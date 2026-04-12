Drama pokračuje. Jihlava uspěla ve Zlíně, šampiona první ligy určí sedmý zápas

  19:42
Hokejisté Jihlavy zvítězili v šestém finále play off první ligy ve Zlíně 2:1 a vyrovnali stav série na 3:3. Zápas před vyprodaným stadionem rozhodl v čase 52:15 Albert Michnáč. O vítězi první ligy a vyzyvateli Litvínova v baráži o extraligu se rozhodne v úterý v Horácké aréně v Jihlavě.
Jihlavští hokejisté se radují z gólu v šestém finále první ligy proti Zlínu. | foto: Luděk Ovesný, Luděk Ovesný, MAFRA

Jihlava vstoupila do zápasu aktivně, k čemuž přispěla i brzká přesilovka, v níž Harkabus prověřil rozchytanost domácího gólmana Hufa. Další střeleckou příležitost si ale Dukla nevytvořila, neboť musela čelit poctivé obraně Beranů.

Jejich trpělivá hra přinesla úspěch v 8. minutě při první vážnější akci. Beran v brance Jihlavy neudržel Kverkovu střelu z mezikruží, na puk si před gólmanem počíhal Šlahař a dopravil jej do sítě. Zkušený útočník skóroval v tomto play off popáté.

Zlín branka nabudila, lépe bruslil a získal mírnou převahu. Dál však myslel především na pečlivou defenzivu, která Duklu nepustila do šancí.

V úvodu druhé třetiny byl zápas na několik minut přerušen kvůli zdravotní indispozici jednoho z diváků, obraz hry se nezměnil. Jihlava hledala skulinky ve zlínské obraně.

Nepovedlo se jí to ani v přesilovce, chyběl větší důraz a tlak před brankou. Ve 30. minutě zakončil zblízka a nebezpečně Burkov, jenže branku minul, v podobných situacích neuspěli ani Štefančík a Strejček.

Překonat Hufa se povedlo až ve třetí přesilovce Jihlavy, kdy ve 34. minutě Čachotský nahodil puk k bráně a jeho dráhu šikovně tečoval za zlínského gólmana Lhoták, který skóroval pošesté v play off.

Ve 46. minutě měl při ojedinělém přečíslení šanci otočit skóre kapitán Čachotský, ale Huf ho vychytal. V 53. minutě trefil Válek tyč, poté došlo k velké tlačenici v brankovišti a puk skončil za čarou. Sudí celou situaci dlouho zkoumali u videa a gól, který byl připsán Michnáčovi, potvrdili.

Zlín musel vsadit vše na útok. Tři minuty před koncem minul zblízka Jarůšek, domácí tým pak hrál minutu a půl bez brankáře, ale Jihlava vedení uhájila.

Maxa liga
6. kolo 12. 4. 2026 16:30
RI Okna Berani Zlín : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Góly:
07:22 Šlahař (A. Salonen, Kverka)
Góly:
33:41 Lhoták (Čachotský, Harkabus)
52:15 Michnáč
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Zavřel, Veber, Talafa, Štibingr, Riedl (A), A. Salonen, Čáp – Rachůnek, Holík (C), Jarůšek – Šlahař, Kverka, Válek – Říčka, Sadovikov, Heš – Sedláček (A), Gago, Köhler – Mužík.
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – L. Mareš, Dundáček, Dlapa, Ozols, Strejček (A), Chvátal, Bukač, Krenželok – Michnáč, Pořízek, Čachotský (C) – Burkov, Kuprijanov, Harkabus (A) – Štefančík, Menšík, Lhoták – R. Váňa, Jáchym, Jiránek.

Rozhodčí: Pilný, Jaroš – Jindra, Maňák

Počet diváků: 7000

Stav série: 3:3

