„Hala je krásná. Hrálo se mi tady dobře, asi mi budou muset ve Zlíně postavit novou,“ usmíval se Robert Říčka, který dal v čase 38:04 premiérovou soutěžní branku ve zbrusu novém stánku a navázal tak na Rostislava Vlacha, jenž gólem pokřtil libeňskou halu postavenou pro hokejové mistrovství světa v roce 2004.
„Kluci na střídačce mi hned říkali, že jsem historicky první střelec téhle arény, ale upřímně to nijak neprožívám. Hlavní je, že jsme vyhráli,“ podotkl.
Říčka je zatím jediným hráčem, který v Horácké aréně skóroval. Ke své brance z oslabení přidal ještě přesilovkou trefu v třetí části.
„Jen škoda, že na první zápas nemohlo být vyprodáno,“ zmínil Říčka, že utkání 15. kola Maxa ligy se hrálo v testovacím režimu před omezenou kapacitou dvou a půl tisíc lidí z necelých šesti (5 581) a pouze pro majitele permanentních vstupenek a klubové partnery.
„Samozřejmě jsme byli zvědaví a hned po příjezdu šli novou halu omrknout. Budu se opakovat, hala je krásná, líbí se mi její design,“ líčil Říčka, který může se svými spoluhráči jihlavským hokejistům supermoderní arénu za zhruba 2,2 miliardy korun jen závidět.
Hráči si vyzkoušeli unikátní mantinely, které jsou v České republice v tuto chvíli naprosto ojedinělé díky technologii LED 360°. Panely obepínající celou halu obsahují bezmála 11 milionů diod.
Kvalitní akustiku zajišťuje 3 048 panelů pod střechou, mezi světelnými prvky je nejvýraznější pětitunová středová LED kostka o rozměrech 6,5 x 5 metrů.
„Mně to nevadilo, ale vím, že někteří kluci se bavili o tom, že jim to nedělá dobře,“ líčil Říčka.
Nevadilo to ani Danielu Hufovi, který se stal prvním brankářem, který vychytal v Horácké aréně čisté konto. K perfektnímu výkonu a druhé nule v této sezoně potřeboval 28 zákroků.
„Hned jsem si všiml, že mantinely se lesknou, ale rychle jsem si zvykl. A je tady o hodně tepleji než v naší hale,“ povídal Huf do kamer ČT Sport, zatímco se mu na čele perlil pot.
V zápřahu byl hlavně v úvodu a závěru, kdy Dukla odvolala gólmana. „Věděli jsme, že Jihlava se bude chtít v nové aréně ukázat. Ale byli jsme skvěle takticky připravení a musím vyzdvihnout týmový výkon, každého jednotlivého hráče, blokovali střely,“ děkoval Huf spoluhráčům.
O den později přidali Berani v Sokolově výhru 4:3 v prodloužení.