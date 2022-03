Jihlava a Třebíč se po zlepšených výkonech pokusí uspět venku

Pohledem celků z Vysočiny je potřeba dodat: naštěstí!

Jihlava i Třebíč totiž úvodní čtvrteční bitvy na svém ledě nezvládly a prohrály. V pátek tak musely zvítězit. „Jet do Přerova za stavu 0:2 na zápasy? To jsme nemohli dovolit,“ říká jihlavský obránce Daniel Kowalczyk.

Odčarovali Klimešovo kouzlo?

Duklu zatím dokonale trápí brankář Zubrů Lukáš Klimeš. Ve dvou zápasech si připsal 68 zákroků, za svá záda pustil jedinou střelu. „Dát za sedm třetin jen jeden gól, to se na domácím ledě úplně nehodí,“ přiznal Kowalczyk.

Jihlava však přesto ukázala téměř dokonalý úsporný režim. První gól sice vstřelila až po 176 minutách, trefa Richarda Cachnína juniora v prodloužení pátečního duelu však hned byla vítězná.

„Šest třetin jsme nedali gól, hrozně se na něj nadřeme,“ uvedl Cachnín. „Říkali jsme si, že teď jsme jeho kouzlo odčarovali a že nám to tam snad začne padat. Ale v Přerově to bude neskutečně těžké, hraje se tam špatně. Ale my to odbojujeme a sérii tam ukončíme,“ vzkázal jedenadvacetiletý forvard na Hanou.

Soustředí se na zápas číslo tři

Zlepšený výkon podala v pátek také Třebíč, která po den staré porážce 1:2 přehrála Sokolov 4:2. „Určitě jsme rádi, že jsme srovnali stav série na 1:1,“ přiznal třebíčský kouč Kamil Pokorný. „Hlavně ten výkon ale byl z naší strany lepší.“

V prvním duelu si totiž Horácká Slavia nedokázala poradit s psychickým tlakem souvisejícím s domácím prostředí. „Dolehla na nás tíha okamžiku, první třetinu jsme nehráli dobře,“ říká kouč bílých hvězd.

„Soupeř toho využil. Díky té první třetině nás dostat pod takový tlak, že jsme pak už nebyli schopní dotáhnout zápas do vítězného konce,“ všiml si Pokorný.

„I když jsme srovnali, minutu nato jsme dostali hloupý gól,“ připomněl, že nerozhodný stav jeho svěřenci po vyrovnaní udrželi jen 57 vteřin. „Ve druhém zápase jsme začali dobře, hráli jsme uvolněněji. Pomohli nám i diváci.“

A zafungovala opět také defenziva, nejlepší ze všech týmů v základní části. Ta ani tentokrát nedovolila soupeři víc než dvě branky.

„S obranou jsme spokojení celou sezonu,“ pochvaluje si Pokorný. „V play off jsme zatím dostali jen jeden gól při hře pět na pět,“ zmínil, že další dva Horácká Slavia inkasovala v oslabení, jeden při vlastní přesilovce.

„I v Sokolově budeme chtít hrát náš způsob hry. Je potřeba být co nejvíce v pěti, hrát pozorně v obraně. Ve druhém zápase jsme zlepšili produktivitu, to nás dotáhlo až k vítězství. Teď je potřeba na to navázat a zvládnout utkání číslo tři,“ burcuje své svěřence.