Tradiční boj Vsetína s Jihlavou. Oni musí, to je naše výhoda, říká útočník Dukly Menšík

„Proto už taky asi víme, co od sebe zhruba čekat. Každopádně to bude zase pořádný boj,“ hlásí jednadvacetiletý útočník jihlavské Dukly Matouš Menšík, který ve čtvrtfinálové sérii s Třebíčí odehrál všechny čtyři zápasy a celkově si v nich připsal 2 góly a 1 asistenci.

Není to už tak trochu nuda, hrát každý rok s tím samým soupeřem? Přál jste si pro letošní semifinále někoho jiného?

Ani nevím, ale určitě to není tak, že bychom se Vsetínu chtěli vyhnout. Minimálně je tam pokaždé skvělá atmosféra, takže – proč ne zrovna Vsetín.

Navíc, pokud chcete postoupit dál, musíte porazit kohokoliv, je to tak?

Přesně jak říkáte. Prostě takhle to vyšlo a my teď budeme chtít přes Vsetín přejít.

Ještě než semifinálová série začne, pojďme se na chviličku vrátit ke čtvrtfinále s Třebíčí. Jaké podle vás bylo?

Nakonec se odehrálo bez jakýchkoli prasáren nebo blbých faulů. Zkrátka to byla dobrá série, která dopadla tak, jak dopadla. A my jsme za to rádi.

Každopádně se moc často nestává, že by na sebe narazili soupeři, kteří jsou oba nuceni hrát v azylu. Souhlasíte, že mohla mít série mnohem lepší náboj?

Ano, je velká škoda, že to vyšlo zrovna takhle, že ani jeden z týmů nemohl hrát opravdu doma. Ale za sebe můžu říct, že fanoušci vytvořili skvělou atmosféru i na azylových stadionech. Jak v Moravských Budějovicích, tak i potom u nás v Pelhřimově to bylo pokaždé výborné.

Celkovému vítězi nakonec stačily na postup do dalšího kola čtyři zápasy. Měli jste sérii takhle pěkně naplánovanou?

Myslím, že rozhodlo to, že se nám podařilo přivézt jednu výhru z Morávek. Pak už jsme věřili, že doma sérii ukončíme.

Co podle vás na Třebíč nejvíc zafungovalo?

Hráli jsme obětavě, drželi jsme se svého plánu a dařilo se nám ubránit soupeřovy přesilovky, které byly mimochodem hodně nebezpečné. A navíc, když jsme vedli o gól, dokázali jsme i tak těsný výsledek udržet.

Matouš Menšík se raduje z trefy Filipa Eliáše.

V roli hostů vstoupíte i do semifinálové bitvy se Vsetínem, máme tedy čekat i totožný průběh?

Samozřejmě, že zase pojedeme do Vsetína s tím, že tam chceme urvat aspoň jedno vítězství. A podle mě budou zase rozhodovat přesilovky a oslabení. Musíme být zodpovědní ve hře dozadu.

Nicméně favoritem semifinále bude Vsetín...

Asi jo. Už jen proto, že je to vítěz základní části. Z tohohle pohledu je to tak, že oni musí, kdežto my můžeme. To je naše výhoda. Půjdeme do série s čistou hlavou, ovšem také s plánem vyhrát.

Na co si budete muset dát největší pozor?

Myslím, že Vsetín je výborný ve hře dopředu, střílí hodně gólů, má velmi dobré přesilovky a navíc je hodně silný na domácím ledě.

Zkuste si tipnout, jak bude vypadat stav série po úvodních dvou zápasech ve Vsetíně?

Pokud by se nám povedlo zase urvat aspoň jednu výhru, bude to výborný. A když to náhodou vyjde v obou případech, bude to naprosto skvělý.

Studijního materiálu za poslední čtyři play off máte dost, takže už stačí namixovat tu nejlepší taktiku, co říkáte?

Každý rok je souboj se Vsetínem jiný, ale vlastně pořád stejný.

Stačí nepodlehnout atmosféře?

Jo, ta je vždycky výborná. I když si myslím, že i v Pelhřimově bude potom vyprodáno, takže se máme všichni na co těšit.