme se soustředit, abychom dobře vstoupili do zápasu. Myslím si, že šanci porazit Jestřáby máme, už se nám to na jejich půdě podařilo. Tři výhry po sobě se nám již podařilo vybojovat, tak je na čase tuto třízápasovou šňůru navýšit!“ burcuje Wágner.

Předposlední Kadaň ztrácí na čtrnácté Ústí tři body a ve zbývajících zápasech nadstavby o předkolo play off se pokusí regionálního rivala předstihnout. „Určitě se na Slovan dotáhnout chceme. Je pochopitelně lepší být v tabulce třetí od konce než okupovat předposlední příčku. Můj názor je takový, že na to máme, i když je fakt, že se nám poslední dobou v zápasech s Ústím moc nedařilo. Kdybychom v nich nechybovali, tak jsme je možná dohnali už dříve.“