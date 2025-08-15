Valach si návrat do Chomutova užil, ale přiznal: Bývalí majitelé mi dluží, vypařili se

Petr Bílek
  14:36
V hokejovém Chomutově zažil jednu z nejlepších sezon v kariéře. I tu nejsložitější, obtěžkanou dluhy a blbou náladou. Před pár dny se Juraj Valach, statný Slovák s pohnutým osudem, na pirátský stadion vrátil. Při charitativním Utkání Ondřeje Buchtely.
Chomutov, 9. 8. 2025. Charitativní Utkání Ondřeje Buchtely. Juraj Valach.

Chomutov, 9. 8. 2025. Charitativní Utkání Ondřeje Buchtely. Juraj Valach. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Chomutov, 9. 8. 2025. Charitativní Utkání Ondřeje Buchtely. Juraj Valach.
Chomutov, 9. 8. 2025. Charitativní Utkání Ondřeje Buchtely. Juraj Valach.
Juraj Valach na tréninku Slovanu Bratislava
Juraj Valach
10 fotografií

„Perfektní zážitek,“ řekl, když opustil důvěrně známý led a hlavně vyprodanou arénu. „Velmi mile mě překvapilo opět vidět tolik lidí na stadionu. Naposledy to bylo v play off, když jsme tu hráli semifinále.“

Rodák z Topoľčan zmínil extraligovou sezonu 2016/17, která byla vrcholem pod majitelem Jaroslavem Veverkou. Pak už to šlo s Piráty z kopce, dva ročníky nato se za finančních kotrmelců zřítili z nejvyšší soutěže. A po dalším roce zbankrotovali.

„V Chomutově jsem strávil dvě a půl sezony. Počítám i půlrok, kdy tady byl ještě Roman Červenka,“ jmenoval Valach kapitána českých mistrů světa. „Užil jsem si ty časy. V Chomutově to bylo skvělé, hlavně lidi, výborná atmosféra, kluci v šatně. Našel jsem si tu kupu nových kamarádů.“

Víc než dvoumetrový čahoun vyčníval nejen postavou, ale i svými výkony. V pirátském dresu napočítal 193 zápasů a 51 kanadských bodů. „Chomutovská kapitola pro mě byla velmi pěkná navzdory tomu, že moje situace nebyla ideální,“ připomněl smutné období, kdy mu při porodu zemřela manželka a jedno z dvojčat, synek Jerguš, se narodil s těžkým postižením. Je a bude odkázán na nepřetržitou pomoc druhých.

Můj syn nebude nikdy chodit ani mluvit. Hokejista o životě s postiženým dítětem

I proto by se Valachovi hodilo na časově i finančně náročnou péči o syna víc než 12 tisíc eur, které mu bývalá hokejová společnost provozující A-tým dodnes dluží.

„Poslední rok to bohužel finančně nefungovalo a od začátku sezony to v Chomutově fungovalo podivně,“ vrací se do minulosti bývalý hráč Slavie Praha, Komety Brno, Lince či Spišské Nové Vsi. „Selhali tady majitelé, kteří způsobili dluhy a pak se vypařili. Pokud člověk přijde o nemalé peníze, má právo vyjádřit nějakou nespokojenost. V budoucnu by se už nemělo něco podobného stávat. Pokud nějaký klub hraje extraligu, měl by si plnit svoje závazky, ať sestoupí nebo ne.“

Juraj Valach
Juraj Valach z Chomutova slaví gól proti Hradci.

Šestatřicetiletá posila Zvolenu už se smířila s tím, že z nedoplacených výplat už neuvidí ani ťuk. „Dluh jsem stále nedostal a už jsem ho odepsal. Na ty lidi je vznesená obžaloba, ale je takřka nulová šance, abych se k penězům dostal,“ krčí rameny slovenský mistr se Slovanem Bratislava.

Piráti znovu povstali z krajské ligy, od nuly, pod novým vedením. Ačkoli Valach z Chomutova neodcházel v dobrém, vrátil se rád. „Lidi, které jsem tady potkal, pana kustoda Lauka, pana Wildumetze a další, s nimi jsem měl dobré vztahy. Kvůli bývalým majitelům jsem měl těžké srdce, ne kvůli lidem v klubu nebo městě. Oni s tím neměli nic společného. Velmi jsem se těšil, že je zase uvidím,“ neváhal slovenský olympionik nad žádostí nastoupit v charitativním zápase.

Ostatně, sám má srdce na dlani. A navíc s Buchtelou, který před pěti lety podlehl rakovině srdce, chvíli nastupoval v jedné dvojici. „Dávali ho ke mně do obrany jako mladého, hráli jsme spolu pět šest zápasů. Proto se mi o tom hůř vypráví. Věřím, že výtěžek se použije na dobrou věc, ať se dělá prevence a pomůže se někomu, kdo se trápí.“

Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy

Buchtelu poznal ve věku teenagera. „Nebyl až takový poctivec, jak bych vyžadoval od mladých, ale byl velmi šikovný, talentovaný, měl všechno před sebou. Reprezentoval v mládeži, na ledě viděl, dobře přemýšlel a četl hru. Kromě toho, že nebyl až tak pracovitý, tak jen samé superlativy! “ charakterizoval Valach svého parťáka, který opustil svět v pouhých dvaceti letech.

