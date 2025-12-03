Jihlava využila zaváhání Slavie, po výhře nad Zlínem se přiblížila první příčce

Autor: ,
  21:13
Hokejisté Jihlavy zvládli reprízu posledního finále první ligy, Zlín doma porazili 4:0 a na vedoucí Slavii po 28. kole ztrácejí už pouze pět bodů. Berani, kteří v pátek po deseti nezdarech za sebou zdolali právě pražský celek, na výhru nad lídrem tabulky nenavázali. Z ledu Dukly navíc odjeli bez vstřelené branky.

Jihlavští hokejisté slaví gól. | foto: Luboš Vácha / MF DNES

Překvapení se zrodilo v Praze, kde Slavia podlehla Třebíči 1:4 a poprvé v sezoně prohrála dva zápasy za sebou. Horácké Slavii se povedlo napravit sobotní domácí zaváhání proti Litoměřicím.

Poslední Pardubice B zvítězily po nájezdech 2:1 nad Chomutovem. Rozhodující samostatný nájezd proměnil Tomáš Urban. Piráti prohráli potřetí za sebou.

Nominace na dvacítky, první extraligový gól. Super den, pochvaluje si Kubiesa

Vsetín porazil Porubu 2:1 po prodloužení. Zápas rozhodl v čase 61:22 Tomáš Jandus. Ostravané prohráli posedmé v řadě a jsou předposlední.

V utkání mezi Kolínem a Přerovem se na gól čekalo až do 56. minuty, kdy se prosadil v přesilovce domácí Petr Kolmann. Na konečných 2:0 pak zpečetil výsledek Jakub Černohorský. Kolín se tak posunul na třetí příčku před Litoměřice, které mají ale zápas k dobru.

Maxa liga
28. kolo 3. 12. 2025 18:00
SC Marimex Kolín : HC ZUBR Přerov 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Góly:
55:16 Kolmann (Štohanzl)
58:25 Černohorský (Štohanzl)
Góly:
Sestavy:
Soukup (J. Král) – Kolmann (C), Vochvest, Černohorský, Sýkora, T. Moravec, Hampl, T. Tůma – Musil (A), Štohanzl, M. Novák (A) – Zvagulis, Skořepa, Veselý – Berger, Pokorný, Dlouhý – A. Adamec, Pajer, Šimek – M. Vlasák.
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Mozr, Krisl (C), T. Hanák, Zdráhal, Pěnčík, Zbořil, Zubíček – Indrák (A), M. Tomeček, Fronk – Rob, Pechanec, Březina (A) – Süss, M. Hanák, Mácha – Nášel, Hradil, Chludil – David Dobša.

Rozhodčí: Mrkva, Gebauer – Maňák, Černohlávek

Počet diváků: 805

Maxa liga
28. kolo 3. 12. 2025 18:00
HC Dynamo Pardubice B : Piráti Chomutov 2:1N (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)s.n.3:1
Góly:
12:08 Stránský (Kolář, Chabada)
65:00 Kalužík
Góly:
20:56 Hejda (Forsblom)
Sestavy:
Vomáčka (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Chaloupka – Formánek, Rákos (A), Žálčík – Pekař, Hrníčko, T. Havránek – Pavlata, Urban, Stránský – Kalužík, Pochobradský, T. Zeman.
Sestavy:
Lukeš (Vay) – Jenáček, Baláž, Hejda, Kadeřávek (A), Ulrych (C), Krutil, Havel – Zygmunt, Eret, Chládek – Badinka, Forsblom, Kratochvíl – Ouřada, Chlán, Sklenář – Tadeáš Svoboda, Koblížek, M. Tůma (A) – Hlaváček.

Rozhodčí: Kostourek, Micka – Dědek, Hošťálek

Počet diváků: 200

Maxa liga
28. kolo 3. 12. 2025 18:00
HC Baník Sokolov : HC Tábor 2:3N (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
08:37 T. Knotek (M. Adámek, Janata)
12:16 Janata (Nedelka, T. Knotek)
Góly:
25:36 Hruška (Endál)
48:09 Hasman (Bernad, Valský)
Pech
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Šedivý, Pinkas, Klejna (C), Pulpán, Nedelka, Dorot – Krežolek, Dalecký, Číp – Šlechta, Osmík, Csamango – T. Knotek, M. Adámek, Janata – Váňa, Zembol, Vrhel.
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Zahradníček, Plášil (A), Bernad, Kříž, Kvasnička, Suchánek (A), Cícha – Hruška, Pech (C), M. Svoboda – Jungwirth, Zadražil, Valský – Hasman, Dančišin, Endál – Prášek, Handl, Weinhold – Karabáček.

