Fronk po výhře nad pardubickou rezervou: Tři body jsme si určitě zasloužili

Začátek sobotního souboje s pardubickým B-mužstvem sice nepatřil ze strany jihlavských hokejistů zrovna k nejvydařenějším, ovšem na pozdější výsledek to naštěstí pro ně žádný velký vliv nemělo. Dukla slavila na jindřichohradeckém ledě těsné vítězství 3:2.

„Do zápasu jsme vstoupili špatně, to je pravda,“ souhlasně pokyvoval hlavou osmadvacetiletý útočník Dukly Jiří Fronk. „Měli jsme štěstí, že jsme tam nedostali žádný gól. Bery nás podržel,“ vysekl poklonu brankáři Adamu Beranovi.

Nakonec z toho byl další těsný výsledek, nicméně tři body se počítají...

To ano. Pomohla nám přesilovka, díky které jsme šli do vedení 1:0. Myslím, že celkově jsme zápas nakonec zvládli dobře.

K ideálnímu výkonu nicméně pořád kousek chybí, nebo ne?

Jasně, tak úplně podle našich představ to ještě nebylo, ale v porovnání se soupeřem jsme si tři body určitě zasloužili.

Sobotním vítězstvím jste znovu potvrdili, že letos jedete v určitých třízápasových vlnách. Tři porážky střídají tři vítězství...

Takže musíme věřit, že teď přijde konečně nějaká delší vlna. Samozřejmě vítězství. (usmívá se)

Vy osobně jste s Duklou od začátku sezony nehrál, chystal jste se na další sezonu v extraligovém Litvínově. Ovšem teď už nastupujete v jihlavském dresu celkem pravidelně. Znamená to, že se objevíte například i ve středu na ledě pražské Slavie?

To vám bohužel neřeknu, protože to nevím. Vždycky se tyhle informace dozvídám až těsně před dalším zápasem. Vše se řeší operativně.

Každopádně vám evidentně návrat do Dukly svědčí, v šesti zápasech jste posbíral už sedm kanadských bodů...

Vždycky je příjemné, když jdete někam, kde se daří týmu i vám. A tady v Jihlavě se to teď opravdu daří.

Co už ale tak příjemné zřejmě není, je cestování i na domácí zápasy. Už jste si po návratu zvykl, že hrajete v Pelhřimově či Jindřichově Hradci?

Příjemné to není, to máte pravdu, ale protože s hokejem cestujeme celý život, zvládneme to.

Vážně vám to nevadí?

Fanoušci za námi jezdí na oba stadiony, kotel máme, takže není na co si stěžovat.

A jak vidíte svoji situaci ohledně možného návratu do sestavy Litvínova? Nebo jste už tuhle kapitolu uzavřel?

Jsem hokejista, bylo by blbé někde něco zavírat. Uvidíme, co bude.