Benefice byla emotivní, to vnímali všichni. „Člověku je trošku líto, kvůli čemu se hrála, ale myšlenka byla pěkná a Laukič (Jakub Lauko) to vymyslel skvěle. Když jsem vyjel na led, vynořily se mi příjemné vzpomínky. Kéž by takových zápasů bylo na začátku sezony víc a pokaždé se někomu pomohlo!“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Přerov vs. TychyHokej - - 15. 8. 2025:Přerov vs. Tychy //www.idnes.cz/sport
15. 8. 17:30
  • 2.77
  • 4.21
  • 2.10
Zug vs. Motor ČBHokej - - 15. 8. 2025:Zug vs. Motor ČB //www.idnes.cz/sport
15. 8. 19:00
  • 1.48
  • 4.88
  • 5.00
Pardubice vs. LandshutHokej - - 15. 8. 2025:Pardubice vs. Landshut //www.idnes.cz/sport
15. 8. 20:00
  • 1.05
  • 12.50
  • 20.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...

Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy

Zemři a povstaň! Heslo vytetované do kůže hokejisty Ondřeje Buchtely se naplnilo v sobotu v chomutovské aréně. Po pěti letech od předčasného úmrtí talentovaného obránce skandovali fanoušci jeho...

Čech znovu zářil v bráně, hokejové hvězdy překvapil. Byl fantastický, smekl Fiala

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech přispěl v hokejové exhibici v Curychu k vítězství výběru hvězd NHL nad domácím vítězem švýcarské ligy a Ligy mistrů 10:3. Třiačtyřicetiletý rekordman v počtu startů...

Omluva finského vyvrhele. V Rusku ho držely peníze: Ale už jsem lepším člověkem

V KHL strávil šest sezon. Neodešel ani poté, co vojska prezidenta Vladimira Putina začala pustošit Ukrajinu. Ruskou anabázi ukončil až před rokem, teď se vrátil do rodné země, posílil druholigový...

15. srpna 2025  13:46

Hoši, vy tu trénujete v mlze? Olomoucká posila Stella o plechárně i Jágrovi

Příchodem beka Jakuba Siroty z americké univerzitní ligy NCAA objevila hokejová Olomouc zajímavou cestu pro získávání nových talentů. Sirota udělal za dva roky v Česku obrovský progres a od nové...

15. srpna 2025  12:34

Fantasy Premier League 2025/26: novinky z populární online hry. A kolik stojí Češi?

V pátek 15. srpna odstartuje nový ročník anglické fotbalové ligy a s ním i jeho oblíbená virtuální verze. Fantasy Premier League je fenomén, který každoročně pohltí přes deset milionů fanoušků po...

15. srpna 2025  8:56

Hokejisté Sparty i Plzně v přípravě opět vyhráli, Brno podlehlo ve Zlíně

Hokejisté Sparty i Plzně udrželi v přípravě na extraligu neporazitelnost. Pražané zdolali v Poděbradech Hradec Králové 2:0 a připsali si třetí vítězství. Plzeň přehrála v západočeském derby Karlovy...

14. srpna 2025  20:37

Trapný rozchod. Klub se rozloučil s hráčem přes Instagram, ten o tom nevěděl

Rozchody můžou mít různou formu, ve většině případů se jedná o bolestivou záležitost. Aby o konci vztahu ale jedna ze stran nevěděla, to je o to smutnější. Přesně takovou situaci zažil ve švédské...

14. srpna 2025  13:15

Nemá cenu brečet! Prokletá koncovka s Kanadou zamrzela, Poletín stál na hlavě

Premiéra nového realizačního týmu u hokejové reprezentace do 18 let nevyšla podle představ. Tým Jana Tomajka na Hlinka Gretzky Cupu v Brně nepostoupil do semifinále, a neobhájí tak loňské stříbro. O...

14. srpna 2025  10:25

Ten kluk je fakt dobrej! Gólový talent zrodila pandemie, dá mu šanci Kometa?

Z českých útočníků na probíhajícím Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let v Brně je nejmladší, přesto se příležitostně objevuje v přesilovkové sestavě. Nebojácně napadá u mantinelu, nezdráhá se jít...

14. srpna 2025  9:26

Kaše doléčuje koleno. Litvínovu věří a cílí na olympiádu: Je to obrovský sen

Letos se kvůli zdravotním šrámům omluvil z účasti na mistrovství světa, o největší akci nadcházející hokejové sezony chce útočník Ondřej Kaše zabojovat. Olympiáda, které se po dvanácti letech...

14. srpna 2025  7:30

České naděje na Hlinka Gretzky Cupu držel Poletín, ale Kanada se v závěru rozstřílela

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála závěrečné utkání skupiny A v Brně na Hlinka Gretzky Cupu s Kanadou 0:5, poté co čtyři góly inkasovala v posledních deseti minutách. V tabulce skočila na...

13. srpna 2025  22:52

Nagano můžeme zopakovat, věří Gudas. Letošní šampionát u televize protrpěl

Tolik chtěl obhajovat světový titul z Prahy, jenže zranění ho na letošní turnaj nepustilo. „Mohl jsem se jen koukat, to je hrozný očistec!“ trpěl Radko Gudas, nezaměnitelný vousáč a kapitán Anaheimu...

13. srpna 2025  15:44

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vítkovice proti Třinci nenastoupí, viróza překazila i druhý přípravný duel

Hokejisté Vítkovic ze zdravotních důvodů neodehrají ani druhé přípravné utkání před startem extraligy, klub musel zrušit i plánovaný čtvrteční zápas s Třincem. Ostravané, kteří již v úterý na...

13. srpna 2025  14:53

Už jede! Noska se Stanley Cupem přivezl kočár. Občas to bylo těsné, smál se

„Už jedou, už jsou kousek od nás!“ křičel před třinácti lety Pavel Cejnar do mikrofonu na plném Pernštýnském náměstí v Pardubicích, když se čekalo na příjezd čerstvých hokejových mistrů, kteří zrovna...

13. srpna 2025  14:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.