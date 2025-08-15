Valach si návrat do Chomutova užil, ale přiznal: Bývalí majitelé mi dluží, vypařili se

„Perfektní zážitek,“ řekl, když opustil důvěrně známý led a hlavně vyprodanou arénu. „Velmi mile mě překvapilo opět vidět tolik lidí na stadionu. Naposledy to bylo v play off, když jsme tu hráli semifinále.“
Rodák z Topoľčan zmínil extraligovou sezonu 2016/17, která byla vrcholem pod majitelem Jaroslavem Veverkou. Pak už to šlo s Piráty z kopce, dva ročníky nato se za finančních kotrmelců zřítili z nejvyšší soutěže. A po dalším roce zbankrotovali.
„V Chomutově jsem strávil dvě a půl sezony. Počítám i půlrok, kdy tady byl ještě Roman Červenka,“ jmenoval Valach kapitána českých mistrů světa. „Užil jsem si ty časy. V Chomutově to bylo skvělé, hlavně lidi, výborná atmosféra, kluci v šatně. Našel jsem si tu kupu nových kamarádů.“
Víc než dvoumetrový čahoun vyčníval nejen postavou, ale i svými výkony. V pirátském dresu napočítal 193 zápasů a 51 kanadských bodů. „Chomutovská kapitola pro mě byla velmi pěkná navzdory tomu, že moje situace nebyla ideální,“ připomněl smutné období, kdy mu při porodu zemřela manželka a jedno z dvojčat, synek Jerguš, se narodil s těžkým postižením. Je a bude odkázán na nepřetržitou pomoc druhých.
Můj syn nebude nikdy chodit ani mluvit. Hokejista o životě s postiženým dítětem
I proto by se Valachovi hodilo na časově i finančně náročnou péči o syna víc než 12 tisíc eur, které mu bývalá hokejová společnost provozující A-tým dodnes dluží.
„Poslední rok to bohužel finančně nefungovalo a od začátku sezony to v Chomutově fungovalo podivně,“ vrací se do minulosti bývalý hráč Slavie Praha, Komety Brno, Lince či Spišské Nové Vsi. „Selhali tady majitelé, kteří způsobili dluhy a pak se vypařili. Pokud člověk přijde o nemalé peníze, má právo vyjádřit nějakou nespokojenost. V budoucnu by se už nemělo něco podobného stávat. Pokud nějaký klub hraje extraligu, měl by si plnit svoje závazky, ať sestoupí nebo ne.“
Šestatřicetiletá posila Zvolenu už se smířila s tím, že z nedoplacených výplat už neuvidí ani ťuk. „Dluh jsem stále nedostal a už jsem ho odepsal. Na ty lidi je vznesená obžaloba, ale je takřka nulová šance, abych se k penězům dostal,“ krčí rameny slovenský mistr se Slovanem Bratislava.
Piráti znovu povstali z krajské ligy, od nuly, pod novým vedením. Ačkoli Valach z Chomutova neodcházel v dobrém, vrátil se rád. „Lidi, které jsem tady potkal, pana kustoda Lauka, pana Wildumetze a další, s nimi jsem měl dobré vztahy. Kvůli bývalým majitelům jsem měl těžké srdce, ne kvůli lidem v klubu nebo městě. Oni s tím neměli nic společného. Velmi jsem se těšil, že je zase uvidím,“ neváhal slovenský olympionik nad žádostí nastoupit v charitativním zápase.
Ostatně, sám má srdce na dlani. A navíc s Buchtelou, který před pěti lety podlehl rakovině srdce, chvíli nastupoval v jedné dvojici. „Dávali ho ke mně do obrany jako mladého, hráli jsme spolu pět šest zápasů. Proto se mi o tom hůř vypráví. Věřím, že výtěžek se použije na dobrou věc, ať se dělá prevence a pomůže se někomu, kdo se trápí.“
Zemřel – a povstal! Zesnulý obránce Buchtela „dal“ gól, poklonily se mu hvězdy
Buchtelu poznal ve věku teenagera. „Nebyl až takový poctivec, jak bych vyžadoval od mladých, ale byl velmi šikovný, talentovaný, měl všechno před sebou. Reprezentoval v mládeži, na ledě viděl, dobře přemýšlel a četl hru. Kromě toho, že nebyl až tak pracovitý, tak jen samé superlativy! “ charakterizoval Valach svého parťáka, který opustil svět v pouhých dvaceti letech.
Benefice byla emotivní, to vnímali všichni. „Člověku je trošku líto, kvůli čemu se hrála, ale myšlenka byla pěkná a Laukič (Jakub Lauko) to vymyslel skvěle. Když jsem vyjel na led, vynořily se mi příjemné vzpomínky. Kéž by takových zápasů bylo na začátku sezony víc a pokaždé se někomu pomohlo!“