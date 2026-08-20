Příprava s Kometou skoro vyprodaná? Zážitek. Jen gól jihlavskému kouči chyběl

„Z těch zápasů, co jsme zatím s extraligovými týmy hráli, jsme dokázali dva zvládnout, naopak ve dvou jsme nedali ani gól,“ připomněl hlavní kouč prvoligového jihlavského A-mužstva Viktor Ujčík předchozí porážky 0:3 s Kometou Brno a Hradcem Králové.
Souboje s extraligovými soupeři v přípravě mají potvrdit rčení: těžko na cvičišti, lehko na bojišti?
Porovnání s extraligou přináší našim klukům srovnání s kvalitou, která v nejvyšší soutěži je. S rychlostí v rozhodování, šikovností a s celou řadou dalších hokejových aspektů. Ano, myslím si, že pro nás jsou tyhle zápasy přínosem.
V tomto případě ani není výsledek důležitý, je to tak?
Samozřejmě, že člověk nemá rád prohry, ale i ty můžou být nápomocny k tomu, abychom věděli, na čem pracovat, kde a co zrychlit.
Aby vaši svěřenci pochopili, proč po nich určité věci při tréninku vyžadujete?
Přesně tak, aby věděli, jaké to v extralize je, jak je rychlá, proč po nich v přípravě chceme takovou intenzitu.
Je vidět, že byste extraligu rádi hráli co nejdřív. Ostatně minimálně návštěvy má Jihlava extraligové od prvního zápasu v nové aréně. Dokonce i minulý týden na přípravný zápas s Kometou Brno bylo de facto vyprodáno...
To byl pro nás všechny obrovský zážitek. I když ještě lepší by byl, pokud by se nám podařilo dát Brnu nějaký gól.
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Příprava jako břitva, v Jihlavě panovala top atmosféra. Provázely ji ale také incidenty
Letos budete mít jinou brankářskou dvojici. Adam Beran sice zůstal, ale Matěj Žajdlík je v týmu nový. Už máte jasno, kdo bude jedničkou a kdo začne na pozici dvojky?
Startovní čára je pro všechny vždycky stejná. Oni sami musí přesvědčit nás i celý tým, kdo si post jedničky zaslouží. Prostě, kdo bude chytat líp, ten půjde do brány.
Když už jsme u nováčků, jsou mezi nimi i hráči ze zahraničí. Je teď v kabině víc slyšet angličtina?
Myslím, že slyšet je celkem dost. I když, pokud jsou spolu kluci z východu, tak mluví rusky.
Dá se říct, že všichni nováčci zapadli do kabiny dobře?
Určitě. Při skautingu je pro nás lidská stránka hráče stejně důležitá jako jeho dovednosti. Prostě musí chtít táhnout za jeden provaz a být ochotný dát svoje ego ve prospěch týmu. Všichni jsou to super kluci. Věřím, že budou přínosem.
V přípravě se zatím hodně daří Richardu Cachnínovi (4 + 2). Říká si o roli tahouna?
Myslím, že tuhle pozici už splňoval v minulé sezoně. Každopádně je zase o něco starší, zkušenější, pracuje na sobě, dělá všechno pro to, aby byl lepším hráčem. To je paráda.
Když se ještě vrátím k nováčkům, vyhlížíte nějaký další příchod, nebo máte tuhle kapitolu uzavřenou?
Z našeho pohledu je kádr pro začátek sezony hotový. Ale samozřejmě budeme situaci na trhu dál monitorovat. A pokud se objeví někdo, kdo by nás mohl zase o něco posunout, zkusíme ho.