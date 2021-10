Koncovky vyšly hokejistům z Vysočiny skvěle, výhry slavily Jihlava i Třebíč

Cestu do hlediště jihlavského stadionu si na prvoligové utkání se Šumperkem našlo oficiálně něco málo přes tisíc diváků, na konci jich ale v ochozech bylo daleko méně.



A není se co divit – hokejisté Dukly totiž chvilku před druhým odchodem do kabin prohrávali 1:5! Navíc tři z pěti obdržených gólů inkasovali svěřenci trenéra Viktora Ujčíka ve chvíli, kdy hráli v početní výhodě...

„To, co jsme předváděli při našich přesilových hrách, to opravdu nemá obdoby,“ zlobil se kouč jihlavského A-týmu. „Hlava mi nebere, že v předcházejícím zápase venku si díky nim dokážeme pomoct, a ti samí kluci doma posadí hned v následujícím utkání soupeře při přesilovkách na koně.“

Místy dokonce připomínala hra ve druhé části šumperskou exhibici. A to až do 40. minuty, kdy se Peteru Lichancovi podařilo dotlačit puk za brankovou čáru a snížit hrozivé manko na 2:5.

„Ukázalo nám to, že jsme schopni gól dát,“ okomentoval situaci Ujčík. „Poté jsme hru stáhli na tři lajny a tyhle tři formace se pak rvaly jako o život.“

Jinými slovy řečeno, Jihlava začala náskok soupeře postupně mazat, dokud nedostala výsledek do podoby 5:5. Její pátý gól zařídil obránce Filip Eliáš. „Celá kabina ukázala, že když do toho kopneme, tak to dokážeme; máme na to. Třetí třetina totiž byla výborná,“ radoval se na klubovém webu z famózního obratu třiadvacetiletý rodák z Prahy.

V nastavení gól nepadl, vítěze tak musely určit až samostatné nájezdy. V nich potom Dukla svoje zázračné zmrtvýchvstání zásluhou Tomáše Čachotského dokončila.

„On dělá pořád to samé a všichni mu to žerou. Věřil jsem mu, že nájezd dá,“ ujišťoval spokojeně Eliáš.

Kruté rozuzlení pro soupeře

Podobné drama přichystali ve středečním kole Chance ligy svým fanouškům také třebíčští hokejisté.

Horácká Slavia sice šla v 5. minutě do vedení, když se trefil Michal Vodný, ovšem už zanedlouho bylo vyrovnáno a po druhé třetině domácí dokonce prohrávali se Sokolovem 1:2. „Nehráli jsme dobře, měli jsme špatný pohyb a ztráceli jsme v osobních soubojích,“ zlobil se hlavní kouč třebíčského A-týmu Kamil Pokorný.

Jeho svěřenci však na konci utkání neskutečně zabrali a urvali všechny body. Během 51 vteřin dokázali otočit výsledek na 3:2, přičemž rozhodující gól vstřelil Martin Dočekal pouhých 21 vteřin před koncem.



„Pro soupeře je to strašně kruté, ale i takové zápasy jsou. My si musíme vážit vítězné aury, kterou máme, nesmíme ji takhle pokoušet,“ zakončil hodnocení Pokorný.