Ústecká posila Drtina: Nemít ambice je špatně. Budeme bojovat o play off

„Tým tady bude mladý, nebude to legrace, ale je to výzva. Všichni do toho půjdeme naplno a budeme se to snažit odehrát co nejlíp,“ slibuje 35letý bek, jenž se přesunul do Ústí ze Vsetína.

„Ústecká nabídka mě oslovila. V dnešní době není jednoduché někde sehnat místo, tak jsem byl rád, že se Slovan ozval. Ve Vsetíně sezona nevyšla podle představ, tak se asi snažili něco změnit, o nové smlouvě jsme nejednali. Také vzdálenost od domova hrála roli, chtěl jsem už být blíž k Praze, to byl také jeden z důvodů,“ vysvětluje svůj přesun na sever.



Ze Vsetína si odnáší především vzpomínky na vášnivé fanoušky. „Jsou úžasní, chodí tam hodně lidí, vytváří bouřlivou atmosféru. Je to samozřejmě příjemné, hlavně když se daří, když ne, tak umějí být naopak docela nepříjemní. Přál bych ale každému zažít, aby si takovou atmosféru zkusil.“

V Ústí se Drtina těší na roli klíčového obránce. „Určitě by mě nebavilo být šestý sedmý bek, věřím, že úlohu klíčového obránce splním, čeká se to ode mě a jsem na to celkem i zvyklý. Mělo by mi to vyhovovat,“ věří.

Ambice asi v Ústí nebudou tak vysoké jako ve Vsetíně. „Tam jsou teď nejvyšší, aspoň poslední dva roky chtěli vždycky minimálně do finále. Tady asi budou ambice menší, ale člověk nemůže myslet na to, že nemá ambice, to je špatně. Určitě budeme bojovat minimálně o postup do play off,“ dává si za cíl Drtina. Hlavně on a další ústecká letní veleposila útočník Michal Trávníček budou šéfovat týmu mladíků. „Já jsem hodně trpělivý, sám vím, že nejsem úplně geniální, že se chyby dělají. Rád pomůžu. Když máte vedle sebe nějakého špílmachra, je to samozřejmě nejlepší, ale to tady neočekávám. Když bude vedle mě mladý kluk, budu se mu snažit pomoct,“ ujišťuje.

První liga bude letos zvláštní tím, že bude mít minimálně 18 účastníků, a pokud v ní bude působit i krachující Chomutov, tak dokonce devatenáct. „Jsem na to sám zvědavý, těch týmů je až moc, ale situace se nějak vyvinula a muselo se to vyřešit, tak uvidíme. Zápasů zase asi nějak extra nepřibude, aspoň to bude pestré,“ těší se Drtina.

Strašákem je sestupový klíč, při devatenácti účastnících ze soutěže padají rovnou tři nejhorší týmy.

„To je taky celkem zajímavé. Bude to těžké, je to hodně. Nevyjde vám pár zápasů a už jste tam namočený. Musí se od začátku makat, nebude prostor na výpadky,“ uvědomuje si zkušený obránce.

Jako soupeři se mu na ústeckém zimáku hrávalo dobře. „Já jsem to tady měl docela rád, je tu velký led, to mi celkem vyhovuje. Uvidíme, jak se mi tady bude dařit jako domácímu hráči, ale snad to půjde dobře,“ doufá Drtina.