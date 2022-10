Hráči soutěž podcenili, chybí zápal, říká zlínský generální manažer Marušák

„Hráči musí mít úplně jiný přístup. Řekl jsem jim, že ve hře pořád postrádám absolutní zápal,“ štve generálního manažera Beranů Jiřího Marušáka mdlý projev mužstva, které se samo před startem soutěže pasovalo do role největšího favorita. „Čas na adaptaci na novou ligu a nový tým pro všechny skončil.“

Když se podíváte v čase zpátky, nasvědčovalo pokaženému úvodu něco?

I v přípravě jsme občas bojovali s koncovkou, ale ze zkušenosti vím, že není téměř žádné měřítko ve srovnání s ostrým startem do soutěže. Teprve pak je možné věci reálně hodnotit. Ohromný rozdíl mezi prvním soutěžním utkáním a přípravnými zápasy mě hodně zaskočil.

Trest za derby: 60 tisíc korun, zavřené stání Za nesportovní chování části diváků v domácím vyprodaném derby se Vsetínem zaplatí zlínský hokejový klub PSG Berani pokutu 60 tisíc korun. O další příjem přijde uzavřením sektoru na stání na šest domácích zápasů. Rozhodla o tom disciplinární komise Českého hokeje, která řešila výtržnosti fanoušků, již mimo jiné vyvěsili transparent s nenávistným nápisem „Smrt Vsetínu. Budeme vás věšet, burani z vesnice.“ Trest začne platit od středečního utkání s Litoměřicemi, které má buly v 17.30 hodin.

Co je špatně?

Očekával jsem jiný přístup hráčů. Paradoxně nám nepomohla drtivá převaha v úvodních deseti minutách prvního zápasu proti Kolínu. Zdálo se mi, že někteří hráči nastoupili do soutěže s absolutním nerespektem k ní i soupeřům. Jiní naopak s přehnaným respektem. Kluci, kteří jsou v týmu relativně noví, se možná hledají v jeho hierarchii. Je objektivním faktem, že půlka mužstva je tady nová. Nevím, jestli nepodcenili proces adaptace. Sešlo se to tak, že až na post brankáře jsou všichni ostatní za očekáváním a hrají pod svoje možnosti.

Asi se shodneme, že zápasy jste prohráli víceméně zaslouženě, že?

Neodehráli jsme zápas, ve kterém bychom soupeře přetlačili, dominovali. Zákonitě přichází trest. Vyliskalo nás to. Je potřeba to odpracovat, s pokorou a absolutním nasazením, se sebeobětováním. Vydřít výsledek a uvědomit si, že tohle byla cesta, která nás k němu dovedla. Ubojovat utkání, ve kterém máme věci pod kontrolou a víme, co děláme. Jen tohle nás může posunout dál.

Jenže zaostáváte i v počtu střel na bránu, což se táhne od minulých sezon. To se pak těžko pravidelně vyhrává, ne?

Je to chronická bolest, která nás provází delší dobu. Snažili jsme se tomu předejít. Podřídili jsme tomu výběr posil. Cílili jsme na hráče, kteří si uměli poradit v koncovce v téhle soutěži. Věřili jsme, že góly dokážou dát, a věříme jim i nadále. Ale špatný start a znejistění týmu se jako první projeví v kreativitě. Najednou to v útoku vázne, drhne. Musíme to odpracovat.

Vnímáte, že soupeři se vás nebojí, že si naopak proti vám věří?

Jednoznačně jsme si v tomhle směru uškodili. O auru respektu přicházíme. Je to o práci. Když to odmakáme na ledě, dáme to toho všechno a soupeři ucítí dostatečný vzdor, tak se může projevit naše hokejová kvalita. V této soutěži je to ještě více o bruslení, srážení, rychlosti než o hokejovosti. V těchto parametrech se musíme soupeřům vyrovnat, pak může přijít nadstavba.

Dokáže si tým pomoct sám, nebo bude potřebovat zásah z venku prostřednictvím trejdů, příchodů nových hráčů?

Možnosti sledujeme, probíráme varianty. Ale nic aktuálního v řešení v dohledné době není. Pořád věřím, že hráči to v sobě mají. Jen je potřeba, aby to ze sebe dostali. Pokud bychom se rozhodli pro výměny, doplnění kádru, tak pokud někdo přijde, jiný hned odejde. Bez ohledu na jména. Musíme být rozpočtově obezřetní. Nemyslím si, že by bylo v týmu málo peněz.

Co trenérský štáb?

Týmu jsme sdělili, že za ním stojíme, že má naši plnou důvěru. Všichni jsme na jedné lodi. Jestli se z toho máme vyhrabat, tak všichni dohromady. Pokud někdo očekává, že přijde pomoc shůry, která všechno obrátí, je to marné. Kluci to musí najít v sobě. A hned. Nemáme čas. Bohužel jsme si prvními třemi domácími zápasy a hlavně přístupem nahněvali fanoušky, kteří měli jiná očekávání. Nenaplňujeme, co jsme si představovali.

Po třetím kole opustil mužstvo ze zdravotních důvodů elitní centr Valentin Claireaux. Jak je na tom?

K týmu se vrátí příští pondělí, ale nejdříve se zapojí do tréninkového procesu a bez kontaktu. Do zápasu s ním můžeme počítat nejdříve až za další týden. V pořádku by snad měl být kapitán Pavel Kubiš, který vynechal zápas v Třebíči.