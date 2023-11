Jihlavský Menšík: Přesilovky nás trápí od začátku sezony. To je kámen úrazu

To, že má horácké derby jiný náboj než duely s ostatními soupeři v Chance lize, se ukázalo i na atmosféře. Do ochozů pelhřimovského stadionu tentokrát dorazilo více než patnáct set diváků. „Hrajeme doma, konečně přijdou lidi, a my je moc nepotěšíme,“ kroutí hlavou Menšík. „Nedat v derby doma ani gól, to je trestuhodné. Takže určitě spokojení nejsme. Bohužel, prohráli jsme.“

Porážka 0:2 se Dukle kousala o to hůř, že šlo o vyrovnané utkání. „Rozhodla vlastně jediná branka,“ uvědomuje si Menšík. „Třebíč výborně bránila, my jsme bohužel tolik šancí nevytvořili, a když už jsme nějakou měli, nedokázali jsme ji využít.“

Jihlava si nepomohla ani v přesilových hrách. „Přesilovky nás trápí od začátku sezony. To je kámen úrazu,“ je si vědom Menšík. „Většinou, když už přesilovku dostaneme, nám to spíš uškodí, než aby to pomohlo. Protože my jako kdybychom si na té přesilovce nevěřili,“ dodává.

Podle mladého jihlavského forvarda chybí Dukle při hře v početní výhodě více jednoduchosti. „Když se nedaří, musíme víc střílet. Jenomže my to nemůžeme zlomit,“ mrzí Menšíka. „Chtělo by to nějaký zápas, kde bychom z přesilovky dali dva tři góly,“ přeje si.

Forvard, který sezonu začínal v extraligové Olomouci, prostor v Chance lize přivítal. „Mám větší vytížení, hraju oslabení, přesilovky... Takže jsem rád, že můžu být doma a pomoct Dukle,“ tvrdí. Zároveň však doufá, že přijde další šance zahrát si v nejvyšší soutěži. „Za ty zápasy, které jsem v Olomouci odehrál, jsem rád. Doufám, že jich bude víc,“ dodává.