Rozhodčí: Bernat, Kosnar – Baxa, Teršíp

Počet diváků: 423

Maxa liga
28. kolo 3. 12. 2025 18:00
HC Slavia Praha : SK Horácká Slavia Třebíč 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Góly:
50:19 Kružík (Polák, F. Kočí)
Góly:
27:53 Tomáš Svoboda (Dočekal, Bittner)
36:06 Tecl (Kučera, Michálek)
39:27 Michálek (Tomáš Svoboda, V. Brož)
54:29 Psota (Kučera)
Sestavy:
Pavelka (Matěcha) – Gaspar (A), F. Kočí, Šalda, Holý (C), Hrdinka, Perčič, Stejskal – Gricius, Polák, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Berka – Průžek, Přikryl, Trunda – Havrda, Tichý, Slavíček.
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Matějíček, Stehlík, Doudera, Tureček, E. Mareš, Furch, Dolníček – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Malý, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Tecl – V. Brož, Kuba, Jaša.

Rozhodčí: Horák, Sýkora – Malý, Pěkný

Počet diváků: 654

Maxa liga
28. kolo 3. 12. 2025 17:30
VHK ROBE Vsetín : Poruba 2:1P (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
10:55 Jonák (Prokeš, Stříteský)
61:22 Jandus (Straka)
Góly:
45:32 Nilsson (Razgals, Sedlák)
Sestavy:
Pavlíček (Honzík) – Srdínko, Stříteský, Staněk (A), Dujsík, Marcel, Černý, Ďurkáč – Jonák (C), Klhůfek, Jandus – Valtonen, Prokeš, Šmerha – Straka, Matějček, E. Pospíšil – Hořanský, Š. Bláha, L. Adámek – Dědek.
Sestavy:
Kavan (Pařík) – Gutwald, Bartko, Žůrek, Ježek (A), Nilsson, Sedlák, Jeřábek, Němec – Razgals, Roman (C), Mrázek – Šik, Marosz, Gegeris – Berisha, Přibyl, Sloboda – Haas, Mikyska, Lundgren.

Rozhodčí: Grygera, Petružálek – Hradil, Zídek

Počet diváků: 1940

Maxa liga
28. kolo 3. 12. 2025 16:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : RI Okna Berani Zlín 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Góly:
10:05 Harkabus (Kuprijanov)
16:59 Cachnín (Strejček, Harkabus)
29:18 Kuprijanov (Pořízek, Harkabus)
36:48 Štefančík (Čachotský, Strejček)
Góly:
Sestavy:
Žukov (A. Beran) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Kuprijanov, Pořízek – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Chvátal.
Sestavy:
Huf (Čiliak) – A. Salonen, Ondračka, Veber, Talafa, Aubrecht, Zavřel, Riedl (A) – Říčka, Holík (C), Paukku – Válek, Sadovikov, Šlahař – Kordule, Gago, P. Svoboda – Mužík, Sedláček (A), Čechmánek – Vracovský.

Rozhodčí: Jan Hucl, Denis Turhobr – Dominik Brož, Jan Vašíček

Počet diváků: 3960

Výsledky

Za další medailí s Mrtkou či Sikorou, ale bez Tomka. Augusta nominoval na dvacítky

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Kouč hokejové dvacítky Patrik Augusta oznámil nominaci na mistrovství světa juniorů, kde Češi v posledních letech sbírají medailové úspěchy. Na ty budou chtít navázat například s Radimem Mrtkou,...

3. prosince 2025  11:47,  aktualizováno  12:26

Debutanti v bráně, nechybí ani Červenka. Rulík nominoval na poslední test před OH

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Hokejovou reprezentaci čeká poslední turnaj před únorovými olympijskými hrami. O letenku do Milána mají hráči z Evropy šanci zabojovat na Švýcarských hrách, které proběhnou příští týden. Ve výběru...

3. prosince 2025  10:55,  aktualizováno  11:45

