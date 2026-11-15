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Jihlava zlomila vsetínskou domácí neporazitelnost, rezerva Pardubic padla

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  20:51
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Radost hokejistů Jihlavy po vstřelené brance. | foto: MAFRA

Jihlavští hokejisté jako první v sezoně vyhráli ve Vsetíně, lídra první ligy porazili na Lapači 4:3 po samostatných nájezdech. Valaši nicméně po 23. kole zvýšili náskok v čele tabulky na devět bodů, protože dosud druhá rezerva Pardubic prohrála 3:6 na ledě Litoměřic.

Když se na začátku druhé třetiny prosadil nejproduktivnější hráč soutěže Tomáš Šmerha, vedl Vsetín již 3:0. Jihlavu však vrátili do hry Tomášové Čachotský s Harkabusem a v 55. minutě se postaral o vyrovnání Jan Strejček. V nájezdech se prosadil jako jediný ve druhé sérii Richard Cachnín. Zasloužil se zároveň o celkově čtvrtou vsetínskou porážku v ročníku.

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Páté Litoměřice také ztratily tříbrankové vedení, ale v poslední třetině zasypaly béčko Pardubic dalšími třemi góly a přiblížily se Východočechům na čtyři body. Navíc mají oproti nim ještě dva duely k dobru.

Třetí Třebíč zdolala 3:2 Havířov, Tábor přehrál 5:2 Chomutov a vrátil se na čtvrtou pozici. Poslední Sokolov nestačil doma na Slavii, které zajistil vítězství 5:1 hattrickem útočník Matěj Beran. Od předposledního Chomutova dělí tým Sokolova sedm bodů.

Maxa liga
23. kolo 15. 11. 2026 17:00
HC ZUBR Přerov : HC Frýdek-Místek 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
Góly:
09:29 M. Novák (Mrázek, Černý)
47:04 M. Novák (Černý)
54:11 Pěnčík (Hanák)
57:54 Mrázek (Krisl)
Góly:
48:44 Matiaško (Ročák, Macháček)
Sestavy:
Kavan (Schnattinger) – Krisl, Černý, Zbořil, Pěnčík, Zdráhal, Nedelka, Kašalevič – M. Novák, Eret, Mrázek – Nášel, Pechanec, Žálčík – Pajer, Hanák, Ministr – Hradil, A. Stránský, Cakl – Šišák.
Sestavy:
Dolejš (Javorek) – Hrbas, Ročák, Gutwald, Prčík, Průšek, Žůrek, Volas – Ižacký, Ostřížek, Lazovský – Haas, Střondala, Matiaško – Gerych, Rybnikár, R. Švančara – Spěváček, Macháček, Indrst.

Rozhodčí: Petružálek, Veselý – Roischel, Nezval

Maxa liga
23. kolo 15. 11. 2026 17:00
AZ Havířov : SK Horácká Slavia Třebíč 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)
Góly:
24:18 Zaťovič (Jáchym, Kucsera)
38:50 Zaťovič (Razgals)
Góly:
10:06 Dočekal (Psota)
42:06 Bittner (Dočekal)
51:26 Psota (Bittner, A. Svoboda)
Sestavy:
Žukov (Kořének) – Hromádka, Stříteský, Bilčík, Chroboček (A), Teper, Ševčík, Kubíček – Kordule, Jáchym, Kotala (C) – Šuhaj, Bednář, Kucsera – Zaťovič (A), Mikyska, Razgals – O. Šedivý, Koudelný, Vehovský – Tvrdý.
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Ošmera, Bartejs, T. Müller, E. Mareš, Tureček, A. Svoboda – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Tecl – Jaša, Vodný, V. Brož.

Rozhodčí: Cabák, Bartáček – Otáhal, Zídek

Počet diváků: 1054

Maxa liga
23. kolo 15. 11. 2026 17:00
HC Stadion Litoměřice : HC Dynamo Pardubice B 6:3 (2:0, 1:3, 3:0)
Góly:
17:24 Kuťák (Malát, Smetana)
18:28 R. Chlán (Žemlička, Koštoval)
23:01 Suhrada (Koštoval, Žemlička)
49:17 Kern (Koštoval)
56:57 Hujer (Jelínek)
59:23 Žemlička
Góly:
27:53 Hauser (A. Fiala, Chabada)
30:29 Pavlata (Chabada, Formánek)
30:41 Kalužík (A. Fiala)
Sestavy:
Michajlov (60. Škorpík) – Suhrada, Koštoval, Smetana, Bjakov, J. Tůma, Hanousek, T. Tůma, Samson – Malát, Kuťák, Pšenička – Ton, Kern, Přibyl – Holčák, Hujer, Jelínek – Steklý, Žemlička, R. Chlán.
Sestavy:
Matěcha (24.–60. Vondraš) – Chabada, Kolář, Vápeník, Nedbal, Voženílek, Švec, Tvrdík – Formánek, Rákos, Pavlata – Hauser, A. Fiala, Kalužík – M. Pekař, Jevtěchov, Kaplan – Štěpánek, Rolinek, Macek.

