Hokej v Anglii? Dobrá úroveň, čekal jsem to horší, hodnotí Gula

„Jsem strašně rád, že mi dovolili využívat tréninkové dávky v Liťáku. Zatím nemám nikde podepsáno,“ svěřil se. „Když nemáte klub a kontrakt, je těžké jen čekat. Na sedačce u televize to nejde, protože pak vás povolají a vy jste už mizerný. Musíte se udržovat a hrát.“

Loňskou sezonu strávil Gula v cizině, teď je na čekací listině. „Dal jsem si deadline na přestup duben, pak květen. Ale nabídky nic moc. Řekl jsem, že v Česku být nechci, ale zase ani ne za každou cenu v zahraničí. Venku se mi líbilo, ovšem abych šel od rodiny bůhvíkam a měl o pár desítek tisíc navíc, to už nemá smysl. Mám nějaký věk, chci být doma s rodinou.“

Jiří Gula během působení v Litvínově.

Do životopisu zanesl v ročníku 2018/19 dvě nové adresy: Sheffield Steelers v Anglii a slovenskou Duklu Trenčín. „V Sheffieldu se změnil trenér, přišel Američan a šlo to do háje. Asi jsem se mu nelíbil jako Čech, komunikace vázla a nemělo to cenu,“ sbalil se a odletěl.

„Ale britská soutěž je dobrá, čekal jsem to daleko horší. Prvních šest týmů je výborných. Cardiff a Nottingham hrají skvěle v Lize mistrů, mají tým plný Kanaďanů, jsou našláplí,“ doplnil.

I sám Gula prý byl po pár měsících na britských ostrovech nabitý energií. „Když jsem se z britské ligy vrátil, cítil jsem se mnohem líp, než když jsem trénoval deset let v Litvínově,“ srovnal 190 cm vysoký bek.

Proč po barážové sezoně 2017/18 ve Vervě skončil? „Posledních pět let jsem měl problém v Litvínově dohodnout smlouvu. Nechci to ale pitvat,“ mlčel. Na extraligu by si ještě troufal: „Asi jo. Záleží, s kým a jak trénujete. Jde jen o zvyk.“

Ačkoli po britském dobrodružství měl v Trenčíně lepší statistiky, ani tam nezůstal. „Z obou stran jsme si řekli, že pokračovat nebudu, v Dukle je to uzavřené. Na Slovensku bude problém s penězi, všude dluží, a nemá cenu jít do risku, že by vám nedali tři čtyři výplaty.“

Kam se tedy vrtne? „Češi bohužel mají zavřenou skoro celou Evropu. Je to rok od roku horší, je složité dostávat se někam ven a ještě za dobré peníze,“ stýská si.

397 startů v extralize má Gula, všechny za Litvínov, zapsal si 42 bodů (14+28).

Štve ho, že s věkem klesají cena i možnosti? „Snad ještě nejsem tak starý. Je mi třicet, i když se cítím na čtyřicet. Což je ale váhou; nosit dvacet let 100 kilo není žádná sranda,“ směje se.

Že by zůstal v Litoměřicích, za které nastoupil v úterý v Chomutově, to nevylučuje. „Možná bych zájem měl, záleží na podmínkách.“

Litoměřický kouč Daniel Tvrzník tvrdí: „Jirka nás poprosil, jestli by u nás nemohl jako loni trénovat. Umožnili jsme mu to. Nejméně na tři měsíce máme zraněného Jebavého, tak pokud Gula nic nesežene, je pro nás jednou z variant.“