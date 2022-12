Moje přihrávka byla dost o štěstí, říkal třebíčský Hunkes

Jako první se sice trefily Litoměřice, nicméně Třebíč rychle vyrovnala a pak šla dokonce ve druhé části do vedení. Po dvou třetinách se zdálo, že svoji domácí neporazitelnost uhájí.

Jenže v poslední třetině přišla slabá chvilka a hosté třemi přesnými trefami otočili vývoj zápasu ve svůj prospěch. Vyhráli 4:2.

„Je velká škoda, že jsme nevyužili jednu z mnoha šancí, které jsme taky měli, a neodskočili na víc než jeden gól. Mohlo to dopadnout jinak. Takhle jsme pak zahráli dvě špatná střídání, Litoměřice toho využily a vedení si už pohlídaly,“ stručně zhodnotil nepovedené utkání osmatřicetiletý obránce Horácké Slavie Jiří Hunkes.

Po nějaké době jste se objevil znovu v třebíčské sestavě, už jste úplně v pořádku?

Doufám, že ano. Letos jsem byl zraněný už podruhé, tak snad nic podobného už zase dlouho nezažiju.

Nechci, aby to vyznělo neuctivě, ale ve svém hokejovém věku už na sebe asi musíte dát větší pozor...

(Směje se) O to se snažím, ovšem nějak moc to nepomáhá.

Každopádně pár minut poté, co jste se znovu objevil na ledě, bylo vaše jméno zapsáno v kolonce asistenta při gólu Lukáše Formana...

Upřímně řečeno, to byla hodně náhodná přihrávka. Spíš se puk tak nějak poodrážel k Lukášovi a ten ho pak hezky poslal do brány. Bylo to rozhodně víc o štěstí než o krásné přihrávce.

Sice jste ve středu prohráli, nicméně v tabulce zůstáváte stále na druhém místě. To je příjemné zjištění, co říkáte?

Stoprocentně. Moc si toho vážíme, zvlášť když je tabulka tak vyrovnaná a spousta kvalitních týmů je za námi. Chceme se nahoře udržet co nejdéle.

Na chvilku teď od hokeje odbočím k jinému sportu. O vás se ví, že máte hodně rád fotbal, sledujete šampionát v Kataru?

Jasně. Sice ne všechny zápasy, ale vždycky si v programu nějaký vyberu. Každopádně je nezvyklé sledovat mistrovství v prosinci.

Máte svůj oblíbený tým, kterému fandíte?

Fandím jen Česku, i když na dobrý fotbal se podívám rád vždycky.

Mimochodem, jeden takový jste ve středu kvůli domácímu utkání s Litoměřicemi propásl. Argentina hrála s Polskem skvěle...

Já vím, kousek jsem ještě stihnul. Poláci nevěděli, kde jim hlava stojí.