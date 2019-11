Hrabal po letech znovu v Přerově: Pokřik je tu stále stejný

„Z hlediska odpovědnosti je to jiné a první dvě třetiny jsem si i užil, žádnou nervozitu jsem necítil. Byl to pro mě zážitek, přišla spousta kamarádů, manželka se synem, všichni jsme si to užili,“ uvedl Hrabal pro klubový web.

Pozitivní dojmy umocnilo vítězství nad lídrem soutěže, Zubři ukončili hostům 12zápasovou sérii bez porážky. „Motor měl velice dobrý pohyb, napadali ve třech a ještě se k nim přidával obránce, dostávali nás pod tlak a výborně nás podržel brankář. My jsme měli štěstí při nájezdech,“ mínil zkušený obránce.

Pomohlo mu také, že nešel do neznámého prostředí, vždyť v Přerově s hokejem začínal, než odešel v jinošském věku do Vsetína. Dávné vzpomínky mohly zase ožít. „Řve se tu v kabině pořád, co jsme tu řvávali pod Alešem Verlíkem v dorostu, takže je tu pětadvacet let stejný pokřik, to je zajímavý,“ bavil se.

Zubři v něm získali velezkušeného hráče ve chvíli, kdy přišli o kapitána Tomáše Sýkoru, pro něhož ze zdravotních důvodů sezona skončila. Hrabal, byť jiný post, je co do odehraných zápasů důstojná náhrada: 564 startů v extralize, titul s Třincem, angažmá v ruském Čerepovci a Novosibirsku či finském Lahti.

V Přerově se domluvil na kontraktu do 30. ledna. „Je vždycky skvělé, když se odchovanci klubu, kteří si prošli téměř celý svět, rádi vracejí. Jeho obrovské zkušenosti nám mohou pomoct na ledě i v kabině. Po 30. lednu si řekneme, co bude dál. Pokud by přišla nějaká lukrativní nabídka, která by Pepu oslovila, tak mu samozřejmě nebudeme bránit,“ uvedl pro klubový web sportovní manažer Pavel Hanák.

Zubři mají sezonu nadějně rozjetou, sedm kol před koncem základní části, která rozdělí tabulku na dvě osmičky, drží třetí pozici. Cíl je prostý, zůstat nahoře pokud možno napořád. K tomu jim má pomoct kromě Hrabala také posila do útoku – 30letý Jan Berger.