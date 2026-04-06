O krok blíž baráži. Jihlava vyhrála ve Zlíně, ve finále první ligy se opět ujala vedení

„Dnes jsme to nebyli my. Do úterního zápasu musí přijít úplně jiné mužstvo, musíme v naší hře změnit všechno,“ řekl zlínský veterán Richard Jarůšek.
V brance Zlína se místo Marka Čiliaka opět objevil Daniel Huf, který vynechal druhé utkání v Jihlavě. Za hosty chytal Maxim Žukov, neboť zranění na hlavě Adama Berana z druhého zápasu se ukázalo jako vážnější, jednička Dukly nebyla ani na soupisce.
Do první šance zápasu se dostal Štefančík, který se proháčkoval před Hufa, ale zlínský gólman si s koncovkou slovenského hokejisty poradil. Krátký byl až na akci veterána Čachotského.
Čtyřiačtyřicetiletý útočník se po dlouhé bekhendové kličce prosmýkl za Hufovu branku, zpětnou přihrávkou naservíroval puk Kuldovi, který měl cestu k prvnímu gólu utkání otevřenou.
Zlín byl blízko vyrovnání v 18. minutě, kdy gradoval tlak na Žukovovu branku. Po Rachůnkově střele se puk dostal pod změť těl v brankovišti, ale za brankovou čáru nepřešel.
Čekání na další gól ukončil ve 30. minutě Lhoták. Zlín se však rychle vrátil do hry a zásadní podíl na tom měla minela ruského brankáře Žukova. Říčka vypálil z mezikruží, puk se odrazil od mantinelu před bránu, kde jej Žukov minul a Říčka měl snadnou práci.
Plány domácích hokejistů na vyrovnání zhatil ve 42. minutě Tomáš Harkabus. Jihlavský útočník po dobrém forčekinku celého útoku nahodil puk, který přes bránící hráče propadl až do Hufovy sítě.
„Puk tam nějak vyplaval a já ho napálil na branku. Huf měl zřejmě zakrytý výhled a já toho využil. Každopádně se nám vyplatila aktivní a nátlaková hra,“ řekl Harkabus.
Dvoubrankové vedení Dukla nehájila zatažením na vlastní polovinu, ale aktivní hrou a důslednou kontrolou středního pásma. Vyplatilo se jí to, neboť po Štibingrově faulu využila přesilovou hru. Po kombinaci druhého útoku se trefil Kuprijanov.
Třígólový rozdíl byl už pro Zlín těžko řešitelný, Jihlava poctivě bránila vlastní modrou čáru a nepustila Berany do střeleckých příležitostí. Ve čtvrtém duelu si v úterý může vybojovat mečbol. Vítěz finále vyzve v baráži o extraligu Litvínov.
31:14 Říčka (Paukku, Heš)
06:33 Kulda (Čachotský, Strejček)
29:31 Lhoták (Štefančík, Menšík)
41:03 Harkabus (Ozols)
47:27 Kuprijanov (Michnáč, Dundáček)
Huf (Čiliak) – Zavřel, Veber, Talafa, Štibingr, Riedl (A), A. Salonen, Čáp – Rachůnek, Holík (C), Jarůšek – Šlahař, Sadovikov, Válek – Říčka, Heš, Paukku – Sedláček (A), Gago, Köhler – Kverka.
Žukov (Tuláček) – L. Mareš, Dundáček, Dlapa, Ozols, Strejček (A), Chvátal, Bukač – Cachnín, Kulda, Čachotský (C) – Michnáč, Kuprijanov, Harkabus (A) – Štefančík, Menšík, Lhoták – Burkov, Pořízek, Jiránek.
Rozhodčí: Jechoutek, Jaroš – Zídek, Kráľ
Počet diváků: 6010
Stav série: 1:2