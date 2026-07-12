Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V sedmdesáti hraje aktivně hokej. Stále čilý Čechura o synovci Strakovi i Jágrovi

Ervín Schulz
  15:00

Fotogalerie7 Premium

Josef Čechura, nejstarší registrovaný hokejista v Česku, žije ve Smědčicích na Rokycansku a v 70 letech stále hraje hokej za Holýšov. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Když je na ledě, občas si vyslechne úsměvné poznámky: Dědku, nechtěl bys už konečně skončit?! Před dvaceti lety, to mu bylo padesát, se unáhlil, když prohlásil, že si kupuje poslední brusle. Teď si Josef Čechura, neuvěřitelný hokejový mohykán ze Smědčic na Plzeňsku, pořídil další.

Chystá se na další sezonu.

A to v nedávno oslavil sedmdesát let!

Těžko byste u nás, vlastně i v Evropě, hledali staršího registrovaného hokejistu. „Když budu s dědkama chodit jen do hospody na pivo, uslyším, kolik prášků berou večer, kolik ráno. A to už pak bude v pr... Když jste v kabině s mladými, člověk si neuvědomuje, kolik mu je. Zatím je to dobré,“ usmívá se Čechura, zatímco ve svém domku ve Smědčicích rozkládá na stůl fotografie ze své hokejové pouti.

Pozor, je také strýcem Martina Straky a jeho staršího bratra Michala, hokejových person Plzně. Jejich maminka, která už bohužel opustila pozemský svět, byla Čechurova sestra. A oba její synové mají postaveno jen pár metrů od něj. „Venca Straka, sestry manžel a kluků táta, mě k hokeji dostal,“ vypráví.

Jednou vzal Martin Jágra na pivo do Bušovic, vedlejší vsi. V hospodě tam dodnes visí u stropu židle s nápisem: Tady seděl Jágr.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Švédský útočník Leo Carlsson.

NHL má nového nejlépe placeného hokejistu. A je jím někdo, koho by ještě před týdnem takřka nikdo netipoval. Do čela se vyhoupl Leo Carlsson, dalších pět let si v průměru vydělá osmnáct milionů...

Do KHL pro miliony. Kolik si vydělá Frk? Smlouvu podepsal s nenáviděným Rusem

Český hokejista Martin Frk.

Že se český hokejista Martin Frk upsal čínské Šanghaji hrající v ruském Petrohradu, je od pondělí veřejně známá věc. V současnosti však z východu prosakují informace, kolik by si měl v novém angažmá...

V zámoří mám nejblíže k Rusům, jsou také Slované, řekl Regenda. Válku nepodporuje

Útočník Pavol Regenda se raduje ze slovenského gólu proti Švédsku.

V zámoří působí už čtyři roky, opakovaně se snaží napevno prosadit do NHL. Hodně času ale slovenský hokejista Pavol Regenda stále tráví také na farmě. Na obou frontách poznal řadu spoluhráčů a nyní...

Ze zámoří do KHL. Bývalý český reprezentant Frk bude hrát v Rusku

Martin Frk

Ruská KHL se v příští sezoně rozroste o jednoho českého hokejistu. Dvaatřicetiletý útočník Martin Frk podepsal dvouletou smlouvu s klubem Šanghaj Dragons, který hraje své domácí zápasy v Petrohradu.

Kämpf o kapitole NHL: Lidskost chybí, jde jen o byznys. Jsem na sebe hrdý

Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa.

Už ne dělník ledu, ale snad produktivní eso. Už ne chladná NHL, ale vřelý Litvínov. Už ne kočování, ale domácí klid. Mistr světa David Kämpf jubilejní desátou sezonu na nejlepším hokejovém jevišti...

V sedmdesáti hraje aktivně hokej. Stále čilý Čechura o synovci Strakovi i Jágrovi

Premium
Josef Čechura, nejstarší registrovaný hokejista v Česku, žije ve Smědčicích na...

Když je na ledě, občas si vyslechne úsměvné poznámky: Dědku, nechtěl bys už konečně skončit?! Před dvaceti lety, to mu bylo padesát, se unáhlil, když prohlásil, že si kupuje poslední brusle. Teď si...

12. července 2026

Šlégr: Nemáme pána s miliardami jako Pardubice, i tak k nám Kämpf chtěl

Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa, vpravo šéf klubu Jiří Šlégr.

