Pomůže hokejistům Jihlavy souboj s posledním týmem první ligy?

„Jsme pod dekou, nedaří se nám proměnit ani stoprocentní šance,“ stěžoval si po minulém prohraném utkání v Pelhřmově s Přerovem (1:2) hlavní trenér jihlavských hokejistů Viktor Ujčík.

O víkendu se však nedařilo ani Třebíči, rovněž Horácká Slavia si přivezla ze Vsetína porážku 1:2. Nicméně dnes hraje doma, kde se jí v letošní sezoně náramně daří. Před vlastním publikem se tentokrát utká s Litoměřicemi.

„Chceme věřit, že když jsme nevyhráli venku, vyhrajeme doma. Ale samozřejmě víme, že půjdeme na mužstvo, které má z cizích stadionů nejlepší bilanci. Vlastně to bude taková konfrontace – my, kteří jsme nejlepší doma, proti Litoměřicím, které to umí venku,“ prozradil hlavní trenér třebíčského A-týmu Kamil Pokorný.

Otázkou je, v jaké sestavě Horácká Slavia nastoupí, v poslední době totiž mužstvo znovu trápí poměrně široká marodka. „Nejblíž k návratu má momentálně asi Jirka Hunkes. U Radima Ferdy či Kuby Malého uvidíme, co bude. Na jejich absenci se nicméně vymlouvat nemůžeme,“ dodal kouč.