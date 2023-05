Letní pauzu okoření hokejistům z Vysočiny i duely se Slováky

Celou sezonu bude hrát Dukla jen v Pelhřimově Druhá sezona v exilu čeká prvoligové hokejisty Dukly Jihlava. V té první odehráli domácí zápasy převážně na zimním stadionu v Pelhřimově, ovšem částečně také v Jindřichově Hradci, což se zrovna moc nezamlouvalo jihlavským fanouškům. „Kritiku chápeme, ale při hledání azylu v loňském roce byla situace velice komplikovaná, což jsme opakovaně vysvětlovali. Stěhování na stadiony do Havlíčkova Brodu či Žďáru nad Sázavou je vzhledem k požadavkům svazu na zajištění Chance ligy složité, takřka nereálné,“ hlásilo vedení Dukly na svých stránkách. Nakonec zvítězil kompromis. Sice se ani tentokrát nebude jezdit na lépe dostupný stadion do Brodu, na druhou stranu však odpadnou i cesty na jih Čech. „Nadcházející sezona se odehraje celá jen v Pelhřimově,“ oznámil klub. A to včetně tří přípravných zápasů. (evs)