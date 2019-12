Bavili jsme diváky i sebe, vzpomíná Straka. Teď válí v Německu

„Straka, Pepa Straka,“ s velkou oblibou skandovali fanoušci českobudějovických hokejistů. Jedenačtyřicetiletý forvard jim k tomu dával důvodů ve dvou sezonách v barvách Motoru více než dost. Elitní formace Jihočechů Tomáš Nouza - Josef Straka - Martin Heřman si tehdy zcela podmanila první ligu.

Nouza se Strakou v sezoně 2014/15 společně ovládli kanadské bodování, když během základní části posbírali každý 77 bodů. O rok později si rodák z Jindřichova Hradce stále udržel průměr více než bodu na zápas. Jenže v další sezoně převzal tým trenér Antonín Stavjaňa, který sázel na jiné. A Straka zamířil do Itálie.

„Byly to jedny z nejlepších let v mé kariéře. Měli jsme výborné mužstvo, s Tomášem Nouzou a Martinem Heřmanem jsme se hokejem skutečně bavili. Akorát kýžený postup nevyšel. Ale bavili jsme diváky, dávali plno gólů. Lidé chodili ze zimáku nadšení, to nás těšilo,“ říká Josef Straka.

Jihočeši před pěti lety docela nečekaně prošli až do baráže, o rok později je pak v semifinále play off vyřadila pražská Slavia. „Možná jsme ale tehdy byli postupu nejblíže za celé roky, kdy se Motor snaží vrátit do extraligy. Ve čtvrtfinálové sérii s Přerovem jsme ovšem vinou zranění přišli o hodně hráčů, pak jsme hráli se Slavií v oslabené sestavě. Mohli jsme jít do baráže, kde bychom měli šanci,“ vzpomíná forvard, který v extralize odehrál 525 utkání.

Po trochu trpkém konci v Českých Budějovicích zamířil Straka do Itálie, vydařenou sezonu odehrál v Alpské hokejové lize ve Val Gardeně. Po roce se bývalý český reprezentant stěhoval do třetiligového německého Weidenu, kde znovu táhl tým. Přes Schweinfurt se Josef Straka přesunul do svého současného působiště Waldkraiburgu. „Pořád mě hokej baví, proto stále hraju. Jdu skutečně sezonu od sezony, jak drží zdraví,“ tvrdí.

Ve čtvrté německé lize bývalý českobudějovický útočník září. Za 19 zápasů posbíral 41 kanadských bodů (16+25). „Těžko srovnávat, soutěž by mohla být podobná jako druhá česká liga,“ myslí si.

O návratu na česká kluziště už nepřemýšlí. „Ve 41 letech na mě moc týmů v nejvyšších českých soutěžích nečeká. V zahraničí je i čtvrtá liga dobře finančně zajištěná. Navíc se tam hraje i kvalitní hokej,“ říká Straka, který nadále sleduje svůj bývalý budějovický klub. „Sice se tým hodně obměnil, ale občas zajdu na zimák za Kubou Suchánkem a rád se vidím i s maséry,“ dodává.

Produktivní útočník vzpomíná na dvě sezony v Motoru jenom v dobrém. „Jakmile přijedu do Budějovic, vždy si vzpomenu na krásné roky. Obzvlášť na stadionu. Když byla aréna plná a skandovala, na to se nedá zapomenout. Užívali jsme si i děkovačky po zápase,“ usměje se Josef Straka, který předpovídá, že českobudějovickému Motoru už letos postup do extraligy vyjde.