Rozhodčí: Kostourek, Čamra – Baxa, Teršíp

Počet diváků: 908

Maxa liga
23. kolo 15. 11. 2026 17:00
VHK ROBE Vsetín : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 3:4N (2:0, 1:2, 0:1 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
03:09 Půček (Dědek, Jenáček)
09:46 Jandus (Slováček)
20:37 Šmerha (Slováček, Klhůfek)
Góly:
23:48 Čachotský (Dundáček)
28:26 Harkabus (Strejček, Jaroslav Brož)
54:24 Strejček (Harkabus, Čachotský)
Cachnín
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Slováček (C), Hryciow, Weinhold, Šalda, Jenáček, Kříženecký, Dorot – Šmerha, Klhůfek (A), Straka – Costa, Suchý, L. Adámek – Jandus, Matějček, Š. Bláha (A) – A. Koláček, Dědek, Půček – Kovář.
Sestavy:
A. Beran (Pařík) – Bergmanis, Ozols, Strejček (A), Riedl, Dundáček, Chvátal – Michnáč, Kulda, Winder – Cachnín, Menšík, Čachotský (C) – Burkov, Kuprijanov, Harkabus (A) – Štefančík, Jaroslav Brož, Lhoták – Jiránek.

Rozhodčí: Barek, Turhobr – Kokrment, Pěkný

Počet diváků: 3310

Maxa liga
23. kolo 15. 11. 2026 17:00
HC Baník Sokolov : HC Slavia Praha 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
Góly:
21:27 Vachovec (Dalecký)
Góly:
22:39 Trunda (Průžek)
30:03 M. Beran (Knotek, Šťovíček)
55:33 Elias (Gricius, Čermák)
57:25 M. Beran (Šťovíček)
57:46 M. Beran (Šťovíček)
Sestavy:
D. Král (Habal) – Hlinský, Pulpán (C), Klejna, Dlapa, J. Müller, Perčič, Vogel – V. Tomeček, Dalecký (A), Osmík – Csamangó, Vachovec, Vracovský – Janata, M. Adámek, Šik – Dommers, Kverka (A), Šiler.
Sestavy:
Pavelka (Chábera) – Gaspar (A), Kočí, Havlín, Havránek, Hrdinka, Mack – Čermák, Gricius, Elias – Průžek, Trunda, Kružík – M. Beran, Knotek (C), Šťovíček – Židlický, Polák, Varvařovský.

Rozhodčí: J. Valenta, J. Hucl – M. Hošťálek, O. Malý

Počet diváků: 522

Maxa liga
23. kolo 15. 11. 2026 16:00
SC Retia Kolín : RI Okna Berani Zlín 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Góly:
14:19 Adamec (Pokorný, Kolmann)
33:50 Křepelka (Veselý, P. Moravec)
54:41 Vlach (Chalupa, Křepelka)
59:14 Vlach (Závora, Skärberg)
Góly:
44:32 Vaculík (Guévin, Heš)
Sestavy:
Soukup (Wajtr) – Kolmann (C), Skärberg, Křepelka, Bernad (A), T. Moravec, Hampl, Adamec – Chalupa, Hašek, Vlach – Veselý, P. Moravec, Březina – P. Svoboda, Malínek, Závora – Šimek, Pokorný, Dlouhý (A) – Ouřada.
Sestavy:
Kantor (Huf) – Talafa, Štibingr, Šenkeřík, Škůrek (A), Ondračka, Guévin, Zavřel – Jarůšek (A), Süss, Köhler – Válek, Holík, Doktor – Vaculík, Holba, Heš – Sadovikov, P. Sedláček (C), Čechmánek – Bačo.

Rozhodčí: Hanzi Arnold, Matoušek – Klouček, Černohlávek

Počet diváků: 1275

Maxa liga
23. kolo 15. 11. 2026 17:00
HC Tábor : Piráti Chomutov 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)
Góly:
23:00 Tomáš Chlubna (Hubata)
32:28 Valský (P. Novák, Mertl)
37:30 Kvasnička (P. Novák, Fronk)
41:40 Fronk (Pech, P. Novák)
46:14 Tomáš Chlubna (P. Novák, Kvasnička)
Góly:
24:29 Coskey (Hanzl, Žovinec)
33:47 Boucher (Badinka)
Sestavy:
F. Novotný (Bogač) – Hubata, Plášil, Kvasnička (A), Haman, Benda, Kříž – Tomáš Chlubna, Mertl (A), Valský – P. Novák, Pech (C), Fronk – Jungwirth, Slavíček, Humeník – Babka, Zadražil, Dančišin – Vlček.
Sestavy:
Honzík (Málek) – Žovinec (C), Krutil, Baránek, Kadeřávek, Matějíček, Pinkas – J. Stránský, Hanzl (A), Coskey – Peksa, O. Bláha, Bareš – Boucher, Badinka, M. Tůma (A) – Šilar, T. Svoboda, Přikryl.

Rozhodčí: K. Zavřel, D. Jechoutek – V. Juránek, J. Dědek

Počet diváků: 1400

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