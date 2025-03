Jedinou výhru od finále. Jihlava nechce nic podcenit: Vsetín hraje skvěle, bude to boj

Pětadvacetiletý gólman Adam Beran zatím přivedl Duklu ke třem vítězstvím, dvakrát z toho vychytal čisté konto, pomohl týmu kouče Viktora Ujčíka otočit průběh série z 1:2 na 3:2 a už v pátek večer může přispět k vyřazení suverénního vítěze základní části Maxa ligy.

„V očích veřejnosti asi nejsme pod tlakem, ale šli jsme do série s tím, že ji určitě chceme vyhrát,“ uvedl Beran po středečním vítězství 6:3 na vsetínském Lapači.

„Bylo to hrozně důležité vítězství. Zápasy na Lapači proti domácím jsou hodně těžké, moc si vážíme toho, že jsme otočili sérii a můžeme to doma ukončit. Byli bychom hrozně rádi, kdyby se to povedlo,“ přeje si. „Ale jdeme do toho s pokorou. Vsetín je výborný tým a bude to ještě boj.“

Jedním si můžete být jisti: Vsetín rozhodně neskládá zbraně. Naopak, v Pelhřimově, kde má Dukla svůj azyl, hodlá vyhrát a vynutit si tak rozhodující sedmé utkání. To by v neděli hrál doma.

„Máme zkušený tým, je v něm řada hráčů, co zažila play off v extralize. Zkušenost je na naší straně,“ míní třiatřicetiletý útočník Vít Jonák. „My se s touto situací musíme v hlavách srovnat, popasovat. Věřím, že se nastavíme dobře, abychom sérii otočili.“

Právě na zkušenost favorizovaného soupeře Jihlava odpovídá obrovskou bojovností. „Soupeř ukazuje obrovskou kvalitu. Jsou silní na puku, v útočném pásmu se jim těžko berou kotouče. Ale obětavostí kluků jsme to dokázali ustát,“ říká trenér Ujčík.

Vsetínský brankář Tomas Rydén se natahuje po kotouči během třetího semifinále proti Jihlavě.

Jihlava je tak před šestým zápasem v situaci, ve které si přála být. Od finále ji dělí jediné vítězství, soupeře dvě. „Ale pořád není nic hotového. Vsetín má výborné a kvalitní mužstvo,“ varuje útočník Tomáš Harkabus. „Když ale předvedeme tak parádní výkon jako v pátém semifinále, půjdeme tomu hodně naproti.“

Dukla doufá, že se bude znovu moct opřít o výkon svého gólmana. I když sám Beran nikdy nezapomene zmínit své spoluhráče. „Kluci hrají o hodně více do obrany než v základní části. V play off hrozně moc střel blokují, práci mi ulehčují. Je radost za nimi chytat,“ usmívá se.

Ten si zároveň uvědomuje, že každá střela nyní může rozhodovat. „Všechny série se Vsetínem byly vyrovnané, skoro každý zápas loni i předloni jsme prohráli jen o gól. Takže je to o štěstí, o pár odrazech,“ přemítá jihlavský gólman. „Nesmíte podcenit žádnou střelu, žádné nahození. Jeden špatný odraz může otočit celou sérii,“ uvědomuje si. „Je potřeba se maximálně soustředit na každé střídání. Jdeme si za tím.“

Pozitivní zprávou pro Duklu je návrat Harkabuse, který ve středu nastoupil téměř po více než měsíční absenci vynucené zraněním. A hned dal gól. „Rekordman prvoligového play off je pro nás hrozně důležitý,“ usmívá se Beran. „Počítám, že nám hodně pomůže, zejména v přesilovkách.“