Jihlavský trenér Ujčík: Když chytá Neužil, máme velké problémy

„Chceme, aby pravidelně nastupoval v Chance lize a byl pro naše potřeby rozchytaný a připravený nastoupit v Litvínově,“ uvedl Zdeněk Orct, trenér brankářů Vervy.

A právě v dresu Baníku Neužil dokonale trápí střelce jihlavského klubu. Ve dvou zápasech proti Dukle, které dělí jediný měsíc, si dohromady připsal 76 úspěšných zákroků a inkasoval pouze dvakrát.

Na začátku prosince byl hlavním stavebním kamenem Sokolova při vítězství 5:2 v Jihlavě, ve středu uzavřel branku na domácím ledě a pomohl k výhře 4:0.

„Bohužel, když chytá Jakub Neužil, tak s ním máme velké problémy,“ připustil trenér Dukly Viktor Ujčík. „Uděláme si tlak, ale nedokážeme proměnit šance.“

Že se Neužil na Jihlavu umí vytáhnout, ukazují statistiky předchozích sezon. V minulém ročníku byl právě on u domácí výhry Kadaně 2:1 (21. října 2020, 37 zákroků), o sezonu dříve si ve čtyřech duelech za Kadaň (dvě výhry, dvě prohry) vždy připsal aspoň 39 zákroků a 25. ledna 2020 vychytal čisté konto při výhře 2:0 v Jihlavě.

„Jestli Kuba Neužil začaroval branku? To nevím,“ odmítl jihlavský obránce Lukáš Mareš po středeční porážce přehnané velebení soupeřova gólmana. „Měli jsme docela dost šancí, ale když už můžeme konečně vystřelit, nedá se tomu říci střelba. Naše zakončení bylo prostě tragické,“ byl přesvědčen dvaadvacetiletý bek Dukly.

„Nedokázali jsme vystřelit tak, abychom dali gól,“ přiznal Ujčík. „Trefovali jsme hrudník sokolovského brankáře.“

A tak se Neužil musel připravit na to, že bude muset za vychytanou nulu přidat příspěvek do klubové kasy. „Je něco vypsané a rád to pokladníkovi dám,“ usmál se nad sankcí za svůj shut out.