Chystá se na další sezonu.
A to v nedávno oslavil sedmdesát let!
Těžko byste u nás, vlastně i v Evropě, hledali staršího registrovaného hokejistu. „Když budu s dědkama chodit jen do hospody na pivo, uslyším, kolik prášků berou večer, kolik ráno. A to už pak bude v pr... Když jste v kabině s mladými, člověk si neuvědomuje, kolik mu je. Zatím je to dobré,“ usmívá se Čechura, zatímco ve svém domku ve Smědčicích rozkládá na stůl fotografie ze své hokejové pouti.
Pozor, je také strýcem Martina Straky a jeho staršího bratra Michala, hokejových person Plzně. Jejich maminka, která už bohužel opustila pozemský svět, byla Čechurova sestra. A oba její synové mají postaveno jen pár metrů od něj. „Venca Straka, sestry manžel a kluků táta, mě k hokeji dostal,“ vypráví.
Jednou vzal Martin Jágra na pivo do Bušovic, vedlejší vsi. V hospodě tam dodnes visí u stropu židle s nápisem: Tady seděl Jágr.