Věřím, že na vzájemný zápas s Duklou nedojde, přeje si útočník Fronk

První polovinu letošní sezony odehrál hokejový útočník Jiří Fronk v dresu prvoligové Jihlavy, od začátku nového kalendářního roku ovšem hájí barvy extraligového Litvínova. A teď už je jasné, že na severu Čech soutěžní ročník 2021/22 také zakončí.

„Extraliga je sen každého prvoligového hráče, takže mám velkou radost,“ svěřil se osmadvacetiletý rodák z Loun, jehož mateřským týmem je Chomutov.

Od začátku nového roku jste odehrál v Litvínově 13 zápasů, v nichž jste zaznamenal 2 góly a 4 asistence, věřil jste, že si vás Verva nechá až do konce sezony?

Věděli o mě dost už z loňska, kdy jsem tam taky vypomáhal. A doufal jsem, že mě budou chtít i letos. Že zůstanu.

Nicméně Jihlava znovu patří mezi čtyři nejlepší celky Chance ligy, a tudíž může stejně jako loni bojovat o postup...

Litvínovský Jiří Fronk před Dominikem Pavlátem z Plzně.

Jasně, však to taky byla hlavní věc, proč jsem měl trochu smíšené pocity. Radost z přechodu do Litvínova nebyla kvůli tomu úplná. Musím říct, že v Jihlavě se mi líbilo, byl jsem tam moc spokojený, měli jsme cíl něco dokázat. Ale prostě to dopadlo jinak.

Měl jste do rozhodování co mluvit, nebo vám kluby prostě jen oznámily, že se vaše výpomoc prodlouží až do konce sezony?

Samozřejmě, že to bylo i na mně, ale už na začátku jsme řešili, že pokud zájem z extraligy bude, neodmítnu. Protože to se prostě nedělá.

Už bylo řečeno, že Jihlava je aktuálně v první lize čtvrtá. Trochu to vypadá, jako by šetřila síly na závěr sezony. Jak vidíte její šance v play off?

Čtvrtá pozice je momentálně dobrá. Po pravdě řečeno, ono je skoro jedno, z kolikátého místa do play off jdete. Já klukům držím palce, ať se dostanou co nejdál. A šanci uspět rozhodně mají, protože tým je v Dukle silný.

Hrál jste prakticky proti všem soupeřům z Chance ligy. Kdo si podle vás zahraje o extraligu?

Znovu zopakuji, že Jihlava má hrozně silný tým uvnitř, výbornou partu. O ostatních mluvit v tomhle směru nemůžu, ale v Dukle je to super. Dopadnout to nicméně může jakkoliv: Litoměřice hrají moc dobře, Třebíč taky, stejně jako Vsetín... Uvidíme.

Litvínovský Jiří Fronk (vlevo) přišpendlil k mantinelu Jakuba Valského z Komety Brno.

Čistě hypoteticky může dojít k situaci, že se v baráži potká Jihlava s Litvínovem...

To může, ale já věřím, že na vzájemný souboj nedojde. Jihlavě účast v baráži přeju, Litvínovu ne. Navíc ani nevím, jestli bych mohl hrát.

Na to jsem se právě chtěla zeptat. Vy tedy netušíte, jakou roli byste v takovém případě v baráži zastával?

Myslím, že kluby tuhle věc mezi sebou vyřešenou mají, ale já to opravdu nevím. Každopádně většinou to je tak, že pokud jeden klub pustí hráče do druhého, nastoupit pak proti němu v baráži nemůže. Já ale znovu opakuji, že věřím, že k takovému konci nedojde.

Chápu, nicméně s Litvínovem to nyní v extralize nevypadá zrovna růžově...

To je pravda, přesto pořád věřím, že ještě zabojujeme o play off. Nám nezbývá nic jiného než bojovat, bojovat a bojovat. Nevzdáváme se.

Pokud vím, tak pocházíte z Loun, tudíž to teď máte domů podstatně blíž než z Jihlavy...

Jsem doma a do Litvínova každý den dojíždím. Po dlouhé době vidím rodinu častěji. Tedy paradoxně jen tu širší, s ženou a dítětem jsem naopak méně, protože v Jihlavě jsme bydleli kousek od zimáku, kdežto tady trávím skoro dvě hodiny v autě. Někdy dokonce na zimáku i přespím. Ale nestěžuju si, hraju extraligu.