Jen tak tak klub zachránili a hned si hrají na hogo fogo? Námitky některých fanoušků, že příchod mistra světa Davida Kämpfa zruinuje rozpočet hokejového Litvínova, striktně odmítá jeho nový a slavný...

11. července 2026  8:43

Špaček prodloužil v NHL s Minnesotou, jenže... Smlouva je opět dvoucestná

David Špaček sleduje vhazování.

Hokejový obránce David Špaček podepsal s Minnesotou roční dvoucestnou smlouvu. Pokud bude v NHL, v níž letos třiadvacetiletý syn olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Jaroslava...

10. července 2026  21:38

Hrdinský skutek kapitána New Jersey, pomohl zachránit uvízlou rodinu s dětmi

Útočník Nico Hischier z New Jersey slaví se spoluhráči svůj gól.

Minulý týden podepsal s New Jersey novou, výrazně vylepšenou smlouvu. Nico Hischier nabírá síly před nadcházející sezonou NHL, hokejové volno tráví doma ve Švýcarsku, kde se nachomýtl k dramatické...

10. července 2026  12:33

Celebrini je nej pro IIHF. Mladý Kanaďan ovládl anketu o hokejistu sezony

Kanadský kapitán Macklin Celebrini v akci před americkým brankářem Devinem...

Nejlepším světovým hokejistou sezony v anketě Mezinárodní hokejové federace IIHF se stal kanadský supertalent Macklin Celebrini. Dvacetiletý útočník předčil amerického gólmana Connora Hellebuycka,...

10. července 2026  11:28

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Švédský útočník Leo Carlsson.

NHL má nového nejlépe placeného hokejistu. A je jím někdo, koho by ještě před týdnem takřka nikdo netipoval. Do čela se vyhoupl Leo Carlsson, dalších pět let si v průměru vydělá osmnáct milionů...

10. července 2026

Obránce Galvas podepsal s Pittsburghem, další sezonu ještě odehraje v Liberci

Tomáš Galvas na tréninku české hokejové reprezentace.

Hokejový obránce Tomáš Galvas podepsal po draftu NHL s Pittsburghem tříletou nováčkovskou smlouvu. Nadcházející sezonu však ještě zůstane v Liberci, uvedli Bílí Tygři na webu.

9. července 2026  23:38

Anaheim si Carlssona vzít nenechal, zaplatí mu rekordní sumu. Jasná volba, zní z klubu

Leo Carlsson v akci proti Coloradu.

Největší hokejové téma posledního týdne našlo rozuzlení. Leo Carlsson se nestěhuje, Anaheim dorovnal offer sheet Philadelphie. Ze své největší hvězdy udělá nejštědřeji odměňovaného hráče NHL, švédský...

9. července 2026  20:13

Deadline se blíží, Anaheim čelí rozhodnutí. Jak dopadly krádeže hráčů v minulosti?

Leo Carlsson mává fanouškům po utkání s Winnipegem.

Do pátka se musí rozhodnout. On už ví, že se stane nejlépe placeným hráčem v NHL. Jde jen o to, kdo mu bude výplatu posílat. Dorovná Anaheim offer sheet Philadelphie, nebo se bude hokejový útočník...

9. července 2026  16:28

Balič toustového chleba

Přímý přenos
Jeff Greenstein a Pavlína Pořízková v Karlových Varech (2025)

Už nějakou dobu jsme tušili, že smartphony čeká ohebná revoluce. Na začátku letošního roku dostala jasnou podobu díky několika představeným modelům. Jenže teď to vypadá, jako by se zase vzdalovala.

9. července 2026  14:36

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Kaše o návratu kamaráda Kämpfa: Lajna 3K? Když náhodou nastoupí, bude to vítr

Praha 26. 5. 2024, mistrovství světa v hokeji, finále Česko - Švýcarsko, Ondřej...

Jejich formace by mohla být v příští sezoně postrachem hokejové extraligy. Jestli bratry Ondřeje a Davida Kašovy v útoku doplní hvězdná posila Litvínova z NHL David Kämpf, bude to nejspíš pořádná...

9. července 2026  11:16

Nečekaný konec Fina přivádí do Hradce prvního Dána. Klub ho sledoval i na MS

Švédský útočník Jacob de la Rose (vlevo) a Anders Koch z Dánska

Že by začaly přicházet nepříjemnosti podobné těm loňským, které na poslední chvíli před začátkem sezony téměř z poloviny změnily složení obrany hradeckého hokejového Mountfieldu? Může se tak zdát,...

9. července 2026  7:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.