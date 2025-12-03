Jihlava využila zaváhání Slavie, po výhře nad Zlínem se přiblížila první příčce

Překvapení se zrodilo v Praze, kde Slavia podlehla Třebíči 1:4 a poprvé v sezoně prohrála dva zápasy za sebou. Horácké Slavii se povedlo napravit sobotní domácí zaváhání proti Litoměřicím.
Poslední Pardubice B zvítězily po nájezdech 2:1 nad Chomutovem. Rozhodující samostatný nájezd proměnil Tomáš Urban. Piráti prohráli potřetí za sebou.
|
Nominace na dvacítky, první extraligový gól. Super den, pochvaluje si Kubiesa
Vsetín porazil Porubu 2:1 po prodloužení. Zápas rozhodl v čase 61:22 Tomáš Jandus. Ostravané prohráli posedmé v řadě a jsou předposlední.
V utkání mezi Kolínem a Přerovem se na gól čekalo až do 56. minuty, kdy se prosadil v přesilovce domácí Petr Kolmann. Na konečných 2:0 pak zpečetil výsledek Jakub Černohorský. Kolín se tak posunul na třetí příčku před Litoměřice, které mají ale zápas k dobru.
55:16 Kolmann (Štohanzl)
58:25 Černohorský (Štohanzl)
Soukup (J. Král) – Kolmann (C), Vochvest, Černohorský, Sýkora, T. Moravec, Hampl, T. Tůma – Musil (A), Štohanzl, M. Novák (A) – Zvagulis, Skořepa, Veselý – Berger, Pokorný, Dlouhý – A. Adamec, Pajer, Šimek – M. Vlasák.
Švančara (Němeček) – Mozr, Krisl (C), T. Hanák, Zdráhal, Pěnčík, Zbořil, Zubíček – Indrák (A), M. Tomeček, Fronk – Rob, Pechanec, Březina (A) – Süss, M. Hanák, Mácha – Nášel, Hradil, Chludil – David Dobša.
Rozhodčí: Mrkva, Gebauer – Maňák, Černohlávek
Počet diváků: 805
12:08 Stránský (Kolář, Chabada)
65:00 Kalužík
20:56 Hejda (Forsblom)
Vomáčka (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Chaloupka – Formánek, Rákos (A), Žálčík – Pekař, Hrníčko, T. Havránek – Pavlata, Urban, Stránský – Kalužík, Pochobradský, T. Zeman.
Lukeš (Vay) – Jenáček, Baláž, Hejda, Kadeřávek (A), Ulrych (C), Krutil, Havel – Zygmunt, Eret, Chládek – Badinka, Forsblom, Kratochvíl – Ouřada, Chlán, Sklenář – Tadeáš Svoboda, Koblížek, M. Tůma (A) – Hlaváček.
Rozhodčí: Kostourek, Micka – Dědek, Hošťálek
Počet diváků: 200
08:37 T. Knotek (M. Adámek, Janata)
12:16 Janata (Nedelka, T. Knotek)
25:36 Hruška (Endál)
48:09 Hasman (Bernad, Valský)
Pech
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Šedivý, Pinkas, Klejna (C), Pulpán, Nedelka, Dorot – Krežolek, Dalecký, Číp – Šlechta, Osmík, Csamango – T. Knotek, M. Adámek, Janata – Váňa, Zembol, Vrhel.
Žajdlík (Málek) – Zahradníček, Plášil (A), Bernad, Kříž, Kvasnička, Suchánek (A), Cícha – Hruška, Pech (C), M. Svoboda – Jungwirth, Zadražil, Valský – Hasman, Dančišin, Endál – Prášek, Handl, Weinhold – Karabáček.
Rozhodčí: Bernat, Kosnar – Baxa, Teršíp
Počet diváků: 423
50:19 Kružík (Polák, F. Kočí)
27:53 Tomáš Svoboda (Dočekal, Bittner)
36:06 Tecl (Kučera, Michálek)
39:27 Michálek (Tomáš Svoboda, V. Brož)
54:29 Psota (Kučera)
Pavelka (Matěcha) – Gaspar (A), F. Kočí, Šalda, Holý (C), Hrdinka, Perčič, Stejskal – Gricius, Polák, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Berka – Průžek, Přikryl, Trunda – Havrda, Tichý, Slavíček.
Mičán (Jan Brož) – Matějíček, Stehlík, Doudera, Tureček, E. Mareš, Furch, Dolníček – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Malý, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Tecl – V. Brož, Kuba, Jaša.
Rozhodčí: Horák, Sýkora – Malý, Pěkný
Počet diváků: 654
10:55 Jonák (Prokeš, Stříteský)
61:22 Jandus (Straka)
45:32 Nilsson (Razgals, Sedlák)
Pavlíček (Honzík) – Srdínko, Stříteský, Staněk (A), Dujsík, Marcel, Černý, Ďurkáč – Jonák (C), Klhůfek, Jandus – Valtonen, Prokeš, Šmerha – Straka, Matějček, E. Pospíšil – Hořanský, Š. Bláha, L. Adámek – Dědek.
Kavan (Pařík) – Gutwald, Bartko, Žůrek, Ježek (A), Nilsson, Sedlák, Jeřábek, Němec – Razgals, Roman (C), Mrázek – Šik, Marosz, Gegeris – Berisha, Přibyl, Sloboda – Haas, Mikyska, Lundgren.
Rozhodčí: Grygera, Petružálek – Hradil, Zídek
Počet diváků: 1940
10:05 Harkabus (Kuprijanov)
16:59 Cachnín (Strejček, Harkabus)
29:18 Kuprijanov (Pořízek, Harkabus)
36:48 Štefančík (Čachotský, Strejček)
Žukov (A. Beran) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Kuprijanov, Pořízek – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Chvátal.
Huf (Čiliak) – A. Salonen, Ondračka, Veber, Talafa, Aubrecht, Zavřel, Riedl (A) – Říčka, Holík (C), Paukku – Válek, Sadovikov, Šlahař – Kordule, Gago, P. Svoboda – Mužík, Sedláček (A), Čechmánek – Vracovský.
Rozhodčí: Jan Hucl, Denis Turhobr – Dominik Brož, Jan Vašíček
Počet diváků: 3960